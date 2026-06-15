Miguel Silveira confirmó su salida de Universitario tras polémicas declaraciones de su agente: “Llegué a un acuerdo”

El volante brasileño confirmó su salida de la 'U' tras la controversia con su agente. (Video: Jax Latin Media)

El proceso de reestructuración en Universitario de Deportes continúa dejando bajas en el plantel. Tras la salida confirmada de Sekou Gassama, el club ‘crema’ suma ahora la partida de Miguel Silveira, quien resolvió su vínculo en medio de un clima marcado por declaraciones cruzadas y especulaciones sobre el funcionamiento interno del equipo.

En una breve aparición pública, el volante brasileño confirmó que se desvincula formalmente del cuadro ‘merengue’. “Hoy vine acá para firmar mi rescisión. Llegué a un acuerdo con Universitario”, afirmó para Jax Latin Media. La decisión llega justo cuando la institución encara una etapa de autocrítica, con la intención de corregir el rumbo tras un primer semestre lejos de las expectativas.

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El entorno de la ‘U’ ha estado marcado por rumores y tensiones desde que el representante de Silveira, Robson Lima, lanzó polémicas declaraciones sobre la gestión interna del plantel. Al ser consultado sobre el tema, ‘Miguelinho’ optó por el silencio: “Yo no tengo que aclarar nada de lo que dijo él (Robson Lima), y al que deberías preguntarle es a él. En ese tema no hablaré”. La ausencia de detalles sobre lo ocurrido alimentó la incertidumbre, dejando abierta la interpretación en torno a los verdaderos motivos de su salida.

La partida de Silveira representa un nuevo capítulo en la serie de cambios que afronta Universitario. Con su baja y la de Gassama, la directiva podrá reforzar el equipo con dos extranjeros, sonando con fuerza un mediocampista y un delantero. Eso sí, ya está confirmada la llegada de Gianluca Lapadula, lo que supondría y enorme salto de calidad para la zona ofensiva.

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Miguel Silveira disputó 11 partidos con Universitario entre Liga 1 y Copa Libertadores, con un gol anotado. - créditos: Universitario

Las polémicas confesiones del representante de Miguel Silveira, Robson Lima

El representante de Miguel Silveira, Robson Lima, generó una tormenta mediática al denunciar supuestas irregularidades en la interna del club. Según Lima, la toma de decisiones tácticas y de alineación no habría estado exclusivamente a cargo del cuerpo técnico durante la permanencia de Silveira en Universitario.

“No voy a nombrar, no recuerdo los nombres de los jugadores, pero había dos o tres que hacían las alineaciones. En algún momento, cuando iba a hacer un cambio, decían: ‘No pongas a este, pon a otro’”, dijo en el programa de YouTube, Mano a Mano. Lima insistió en que sus declaraciones ya habían sido compartidas previamente con los dirigentes y que no buscaba sorprender a nadie con sus palabras.

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El agente no precisó en qué etapa ocurrieron estos hechos, lo que añadió ambigüedad al señalamiento, ya que durante el paso de Silveira por la ‘U’, fue dirigido por el español Javier Rabanal, Jorge Araujo y, más recientemente, Héctor Cúper.

El agente del jugador brasileño aseguró que habían jugadores que armaban el equipo en la 'U'. (Modo Fútbol)

Lima relató una serie de actitudes que, según su percepción, evidenciaron un trato especial hacia ciertos futbolistas y la marginación de su representado. “Otra cosa: ustedes vieron que él no calentaba. Calentaban todos, ponían un lateral izquierdo en su puesto, un número cinco en su puesto, hasta arquero de repente podía poner, pero a él no lo consideraban y eso nos preocupaba porque queríamos saber el motivo”, explicó el agente.

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El episodio más reciente —según Lima— fue la escasa participación de ‘Miguelinho’ en su último partido con la camiseta de Universitario. “En el último partido que jugó, estuvo en cancha cinco minutos”, recordó. El representante aseguró que la situación se repitió en más de una ocasión, aunque no fue específico respecto a los encuentros ni a los protagonistas involucrados.

De acuerdo con el relato de Robson Lima, el panorama llevó a Silveira a tomar la decisión de marcharse del club: “Esto nos preocupó y Miguel expresó: ‘Yo no voy a jugar aquí porque parece que no me quieren’. Ni siquiera salía a calentar, todos los jugadores calentaban y él se quedaba ahí”.

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