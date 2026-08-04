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Fiscalía abre investigación contra director de La Bella Luz por abuso sexual contra la cantante Naldy Saldaña

El Ministerio Público ya recibió la declaración de la cantante y ordenó que el investigado comparezca, además de recabar las cámaras de seguridad del local

La Bella Luz
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El Ministerio Público inició este martes una investigación preliminar contra César Sánchez, director de la orquesta La Bella Luz, por la denuncia de abuso sexual presentada por la cantante Naldy Saldaña, quien renunció recientemente a la agrupación e hizo pública su acusación en el programa Magaly TV, la firme.

El caso está a cargo de la Tercera Fiscalía Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar del distrito limeño de San Juan de Lurigancho, que investiga el presunto delito de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento.

La fiscal provincial Leonor Azañeda Ramírez dispuso el inicio de las diligencias preliminares tras la denuncia contra el empresario musical de 50 años y ya tomó la declaración de la cantante, quien ha recibido medidas de protección, como señala la nota oficial.

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Además, la representante del Ministerio Público ordenó que personal de la Policía Nacional (PNP) recabe el descargo del investigado y obtenga las grabaciones de las cámaras de seguridad del local donde, de acuerdo con la denuncia, ocurrieron los hechos.

Cantante Naldy Saldaña denuncia tocamientos indebidos a director de la orquesta La Bella Luz| Video: Latina Noticias

Más temprano, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) emitió un comunicado en el que condenó “la violencia sexual contra las mujeres en todo ámbito, incluido el laboral”, y exhortó “a las instancias de justicia [a] actuar con celeridad”.

En desarrollo.

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