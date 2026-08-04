Chinchero: evalúan reforzar el control de accesos tras video de turistas y menores jugando fútbol dentro del parque arqueológico

Un funcionario de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco explica que el incidente se debió a un descuido por la alta afluencia de visitantes y los múltiples accesos al sitio, lo que dificulta la vigilancia con personal limitado. Exitosa

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El acceso a los principales espacios arqueológicos del país vuelve al centro del debate luego de un incidente registrado en el Parque Arqueológico de Chinchero, en la región Cusco. La difusión de un video que muestra a varias personas jugando fútbol dentro de uno de los sectores del complejo motivó una evaluación interna sobre las medidas de control en el lugar.

Las imágenes circularon en redes sociales y generaron pedidos para fortalecer la vigilancia en uno de los destinos más visitados de la región. El caso también abrió una revisión sobre las condiciones de ingreso a sectores considerados sensibles dentro del monumento arqueológico.

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La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco confirmó que especialistas revisan las condiciones de acceso al parque con el objetivo de reducir situaciones similares durante los periodos con mayor presencia de visitantes. La entidad señaló que algunos espacios presentan mayores riesgos debido a la cantidad de personas que recibe el complejo.

De forma paralela, otras instituciones solicitaron información sobre lo ocurrido y plantearon la necesidad de fortalecer el resguardo de los sitios patrimoniales, especialmente durante temporadas con elevada demanda turística.

Cultura Cusco revisa el sistema de ingreso al parque arqueológico

La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco revisa los mecanismos de ingreso y vigilancia del Parque Arqueológico de Chinchero luego de la difusión de un video que muestra a turistas y menores jugando fútbol dentro del complejo. Captura de video

Según informó la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, la difusión del video motivó una evaluación de las condiciones de ingreso a determinados sectores del Parque Arqueológico de Chinchero.

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El subdirector de Patrimonio Cultural de la institución, Zenobio Valencia, explicó que ya existe coordinación con el equipo técnico responsable del sitio para revisar las medidas de protección. “Por supuesto, hemos conversado con el arqueólogo, justamente, este, ha tomado las previsiones del caso”, señaló.

El funcionario indicó que durante los últimos días el complejo recibió una importante cantidad de visitantes, situación que obligó al personal a distribuir sus esfuerzos en distintos puntos de acceso. También sostuvo que el episodio respondió a “un pequeño descuido que se podría decir”.

Durante sus declaraciones, Zenobio Valencia precisó que el parque arqueológico cuenta con cinco ingresos distintos, circunstancia que incrementa la dificultad para supervisar de manera permanente todas las zonas del monumento.

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El representante de Cultura Cusco detalló que existen accesos por Popojo, Yanacona, la entrada central, el sector superior conocido como Cooper y un quinto ingreso ubicado igualmente en la parte alta del complejo.

El funcionario explicó que los vigilantes deben distribuir su atención entre todos esos puntos. “Los vigilantes no solamente tienen que atender una sola entrada. Como les digo, son cinco entradas”, manifestó.

Elevada afluencia facilita ingresos no autorizados

La Dirección Desconcentrada de Cultura también atribuyó parte de la situación al incremento de visitantes registrado en el sitio arqueológico.

Zenobio Valencia indicó que durante los momentos de mayor concurrencia algunas personas buscan ingresar sin autorización. “Hay personas siempre inescrupulosas que pretenden entrar de forma gratuita al sitio. Entonces, nosotros ante la masiva concurrencia de turistas, tenemos que prever los sitios, digamos, más vulnerables. Entonces, en ese instante se habría suscitado el tema”, afirmó.

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Según la autoridad, la institución revisa precisamente esos sectores considerados más expuestos con el propósito de reforzar el control durante las jornadas con mayor cantidad de público.

Tras la difusión del video, la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo (Gercetur) solicitó un informe a la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco para conocer las circunstancias del incidente.

La entidad recordó que las actividades deportivas se encuentran prohibidas dentro de las zonas patrimoniales y expresó preocupación por la disponibilidad de personal destinado al resguardo de los complejos arqueológicos.

De acuerdo con la información difundida, Gercetur consideró insuficiente el número de trabajadores encargados de la vigilancia y planteó la necesidad de destinar mayores recursos para fortalecer la seguridad en estos espacios.

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Un grupo de turistas fue captado jugando un partido de fútbol en las ruinas del sitio arqueológico de Chinchero, en Cusco, generando un debate sobre el uso y respeto de los espacios patrimoniales. Noticias Cusco

Imágenes muestran actividad deportiva dentro del antiguo palacio inca

El video difundido muestra a tres turistas y tres menores jugando con una pelota en un patio ubicado junto a la plaza de Chinchero, dentro del antiguo palacio inca.

La grabación generó diversas reacciones debido a que este tipo de actividades no forma parte de los usos permitidos dentro del parque arqueológico.

Hasta el momento, las autoridades concentraron su atención en la revisión de los mecanismos de control de ingreso, la distribución del personal de vigilancia y la evaluación de nuevas medidas para proteger las zonas consideradas vulnerables del complejo arqueológico.