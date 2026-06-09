Cecilia Tait cuestiona a voleibolistas que rechazaron a la selección y plantea sanciones: “Están dando un mal ejemplo”

Cecilia Tait se pronunció de manera firme sobre el creciente número de jugadoras que han rechazado convocatorias a la selección peruana. La exvoleibolista y medallista olímpica cuestionó el nivel de compromiso actual con la ‘blanquirroja’ en un contexto ya marcado por la postura del entrenador Antonio Rizola, quien anteriormente afirmó que no comparte “el 90%” de las justificaciones de las deportistas que declinaron vestir la camiseta nacional.
Durante una entrevista en el programa ‘De Una’ de Radio Ovación, Tait remarcó que la selección debe ser una prioridad absoluta para cualquier deportista. En ese sentido, reafirmó su postura sobre el combinado patrio y advirtió sobre el impacto que estas decisiones pueden tener en el desarrollo del vóley peruano.
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“A la selección siempre se le dice sí. Las que no quieren las entiendo, pero no comparto. ¿Gracias a quién estoy acá? A la selección. ¿Gracias a quién subí al podio? A la selección. El trabajo en conjunto no es solamente la liga. La liga no es la selección”, señaló la popular ‘Zurda de Oro’, destacando que gran parte de sus logros se construyeron a partir de su paso por la ‘blanquirroja’.
Para continuar con su argumento, Tait también se refirió al papel de los medios y la exposición actual del vóley peruano, señalando que este crecimiento debería ir acompañado de una mayor presencia en la selección. En ese sentido, sostuvo que rechazar una convocatoria no solo tiene implicancias deportivas, sino también un impacto en la percepción pública y en la trayectoria de las jugadoras.
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“Tenemos a Latina, maravilloso canal que está haciendo famoso al vóley, pero más famoso sería si vistieran la casaquilla nacional. Los motivos pueden tener muchos, pero quién declina después de ser convocada, ¿cómo va a quedar? ¿Con qué cara cuando tenga familia? Eso va a quedar en la historia. Toda decisión trae una consecuencia. Esa consecuencia es moral”, afirmó.
“Están dando un mal ejemplo”
Uno de los puntos más fuertes de su intervención estuvo relacionado con la posibilidad de sanciones a futuro para quienes rechacen convocatorias, en un contexto en el que actualmente no existen medidas disciplinarias aplicables. “Nadie la va a poder castigar. A partir de ahora se creará algún tipo de sanción porque no es retroactivo. Pero yo sí creo que están dando un mal ejemplo”, afirmó.
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Tait también cuestionó las justificaciones personales cuando estas no resultan coherentes con otras actividades deportivas. “No descarto que puedan tener mil problemas, pero el hecho de que tú declines vestir la casaquilla peruana, que justifiques que es por un tema familiar y al día siguiente estás entrenando en tu club... pierdes credibilidad y más tarde, cuando realmente termine tu carrera deportiva, no sé qué será de ellos”, agregó.
Las declaraciones de Cecilia Tait se dan en un contexto en el que el entrenador de la selección, Antonio Rizola, también ha expresado una postura crítica sobre las ausencias en el equipo nacional, al señalar que varias de las explicaciones recibidas no lo convencen, aunque respeta las decisiones personales de las jugadoras.
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El debate ha abierto una discusión más amplia en el vóley peruano sobre el equilibrio entre libertad individual, responsabilidades deportivas y el rol de la selección en un proceso de reconstrucción, en el que Perú busca volver a los primeros planos, pero enfrenta dificultades en el camino por las decisiones negativas de algunas convocadas.
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