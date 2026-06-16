Programación de la Semana 2 de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026: partidos, horarios y canales TV

La Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026 avanza con su segunda semana de competencia hoy,martes 16 de junio, en tres sedes internacionales: Ankara, Pasig City y Bangkok. Las 18 selecciones participantes afrontan una etapa clave, ya que cada punto puede ser determinante en la carrera hacia la clasificación a las finales del torneo.
Entre los partidos destacados de la jornada figuran el enfrentamiento entre Japón y Serbia, así como el duelo entre Italia y República Checa. Estos encuentros reúnen a equipos con aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda y ofrecen a los aficionados la posibilidad de seguir el desempeño de algunos de los combinados más fuertes del circuito internacional.
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Programación de la semana 2 de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026
16 de junio
- República Dominicana vs Estados Unidos (23:00 horas / Grupo 2)
17 de junio
- Canadá vs Países Bajos (01:00 horas / Grupo 3)
- República Checa vs Italia (03:00 horas / Grupo 2)
- Alemania vs China (04:30 horas / Grupo 1)
- Bulgaria vs Polonia (05:00 horas / Grupo 3)
- Japón vs Serbia (07:00 horas / Grupo 2)
- Francia vs Brasil (08:00 horas / Grupo 1)
- Tailandia vs Ucrania (08:30 horas / Grupo 3)
- Turquía vs Bélgica (11:30 horas / Grupo 1)
18 de junio
- República Checa vs Estados Unidos (03:00 horas / Grupo 2)
- Ucrania vs Polonia (05:00 horas / Grupo 3)
- Serbia vs Italia (07:00 horas / Grupo 2)
- Bélgica vs Brasil (08:00 horas / Grupo 1)
- Tailandia vs Bulgaria (08:30 horas / Grupo 3)
- Turquía vs Francia (11:30 horas / Grupo 2)
19 de junio
- República Dominicana vs Serbia (03:00 horas / Grupo 2)
- Ucrania vs Países Bajos (05:00 horas / Grupo 3)
- Japón vs República Checa (07:00 horas / Grupo 2)
- Francia vs China (08:00 horas / Grupo 1)
- Bulgaria vs Canadá (08:30 horas / Grupo 3)
- Bélgica vs Alemania (11:30 horas / Grupo 1)
20 de junio
- Estados Unidos vs Italia (03:00 horas / Grupo 2)
- Países Bajos vs Polonia (05:00 horas / Grupo 3)
- Japón vs República Dominicana (07:00 horas / Grupo 2)
- China vs Brasil (08:00 horas / Grupo 1)
- Tailandia vs Canadá (08:30 horas / Grupo 3)
- Turquía vs Alemania (11:30 horas / Grupo 1)
- Serbia vs Estados Unidos (23:00 horas / Grupo 2)
Así va la tabla de posiciones de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026
Brasil y Japón se consolidaron como las selecciones más sólidas al término de la Semana 1 de la VNL Femenina 2026, tras lograr cuatro victorias en igual número de partidos y ubicarse conjuntamente en la cima de la tabla general. El combinado sudamericano superó a República Dominicana, Países Bajos, Bulgaria e Italia, este último en un duelo que se resolvió en cinco sets y atrajo la atención de la jornada inaugural.
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El representativo asiático, por su parte, mantuvo su invicto al imponerse sobre Países Bajos, Serbia, Canadá y República Dominicana, asegurando así su posición de privilegio junto a Brasil tras la primera semana de competencia.
Italia, actual campeón del certamen, cerró la etapa en el tercer lugar, luego de sumar tres triunfos y una derrota. La República Checa sorprendió al ocupar la cuarta ubicación, destacándose como una de las revelaciones en el inicio del torneo.
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