Alerta en Perú: Más de 300 mil menores tuvieron encuentros con personas conocidas en Roblox y otros juegos en línea

Un hombre sonriente y una niña con mochila se miran y conversan en una acera de una calle colorida, con taxis amarillos y edificios antiguos al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inseguridad ya no solo se encuentra en las calles. Hoy también se esconde detrás de una pantalla, en aplicaciones de mensajería, redes sociales y videojuegos utilizados diariamente por millones de menores de edad. El Sexto Observatorio del Crimen y la Violencia, elaborado por el Banco de Ideas Credicorp, el BCP y Capital Humano y Social (CHS) Alternativo, revela una preocupante expansión de los riesgos digitales que enfrentan niñas, niños y adolescentes en el Perú.

Uno de los datos más alarmantes del último informe señala que aproximadamente 1 millón 883 mil menores de entre 11 y 17 años mantuvieron contacto con personas desconocidas a través de internet. De ellos, el 18,2% llegó a reunirse presencialmente con alguien conocido en línea, lo que equivale a alrededor de 342.700 menores, exponiéndose a situaciones de manipulación, engaño, explotación y violencia.

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La investigación también encontró que más de 800 mil menores recibieron contenido sexual no solicitado, mientras que cerca de 598 mil adolescentes fueron presionados para compartir imágenes íntimas. Además, más de 1,7 millones reportaron experiencias relacionadas con perfiles falsos, grooming, acoso o chantajes digitales.

Roblox lidera entre los videojuegos más utilizados

Un niño usa un iPad para jugar Roblox en Yakarta, Indonesia, el 12 de marzo de 2026. REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana/Foto de archivo

El estudio incluyó un análisis de los hábitos digitales de adolescentes peruanos y encontró que Roblox es el videojuego más utilizado, con un 45,9% de preferencia. Le siguen Free Fire (29,7%), FIFA (24,2%) y Among Us (19,2%).

En cuanto a aplicaciones, WhatsApp encabeza la lista con 82,3%, seguido de TikTok (73,7%), YouTube (72,2%), Instagram (50,8%) y Facebook (42,9%).

Si bien estas plataformas cumplen funciones recreativas y de comunicación, especialistas advierten que también pueden convertirse en espacios aprovechados por organizaciones criminales para acercarse a menores.

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El abogado especializado en tecnología digital Erick Iriarte explicó anteriormente que los delincuentes suelen utilizar videojuegos con funciones de chat e interacción social para establecer vínculos de confianza con niños y adolescentes.

“Lo que hacen los delincuentes es captar personas a través de estas redes y utilizar plataformas de comunicación para ofrecer a menores. Esto constituye trata de personas y está penado hasta con casi veinte años de cárcel”, señaló.

Según el especialista, entre los espacios más utilizados por estas redes figuran Roblox, Free Fire, Minecraft y Discord, plataformas donde los agresores pueden interactuar directamente con menores durante largos periodos de tiempo antes de intentar manipularlos.

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Especialistas ya han advertido que muchos adolescentes no identifican claramente qué es la explotación sexual en línea ni conocen los mecanismos de denuncia disponibles, lo que facilita la acción de quienes buscan aprovecharse de ellos.

¿Qué tan protegidos están los menores?

La encuesta revela que el 60,6% de adolescentes tiene activadas todas las opciones de privacidad en sus cuentas, mientras que un 30,1% solo utiliza algunas medidas de protección y un 9,3% no emplea ninguna configuración de seguridad.

Respecto a la identidad digital, el 44,5% utiliza su nombre real en internet, el 32% emplea alias o apodos, el 14,3% tiene más de una cuenta y el 9,2% afirmó usar el perfil de otra persona.

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Aunque estas cifras muestran una mayor preocupación por la privacidad, los especialistas consideran que la protección tecnológica por sí sola resulta insuficiente frente a modalidades como el grooming, que se basan en la manipulación emocional y la construcción progresiva de confianza.

Una ley aprobada hace más de tres años sigue sin aplicarse plenamente

El Observatorio también cuestiona la falta de implementación de la Ley N.º 31664, promulgada en diciembre de 2022 para reforzar la protección de niños, niñas y adolescentes en internet.

La norma obliga a los proveedores de internet a informar sobre filtros de protección para bloquear contenido pornográfico y establece medidas para restringir el acceso de menores a contenidos sexuales en espacios públicos con conexión a internet.

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Además, el artículo 12 encarga a los Comités Distritales y Provinciales de Seguridad Ciudadana (Codisec) desarrollar acciones concretas para combatir la explotación sexual de menores en línea.

Sin embargo, según el informe, la ley aún no ha sido reglamentada y la lucha contra la explotación sexual de niños y adolescentes en entornos digitales no ha sido incorporada plenamente en las estrategias locales de seguridad ciudadana.

Para CHS Alternativo, las cifras demuestran que la inseguridad en el Perú también se libra en el mundo digital y que la protección de los menores requiere una combinación de educación digital, supervisión familiar, regulación efectiva y una respuesta más rápida de las autoridades frente a una amenaza que crece al ritmo de la conectividad.

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Denunciemos el grooming

La Red Grooming Latam cuenta con la aplicación GAPP, que te permitirá denunciar un caso de grooming desde cualquier país de Latinoamérica en tiempo real y con tan solo presionar un botón. Así, te podrán orientar y agilizarán tus consultas, además de que se articularán las acciones que corresponden a través de las autoridades.

También puedes hacer de conocimiento el hecho, con la mayor cantidad de pruebas posibles, ante la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (Divindat) de la Policía Nacional del Perú (PNP). Llama gratis al 1818 o al número 431 8898, envía un correo a divindat.depcpi@policia.gob.pe, o acude directamente al piso 9 de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), ubicada en la av. España 323, Cercado de Lima. Finalmente, otra opción es acudir a la comisaría más cercana.

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