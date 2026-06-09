Gonzalo Bueno prolonga su mal momento en Cattolica: perdió ante jugador proveniente de la ‘qualy’ y estalló contra el juez de silla

Gonzalo Bueno volvió a caer en su debut por tercera vez al hilo y se marchó del campo muy enfadado con el juez de línea. Crédito: YouTube Tenis al Máximo.

El presente de Gonzalo Bueno atraviesa uno de sus momentos más difíciles de la temporada. El tenista peruano, #180 del ranking ATP, volvió a sufrir un duro revés en la gira italiana sobre arcilla al quedar eliminado en la primera ronda del Challenger de Cattolica. La derrota ante el local Francesco Forti, actual número 396 del mundo y proveniente de la fase de clasificación, significó su cuarta caída consecutiva y confirmó una preocupante falta de resultados tras su paso por Roland Garros.

Bueno cayó por 7-5, 4-6 y 7-6(4) en un intenso encuentro que se extendió durante 3 horas y 14 minutos. Aunque por momentos mostró una versión más competitiva respecto a sus recientes presentaciones, el trujillano volvió a evidenciar dificultades para sostener su nivel en los momentos decisivos y terminó cediendo frente a un rival que aprovechó mejor las oportunidades que tuvo.

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El partido estuvo marcado por la tensión desde varios pasajes del primer set. A medida que avanzaba el encuentro, el peruano mostró un creciente malestar por algunas decisiones arbitrales en jugadas muy ajustadas sobre las líneas. Sus reclamos hacia el juez de silla fueron constantes y alcanzaron su punto más álgido en los momentos finales del compromiso, cuando cada punto tenía un peso determinante en el desenlace del partido.

Gonzalo Bueno cae por tercera vez consecutiva en el debut. Su paso por los Challenger en Italia refleja su irregularidad en el circuito y agudiza un momento del que por ahora no encuentra respuestas para salir. Crédito: Instagram Gonzalo Bueno.

La frustración de Bueno era evidente. Más allá de las discusiones con el juez, el peruano volvió a encontrarse con una realidad que se repite desde hace varias semanas: la imposibilidad de transformar su potencial en resultados concretos. Luego de haber estado a un solo set de ingresar al cuadro principal de Roland Garros, parecía encaminado a consolidar el mejor tenis de su carrera. Sin embargo, el escenario ha cambiado drásticamente desde entonces.

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Tres derrotas al hilo

La gira por Italia ha sido especialmente complicada para el peruano. Tras quedarse muy cerca de cumplir el sueño de disputar el cuadro principal de Roland Garros, todo indicaba que ese rendimiento podía servir como impulso para continuar escalando posiciones en el ranking ATP y afianzarse en el circuito Challenger. No obstante, los resultados han tomado una dirección completamente opuesta.

Su primera presentación en territorio italiano fue en el Challenger de Vicenza, torneo en el que partía como sexto cabeza de serie. Allí quedó eliminado en sets corridos frente al local Tommaso Compagnucci, quien también había llegado desde la fase clasificatoria. La derrota generó sorpresa debido a la diferencia de ranking y al buen momento que atravesaba el peruano semanas atrás.

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Gonzalo Bueno se despide de Vicenza en primera ronda tras caer con Tommaso Compagnucci. Crédito: Instagram Gonzalo Bueno.

Posteriormente disputó el Challenger de Perugia, donde tuvo un exigente cruce ante el experimentado serbio Dusan Lajovic, exintegrante del Top 20 mundial. Aunque el rival representaba una prueba de mayor dificultad, Bueno tampoco logró encontrar respuestas y volvió a despedirse en sets corridos.

La historia se repitió ahora en Cattolica. Otra vez frente a un jugador surgido de la ‘qualy’ y nuevamente sin poder cerrar los momentos importantes. Tres torneos consecutivos, tres derrotas en primera ronda y una confianza que parece haberse visto golpeada tras la ilusión que dejó su actuación en la clasificación de Roland Garros.

Aún no se enfoca en el césped

Pese a que el calendario ya apunta hacia la temporada de césped, Gonzalo Bueno todavía no ha decidido realizar una transición inmediata hacia esa superficie. El peruano continúa sumando partidos en arcilla y su próximo desafío será el Challenger 100 de Poznan, en Polonia, certamen que también se disputa sobre polvo de ladrillo.

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Gonzalo Bueno disputará la clasificación de Wimbledon 2026. Crédito: Difusión.

La decisión resulta llamativa considerando que Wimbledon se encuentra cada vez más cerca y que el peruano tiene previsto disputar la fase clasificatoria del tercer Grand Slam de la temporada. Por el momento, no existe confirmación sobre su participación en algún torneo preparatorio sobre césped antes de viajar a Londres.

Mientras tanto, Bueno buscará mantenerse en competencia en Cattolica a través de la modalidad de dobles, donde figura inscrito junto al ecuatoriano Álvaro Guillén Meza. Será una oportunidad para sumar minutos en cancha y recuperar sensaciones positivas en una etapa del año que, hasta ahora, ha estado muy lejos de las expectativas generadas tras su destacada actuación en París.

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