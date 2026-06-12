Se filtró que jugadores de Universitario reclamaron a Miguel Silveira por polémicas declaraciones de su representante

El agente del jugador brasileño aseguró que habían jugadores que armaban el equipo en la 'U'. (Modo Fútbol)

La interna de Universitario de Deportes atraviesa un momento de tensión tras los dichos públicos de Robson Lima, agente de Miguel Silveira. Las afirmaciones del representante no solo alteraron el ambiente en la institución, sino que también pusieron en pausa el proceso de desvinculación del futbolista, dejando el futuro del mediocampista en el aire.

Se filtró que dichas declaraciones causó incomodidad entre los jugadores y algunos referentes se comunicaron con el brasileño para pedirle explicaciones. Hubo una promesa del jugador que no se ha dado hasta el momento.

“Yo sabía que él había dicho internamente; lo que me contaron es que él había dicho que iba a preparar un comunicado o iba a declarar y hasta ahora nada. Me imagino que estará analizando los diversos escenarios, porque también sería dejar muy mal a su representante”, informó Gustavo Peralta en el programa ‘Modo Fútbol’.

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Robson Lima señaló que los jugadores le hacían la alineación al entrenador. Créditos: Mano a Mano / Youtube.

En medio de los cuestionamientos, ‘Miguelinho’ tiene que presentarse en la pretemporada de la ‘U’ que se iniciará este lunes 15 de junio en Ate. La controversia ha generado un clima de incertidumbre, ya que la negociación de su salida quedó en suspenso, sin señales claras de resolución inmediata.

“En la interna del equipo eso ha causado un terremoto. Del equipo, de los jugadores estoy hablando. Entiendo que algunos hablaron y le escribieron a Silveira, y Silveira desmarcó. Dijo algo como que ‘no sé por qué mi empresario dijo eso’”, añadió.

Antonio García Pye rechazó la versión atribuida a Robson Lima, representante de Miguel Silveira, y sostuvo que no existe un mecanismo de presión en el vestuario sobre el entrenador ni sobre las sustituciones (Universitario de Deportes)

La firme postura de Universitario tras declaraciones del agente de Miguel Silveira

La respuesta institucional de Universitario de Deportes no tardó en hacerse pública luego de las declaraciones de Robson Lima, representante de Miguel Silveira. El encargado de fijar la posición oficial fue Antonio García Pye, gerente deportivo del club, quien consideró que el agente cruzó un límite delicado al lanzar acusaciones sin identificar a los supuestos implicados.

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El dirigente advirtió que los señalamientos afectan tanto a los posibles referentes del vestuario como a los diversos comandos técnicos que coincidieron con Silveira en su paso por la institución. El dirigente calificó la situación como un acto de “temeridad” y “desliz”, argumentando: “Compromete a ‘x’ jugadores porque no da nombres, a tres comandos técnicos que han estado presentes durante la estadía de Miguel en el club, por lo tanto, eso es totalmente irresponsable”, dijo en diálogo con RPP.

El directivo informó que el club tomó medidas internas y trasladó el asunto al área legal, que ya se encuentra evaluando los pasos a seguir. Según explicó García Pye, su prioridad fue rechazar tajantemente el escenario planteado por el entorno del futbolista y defender tanto a los jugadores como al cuerpo técnico: “Ya el área legal está por su lado trabajando en el tema, pero yo lo que tengo que hacer es desmentir y, en ese caso, poner las manos al fuego tanto por los jugadores como por el comando técnico que trabajan con una responsabilidad grande”, afirmó.

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Antonio García Pye dio detalles sobre el regreso de Raúl Ruidíaz a Universitario.

Nuevos aires de Universitario de cara al Torneo Clausura 2026

El desenlace del primer semestre de 2026 dejó a Universitario de Deportes en una posición incómoda, tras culminar cuarto en el Torneo Apertura y sufrir la eliminación en la Fase de Grupos de la Copa Libertadores. Esta serie de resultados negativos profundizó la sensación de crisis interna.

La situación se deterioró aún más tras la salida de Javier Rabanal y las decisiones adoptadas bajo el interinato de Jorge Araujo, a quienes se atribuye parte de la caída deportiva. El club identificó estas acciones como perjudiciales para el rendimiento colectivo y la estabilidad del vestuario.

Frente al escenario adverso, la dirección deportiva optó por un golpe de timón: la contratación de Héctor Cúper como nuevo entrenador. El técnico argentino fue elegido para liderar una reestructuración profunda con el objetivo de revertir la mala racha.

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La llegada de Cúper impulsó una serie de cambios en el plantel. Entre las primeras medidas se oficializó la desvinculación de Sekou Gassama, sumada a nuevas incorporaciones que buscan dar mayor competitividad al equipo. Con este movimiento, la institución espera reconstruir la confianza del grupo y retomar el camino hacia los objetivos deportivos propuestos para la temporada.

Universitario replanteó su estrategia para el Clausura 2026 tras una evaluación de Héctor Cúper. La posibilidad de fichar a Lapadula y Ruidíaz perdió fuerza y hoy el club apunta a incorporar solo a uno. (Universitario de Deportes)