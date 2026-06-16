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Programación de la Semana 2 de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026: partidos, horarios y canales TV

Arranca la segunda parte de la competencia con duelos cruciales: Brasil y Japón lideran la tabla de posiciones en busca de su clasificación a las instancias finales

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Programación de la Semana 2 de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026
Programación de la Semana 2 de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026

La Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026 avanza con su segunda semana de competencia hoy,martes 16 de junio, en tres sedes internacionales: Ankara, Pasig City y Bangkok. Las 18 selecciones participantes afrontan una etapa clave, ya que cada punto puede ser determinante en la carrera hacia la clasificación a las finales del torneo.

Entre los partidos destacados de la jornada figuran el enfrentamiento entre Japón y Serbia, así como el duelo entre Italia y República Checa. Estos encuentros reúnen a equipos con aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda y ofrecen a los aficionados la posibilidad de seguir el desempeño de algunos de los combinados más fuertes del circuito internacional.

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Programación de la semana 2 de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026

16 de junio

- República Dominicana vs Estados Unidos (23:00 horas / Grupo 2)

17 de junio

- Canadá vs Países Bajos (01:00 horas / Grupo 3)

- República Checa vs Italia (03:00 horas / Grupo 2)

- Alemania vs China (04:30 horas / Grupo 1)

- Bulgaria vs Polonia (05:00 horas / Grupo 3)

- Japón vs Serbia (07:00 horas / Grupo 2)

- Francia vs Brasil (08:00 horas / Grupo 1)

- Tailandia vs Ucrania (08:30 horas / Grupo 3)

- Turquía vs Bélgica (11:30 horas / Grupo 1)

18 de junio

- República Checa vs Estados Unidos (03:00 horas / Grupo 2)

- Ucrania vs Polonia (05:00 horas / Grupo 3)

- Serbia vs Italia (07:00 horas / Grupo 2)

- Bélgica vs Brasil (08:00 horas / Grupo 1)

- Tailandia vs Bulgaria (08:30 horas / Grupo 3)

- Turquía vs Francia (11:30 horas / Grupo 2)

19 de junio

- República Dominicana vs Serbia (03:00 horas / Grupo 2)

- Ucrania vs Países Bajos (05:00 horas / Grupo 3)

- Japón vs República Checa (07:00 horas / Grupo 2)

- Francia vs China (08:00 horas / Grupo 1)

- Bulgaria vs Canadá (08:30 horas / Grupo 3)

- Bélgica vs Alemania (11:30 horas / Grupo 1)

20 de junio

- Estados Unidos vs Italia (03:00 horas / Grupo 2)

- Países Bajos vs Polonia (05:00 horas / Grupo 3)

- Japón vs República Dominicana (07:00 horas / Grupo 2)

- China vs Brasil (08:00 horas / Grupo 1)

- Tailandia vs Canadá (08:30 horas / Grupo 3)

- Turquía vs Alemania (11:30 horas / Grupo 1)

- Serbia vs Estados Unidos (23:00 horas / Grupo 2)

Se completó la primera semana de la VNL Femenina 2026 con Brasil arrasando en sus partidos.
Se completó la primera semana de la VNL Femenina 2026 con Brasil arrasando en sus partidos. Crédito: FIVB

Así va la tabla de posiciones de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026

Brasil y Japón se consolidaron como las selecciones más sólidas al término de la Semana 1 de la VNL Femenina 2026, tras lograr cuatro victorias en igual número de partidos y ubicarse conjuntamente en la cima de la tabla general. El combinado sudamericano superó a República Dominicana, Países Bajos, Bulgaria e Italia, este último en un duelo que se resolvió en cinco sets y atrajo la atención de la jornada inaugural.

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El representativo asiático, por su parte, mantuvo su invicto al imponerse sobre Países Bajos, Serbia, Canadá y República Dominicana, asegurando así su posición de privilegio junto a Brasil tras la primera semana de competencia.

Italia, actual campeón del certamen, cerró la etapa en el tercer lugar, luego de sumar tres triunfos y una derrota. La República Checa sorprendió al ocupar la cuarta ubicación, destacándose como una de las revelaciones en el inicio del torneo.

Tabla de posiciones de la VNL Femenina 2026 tras final de la Semana 1.
Tabla de posiciones de la VNL Femenina 2026 tras final de la Semana 1. Crédito: FIVB

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