Se flitró el plan de Alianza Lima si se concreta la salida de Guillermo Viscarra

La continuidad del arquero boliviano no está garantizada en Matute, y los 'blanquiazules' vienen tomando sus medidas al respecto. (Fútbol Satélite)

Guillermo Viscarra atraviesa un momento de incertidumbre en Alianza Lima, ya que su futuro podría resolverse fuera del club en los próximos meses. El arquero boliviano dejó de sumar minutos desde marzo, situación que ha llamado la atención de equipos extranjeros interesados en reforzar su portería.

Entre los posibles destinos que han surgido se encuentra Millonarios FC de Colombia, que fue el primer club vinculado como alternativa para el guardameta. Sin embargo, el interés se extiende más allá del fútbol colombiano: recientemente, trascendió que una institución que participará en los octavos de final de la Copa Libertadores también estaría considerando al guardameta, analizando la viabilidad de su fichaje.

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El plan de Alianza Lima si Guillermo Viscarra se va de Matute

Tras los rumores de una posible salida de Guillermo Viscarra, se conoció que Alianza Lima tendría un plan para reemplazar al boliviano. Los ‘blanquiazules’ ya tendría al elegido para adueñarse del arco para el Torneo Clausura 2026. Como se conoce, ‘Billy’ tiene contrato vigente hasta fin de año, pero la falta de continuidad haría que marque su partida de Matute.

“La postura, finalmente, de reforzarse como que ha bajado un poco. Lo único que puede hacer variar el mercado Alianza es si finalmente aparece algo concreto por Guillermo Viscarra. Que el futbolista pida irse, se haga el pago de por medio y Alianza Lima tenga que buscar otro arquero. Si pasa eso, sería Pedro Gallese. No veo usando el cupo de extranjero en el arquero”, informó Kevin Pacheco en el programa ‘Fútbol Satélite’.

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La valoración de Faustino Asprilla sobre el guardameta peruano coloca a la continuidad como condición clave y abre una discusión más amplia sobre cómo los liderazgos puntuales pueden inclinar torneos parejos en Colombia (Deportivo Cali)

¿Qué dijo el representante de Guillermo Viscarra sobre posible salida de Alianza Lima?

En las últimas semanas, Guillermo Viscarra ha sido objeto de múltiples rumores que lo sitúan fuera de Alianza Lima, aunque la realidad parece diferente a la especulación. A pesar de la urgencia lógica de un arquero internacional por buscar continuidad, el propio jugador ha expresado su compromiso con el club, dispuesto a contribuir en cualquier rol que se le asigne.

La posible salida de La Victoria se ha convertido en tema de conversación sin que exista una base concreta, según explicó Daniel Gonzales, agente de Viscarra. “Tiene contrato hasta diciembre”, afirmó el representante a Infobae, descartando por completo cualquier movimiento durante la campaña actual.

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Mientras tanto, el guardameta boliviano continuará entrenando en las instalaciones de EGB, enfocado en mantenerse listo para una nueva oportunidad. El inicio de la Copa Caliente podría abrirle las puertas a minutos oficiales, ya que se prevé que el entrenador Pablo Guede opte por variantes en la alineación, lo que permitiría el regreso de Viscarra a la competencia y su reencuentro con el arco blanquiazul.

Guillermo Viscarra está en las carpetas de Millonarios de Colombia.

Próximo partido de Alianza Lima en la Copa de la Liga 2026

El duelo entre Alianza Lima y Carlos A. Mannucci se perfila como uno de los atractivos principales en la segunda fecha de la Copa de la Liga 2026, certamen que reúne a clubes de la Primera y Segunda División. El partido está programado para el sábado 20 de junio a las 20:00 (hora de Perú) y tendrá como escenario el estadio Mansiche, en la ciudad de Trujillo.

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La cobertura del encuentro será responsabilidad de Bicolor +, el canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol en YouTube. Esta opción de streaming ofrece acceso libre al partido desde cualquier parte del país, ya sea a través de teléfonos móviles o computadoras, y representa una alternativa moderna frente a la televisión tradicional.