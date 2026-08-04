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La Bella Luz separa a su director musical tras denuncia de Naldy Saldaña y anuncia medidas inmediatas: “Lamentamos lo ocurrido”

La orquesta emitió un comunicado oficial en el que expresa solidaridad con la exintegrante, rechaza toda forma de violencia y garantiza colaboración plena con las autoridades durante la investigación

La cantante Naldy Saldaña, voz principal de la orquesta La Bella Luz, denuncia públicamente a César Sánchez Chavesta, director musical del grupo, por acoso y tocamientos indebidos. El informe presenta la denuncia policial y un video de cámara de seguridad que captó el momento de la agresión. ATV/ Magaly TV La Firme.
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La orquesta La Bella Luz publicó un comunicado oficial en respuesta a la denuncia pública presentada por la exintegrante Naldy Saldaña, quien acusó al director musical César Sánchez Chavesta de acoso y tocamientos indebidos. La agrupación expresó su rechazo categórico a cualquier acto de violencia, acoso o conducta que atente contra la dignidad, integridad y bienestar de las personas, y anunció la adopción de medidas inmediatas mientras continúan las investigaciones.

En el pronunciamiento, La Bella Luz manifestó su solidaridad con Naldy Saldaña y lamentó profundamente lo ocurrido. La organización reconoció el valor que implica denunciar situaciones que afectan la estabilidad emocional y profesional de las personas, y expresó su deseo de que ninguna otra persona se vea afectada por hechos similares.

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“Expresamos nuestra solidaridad a la Srta. Naldy Saldaña, lamentando profundamente lo ocurrido y esperando que ninguna persona se vea afectada a situaciones similares, reconociendo el valor que implica denunciar este tipo de hechos que atentan con la estabilidad emocional de las personas”, señala el comunicado.

Como parte de las acciones adoptadas de manera inmediata y por tiempo indefinido, la orquesta informó que César Sánchez Chavesta fue separado de sus funciones como director musical. Esta medida permanecerá vigente mientras las autoridades competentes realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos denunciados.

La Bella Luz lanza comunicado tras grave denuncia.
La Bella Luz lanza comunicado tras grave denuncia.

“Como medida inmediata e indefinida, mientras las autoridades competentes realizan las investigaciones correspondientes, hemos decidido separar de sus funciones al director de la orquesta César Sánchez Chavesta. Asimismo, manifestamos nuestra total disposición para colaborar con las autoridades policiales y judiciales, brindando las facilidades necesarias para el esclarecimiento de los hechos”, se puede leer en la publicación que la orquesta hizo en sus redes oficiales.

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La agrupación señaló que la decisión busca salvaguardar el ambiente laboral y artístico, así como garantizar que se adopten las medidas correspondientes frente a una situación de esta gravedad. En el comunicado también expresó su total disposición para colaborar con las autoridades policiales y judiciales, brindando todas las facilidades necesarias para el esclarecimiento de los hechos y asegurando que cooperará plenamente durante el proceso de investigación.

Como empresa y organización artística, asumimos este momento con profunda responsabilidad y reafirmamos nuestro compromiso con el respeto, la integridad y la construcción de un ambiente seguro y libre de toda forma de violencia”, concluye.

La Bella Luz lanza comunicado tras grave denuncia.
La Bella Luz lanza comunicado tras grave denuncia.

Crísticas por “tibio” comunicado

La orquesta reiteró que su objetivo es garantizar un ambiente donde prime la seguridad, el respeto y la igualdad de oportunidades para todos sus integrantes. Sin embargo, el pronunciamiento de La Bella Luz ha generado la rápida reacción de los usuarios, quienes no han dudado en críticar la tibia medida que ha tomado la agrupación ante esta grave denuncia.

Naldy Saldaña señaló en entrevista con Magaly TV La Firme que los dueños de la orquesta estaban al tanto, y no sintió su respaldo en ningún momento. Es por ello que decidió renunciar. “Qué tibios, ustedes sabían y nunca hicieron nada”, “Lo sabían desde finales de junio y recién lo separan por presión mediática”, “Por qué no lo hicieron antes”, “Ella les comunicó desde el primer momento”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sociales.

La Bella Luz

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