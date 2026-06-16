Alianza Lima vs Carlos A. Mannucci: día, hora y canal TV del partido por fecha 2 de la Copa de la Liga 2026.

Alianza Lima y Carlos A. Mannucci disputarán uno de los encuentros destacados de la segunda fecha de la Copa de la Liga 2026, torneo que reúne a equipos de Primera y Segunda División. A continuación, la programación del partido.
Programación del Alianza Lima vs Carlos A. Mannucci
El partido se disputará el sábado 20 de junio a las 20:00 (hora de Perú) en el estadio Mansiche, ubicado en la ciudad de Trujillo.
En otros países, el encuentro iniciará a las 19:00 horas en México; a las 20:00 horas en Colombia y Ecuador; a las 21:00 horas en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos y Chile; y a las 22:00 horas en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.
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Entradas para el Alianza Lima vs Carlos A. Mannucci
El estadio Mansiche recibirá a ambas hinchadas. El club trujillano informó que la venta de entradas se realizará a través de la plataforma Passline.
Los precios de las localidades van de 25 a 45 soles. A continuación, los valores por tribuna:
- Popular Sur: 25 soles
- Oriente: 25 soles
- Occidente: 30 soles
- Butaca: 45 soles
Dónde ver Alianza Lima vs Carlos Mannucci: canal TV
La transmisión del partido entre Alianza Lima y Carlos A. Mannucci por la Copa de la Liga estará a cargo de Bicolor +, el canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol en YouTube. Esta alternativa de streaming permitirá acceder al encuentro en todo el país desde dispositivos móviles y computadoras, ampliando la cobertura del torneo más allá de la televisión tradicional.
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Infobae Perú realizará una cobertura integral del certamen, con información previa, seguimiento minuto a minuto, mejores jugadas, resultados al instante y tabla de posiciones. Los aficionados podrán consultar todos los detalles del torneo a través de las plataformas digitales.
Programación de la fecha 2 de la Copa de la Liga 2026
Viernes 19 de junio
- ADT de Tarma vs. Alianza Universidad | Grupo E | 13:00 horas | Estadio Unión Tarma
- Alianza Atlético vs. César Vallejo | Grupo A | 15:30 horas | Estadio Campeones del 36
Sábado 20 de junio
- Academia Cantolao vs. San Martín | Grupo I | 11:00 horas | Estadio Hugo Sotil
- FC Cajamarca vs. Deportivo Llacuabamba | Grupo C | 13:15 horas | Estadio Heroes de San Ramón
- Unión Comercio vs. Comerciantes FC | Grupo J | 15:00 horas | Estadio Carlos Vidaurre García
- Juan Pablo II vs. ADA Jaén | Grupo B | 15:30 horas | Complejo Deportivo Juan Pablo II
- Carlos Mannucci vs. Alianza Lima | Grupo A | 20:00 horas | Estadio Mansiche
Domingo 21 de junio
- Deportivo Moquegua vs. Bentín Tacna Heroica | Grupo H | 11:00 horas | Estadio 25 de Noviembre
- Unión Minas vs. Sport Huancayo | Grupo E | 13:15 horas | Estadio IPD Huancayo
- Santos FC vs. Ayacucho FC | Grupo G | 15:00 horas | Estadio Municipal de Nasca
- Estudiantil CNI vs. Sporting Cristal | Grupo J | 15:30 horas | Estadio Carlos Vidaurre García
- Cienciano vs. Deportivo Garcilaso | Grupo F | 18:00 horas | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
Lunes 22 de junio
- Deportivo Binacional vs. Cusco FC | Grupo F | 13:00 horas | Estadio Guillermo Briceño Rosamedina
- Atlético Grau vs. Pirata FC | Grupo D | 15:15 horas | Estadio Municipal Ambrosio Maco Arroyo
Descansa: Universitario de Deportes
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