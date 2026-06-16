Alianza Lima vs Carlos A. Mannucci: día, hora y canal TV del partido por fecha 2 de la Copa de la Liga 2026.

Alianza Lima y Carlos A. Mannucci disputarán uno de los encuentros destacados de la segunda fecha de la Copa de la Liga 2026, torneo que reúne a equipos de Primera y Segunda División. A continuación, la programación del partido.

Programación del Alianza Lima vs Carlos A. Mannucci

El partido se disputará el sábado 20 de junio a las 20:00 (hora de Perú) en el estadio Mansiche, ubicado en la ciudad de Trujillo.

En otros países, el encuentro iniciará a las 19:00 horas en México; a las 20:00 horas en Colombia y Ecuador; a las 21:00 horas en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos y Chile; y a las 22:00 horas en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

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Entradas para el Alianza Lima vs Carlos A. Mannucci

El estadio Mansiche recibirá a ambas hinchadas. El club trujillano informó que la venta de entradas se realizará a través de la plataforma Passline.

Los precios de las localidades van de 25 a 45 soles. A continuación, los valores por tribuna:

- Popular Sur: 25 soles

- Oriente: 25 soles

- Occidente: 30 soles

- Butaca: 45 soles

Precios de entradas para el Alianza Lima vs Carlos A. Mannucci.

Dónde ver Alianza Lima vs Carlos Mannucci: canal TV

La transmisión del partido entre Alianza Lima y Carlos A. Mannucci por la Copa de la Liga estará a cargo de Bicolor +, el canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol en YouTube. Esta alternativa de streaming permitirá acceder al encuentro en todo el país desde dispositivos móviles y computadoras, ampliando la cobertura del torneo más allá de la televisión tradicional.

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Infobae Perú realizará una cobertura integral del certamen, con información previa, seguimiento minuto a minuto, mejores jugadas, resultados al instante y tabla de posiciones. Los aficionados podrán consultar todos los detalles del torneo a través de las plataformas digitales.

La Copa Caliente reunirá a clubes de la Liga 1 y la Liga 2 en un torneo que recorrerá buena parte del país. Treinta y cuatro equipos buscarán abrirse camino hacia el título. (Copa Caliente de la Liga)

Programación de la fecha 2 de la Copa de la Liga 2026

Viernes 19 de junio

ADT de Tarma vs. Alianza Universidad | Grupo E | 13:00 horas | Estadio Unión Tarma

Alianza Atlético vs. César Vallejo | Grupo A | 15:30 horas | Estadio Campeones del 36

Sábado 20 de junio

Academia Cantolao vs. San Martín | Grupo I | 11:00 horas | Estadio Hugo Sotil

FC Cajamarca vs. Deportivo Llacuabamba | Grupo C | 13:15 horas | Estadio Heroes de San Ramón

Unión Comercio vs. Comerciantes FC | Grupo J | 15:00 horas | Estadio Carlos Vidaurre García

Juan Pablo II vs. ADA Jaén | Grupo B | 15:30 horas | Complejo Deportivo Juan Pablo II

Carlos Mannucci vs. Alianza Lima | Grupo A | 20:00 horas | Estadio Mansiche

Domingo 21 de junio

Deportivo Moquegua vs. Bentín Tacna Heroica | Grupo H | 11:00 horas | Estadio 25 de Noviembre

Unión Minas vs. Sport Huancayo | Grupo E | 13:15 horas | Estadio IPD Huancayo

Santos FC vs. Ayacucho FC | Grupo G | 15:00 horas | Estadio Municipal de Nasca

Estudiantil CNI vs. Sporting Cristal | Grupo J | 15:30 horas | Estadio Carlos Vidaurre García

Cienciano vs. Deportivo Garcilaso | Grupo F | 18:00 horas | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Lunes 22 de junio

Deportivo Binacional vs. Cusco FC | Grupo F | 13:00 horas | Estadio Guillermo Briceño Rosamedina

Atlético Grau vs. Pirata FC | Grupo D | 15:15 horas | Estadio Municipal Ambrosio Maco Arroyo

Descansa: Universitario de Deportes

Así se jugará la fecha 2 de la Copa de la Liga 2026