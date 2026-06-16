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Dónde ver Irak vs Noruega HOY: Canal TV del partido por la fecha 1, Grupo I del Mundial 2026

El elenco nórdico, con Erling Haaland a la cabeza, busca conseguir el triunfo ante un conjunto irakí que logró la clasificación por el repechaje. Entérate de los pormenores del cotejo

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Dónde ver Irak vs Noruega por Mundial 2026.
Dónde ver Irak vs Noruega por Mundial 2026.

El Gillette Stadium de Boston, Estados Unidos, será el escenario del esperado debut entre Irak y Noruega el martes 16 de junio, por la fecha inaugural del grupo I en el Mundial 2026. El partido marca el estreno absoluto de ambos equipos en este certamen y representa, además, su primer enfrentamiento en la historia de selecciones nacionales.

Las expectativas son altas en ambos bandos. Tanto los asiáticos como los europeos saben que el margen de error en un grupo compartido con Francia y Senegal es mínimo, por lo que sumar en esta primera jornada es clave para mantener vivas las aspiraciones de clasificación. El encuentro se disputará con el resultado puesto del otro choque del grupo, lo que podría influir en la presión y el enfoque de cada selección.

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Dónde ver Irak vs Noruega por Mundial 2026

El partido entre Irak y Noruega, correspondiente a la primera jornada del Grupo I del Mundial 2026, se disputará en el Gillette Stadium de Boston, Estados Unidos. En Perú, la transmisión estará disponible a través de DSports 2 y la plataforma de streaming DGO. En Irak, el encuentro podrá verse por la señal de beIN Sports MAX, mientras que en Noruega será emitido por TV 2.

La cobertura digital contará con actualizaciones en la web de Infobae, donde los usuarios podrán encontrar información previa, el desarrollo del minuto a minuto y detalles adicionales sobre el encuentro.

¿Cómo llegan Irak y Noruega?

La selección de Irak arriba tras una serie de amistosos que dejaron buenas sensaciones, incluyendo un empate 1-1 ante España y una victoria 1-0 frente a Andorra.

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Los ‘leones’ consiguieron su boleto al Mundial 2026 tras vencer a Bolivia en la repesca, un logro que inyectó confianza al equipo y a su hinchada. En los partidos recientes, los irakíes evidenciaron solidez defensiva y capacidad para competir ante rivales de mayor jerarquía, como se vio ante la ‘furia roja’. Sin embargo, cayeron 2-0 frente a Venezuela en su último amistoso, lo que obliga a ajustar detalles en la zaga y en la generación de juego.

Aymen Husseines el goleador de Irak y uno de los anotadores en el repechaje mundialista ante Bolivia. - créditos: REUTERS/Raquel Cunha/File Photo
Aymen Husseines el goleador de Irak y uno de los anotadores en el repechaje mundialista ante Bolivia. - créditos: REUTERS/Raquel Cunha/File Photo

Por su parte, la selección de Noruega mostró poder ofensivo con un triunfo 3-1 sobre Suecia y un empate 1-1 ante Marruecos en su último compromiso preparatorio.

En el balance general, los ‘vikingos rojos’ llegan con la moral alta luego de una racha positiva en sus presentaciones previas, con la excepción de la caída contra Países Bajos por 2-1.

El delantero Erling Haaland se perfila como la principal referencia ofensiva de un equipo que también cuenta con otras estrellas como Martin Odegaard, reciente campeón de la Champions League con Arsenal, y Alexander Sorloth de Atlético Madrid. La consigna del plantel escandinavo es dar el golpe en una zona muy competitiva.

Martin Odegaard y Erling Haaland son los líderes de la selección Noruega en el Mundial 2026. - créditos: Christine Olsson/TT News Agency via REUTERS
Martin Odegaard y Erling Haaland son los líderes de la selección Noruega en el Mundial 2026. - créditos: Christine Olsson/TT News Agency via REUTERS

Horarios del Irak vs Noruega por Mundial 2026

El Irak vs Noruega está programado para el martes 16 de junio a las 17:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador. En Bolivia, Chile, Venezuela y Estados Unidos (Miami), el inicio será a las 18:00 horas.

En Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina, el partido comenzará a las 19:00 horas. En México, el horario de inicio está fijado para las 16:00 horas, mientras que en España el duelo se disputará a la medianoche del miércoles 17 de junio.

Irak vs Noruega: posibles alineaciones

Irak: Ahmed Basil, Merchas Doski, Akam Hashem, Zaid Tahseen, Hussein Ali, Aimar Sher, Amir Al Ammari, Ibrahim Bayesh, Youssef Amyn, Aymen Hussein y Ali Al Hamadi. DT: Graham Arnold

Noruega: Orjan Nyland, Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem, David Moller Wolfe, Oscar Bobb, Sander Berge, Martin Odegaard, Antonio Nusa, Alexander Sorloth y Erling Haaland. DT: Stale Solbakken

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