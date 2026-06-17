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¿Miguel Silveira se queda en Universitario? El inesperado cambio en las negociaciones que complican su salida de la ‘U’

El volante brasileño es uno de los señalados para dejar el cuadro ‘crema’, sobre todo, tras las confesiones de su agente, pero las conversaciones con la dirigencia no han prosperado

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Miguel Silveira no aclaró lo dicho por su representante con el plantel de Universitario. YouTube

La llegada de Miguel Silveira a Lima el pasado domingo encendió las alarmas en el entorno de Universitario. Y es que confesó que había alcanzado un acuerdo con la directiva para sellar su salida del club, una declaración que cobró mayor relevancia tras las polémicas confesiones de su representante. Sin embargo, hasta el momento no existe comunicación oficial sobre su desvinculación, lo que ha incrementado la incertidumbre respecto a su continuidad con el equipo.

A pesar de que la presencia del futbolista en la capital parecía augurar un cierre inminente a esta historia, lo cierto es que las negociaciones han encontrado nuevos obstáculos. El periodista deportivo Gustavo Peralta explicó que el propio viaje de Silveira generó dudas: “Cuando él llega a Lima y dice que viene a firmar su rescisión, me generó un ‘esto no es así’, porque no era necesaria su presencia acá”, afirmó en el programa de YouTube, Pepas de la PM. Según Peralta, el acuerdo estaba avanzado antes de las declaraciones del agente, quien alteró el rumbo de la negociación.

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El club ‘merengue’ había propuesto pagarle dos meses del contrato restante a Silveira, un pacto que, de acuerdo con el comunicador, fue aceptado inicialmente por el entorno del brasileño. La situación se complicó cuando el representante elevó las pretensiones económicas para romper el vínculo, que se extiende hasta fin de año. Esta exigencia adicional ha provocado un desfase entre las partes, retrasando la formalización de la salida.

¿Miguel Silveira se queda en Universitario? El inesperado cambio en las negociaciones que complican su salida de la ‘U’. - créditos: Universitario
¿Miguel Silveira se queda en Universitario? El inesperado cambio en las negociaciones que complican su salida de la ‘U’. - créditos: Universitario

Actualmente, no hay confirmación oficial de la desvinculación de Miguel Silveira, lo que mantiene en vilo tanto a la directiva como a los hinchas. La ‘U’ esperaba resolver el tema con rapidez, pero el cambio de postura del representante ha generado un clima de tensión y desconfianza en el desenlace de las tratativas.

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Mientras tanto, la situación afectó la planificación del club de cara a reforzar el plantel para el Torneo Clausura. La directiva ya evalúa alternativas para ocupar los cupos extranjeros disponibles. La salida de Sekou Gasama ya se cerró y queda pendiente la de ‘Miguelinho’ para reorganizar el equipo.

La postura del plantel de Universitario con Miguel Silveira

La incertidumbre sobre la salida de Miguel Silveira también se refleja en el vestuario de Universitario. Tras su arribo a Lima, el club citó al jugador a entrenar en Campo Mar el lunes 15 para la ‘minipretemporada’, aunque ese día no tuvo contacto directo con sus compañeros. Fue recién el martes 16 cuando se integró a las prácticas, cumpliendo con sus obligaciones contractuales mientras se resuelve su futuro.

El plantel se mantiene expectante ante la falta de explicaciones públicas por parte de Silveira. Según Gustavo Peralta, “muchos en la ‘U’, no solamente jugadores, están esperando que él pueda dar un paso adelante y decir ‘mi representante dijo esto porque sí, porque no, o porque lo creo, o porque lo asumo y revalido lo que dijo mi representante’, pero algo tiene que decir al respecto”. Hasta el momento, ese gesto no ha ocurrido.

Robson Lima señaló que los jugadores le hacían la alineación al entrenador. Créditos: Mano a Mano / Youtube.

Esta falta de comunicación ha extendido el malestar dentro del grupo, que esperaba al menos una disculpa o una aclaración por parte del futbolista. El entorno considera que la desvinculación es inminente, y que solo resta formalizar el acuerdo para que Silveira deje de pertenecer al club.

Desde la dirigencia, la visión es clara: existe una distancia considerable entre la propuesta original de Universitario y las exigencias actuales del entorno de Miguel Silveira. La directiva ‘crema’ considera que la salida es inevitable y ya proyecta el armado del plantel sin el mediocampista, pensando en los refuerzos que puedan llegar tras la liberación de cupos de extranjeros.

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