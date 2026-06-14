Presidente Balcázar posterga su viaje para encuentro con León XIV por posibles manifestaciones en Lima

El presidente José María Balcázar anunció que postergó su viaje a Roma hasta el miércoles 17 de junio para permanecer en Lima y coordinar acciones ante posibles manifestaciones vinculadas al conteo de actas de las Elecciones Generales 2026, pero afirmó que esta modificación no cambia sus planes de mantener una audiencia con el papa León XIV prevista para el día siguiente, el 18 de junio.

En conversación con RPP, Balcázar explicó que según su agenda, debía viajar el lunes 15 de junio a Roma, pero tuvo que reprogramar su salida del país por dos días para seguir de cerca la situación en el Perú y evitar interferencias en el proceso electoral. El mandatario afirmó que se quedará íntegramente en Lima durante esas jornadas para conversar con los actores principales, revisar cómo debe actuar la Policía y anticipar cualquier incidente.

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Pese a la postergación, Balcázar remarcó que mantiene en agenda la audiencia con el papa el 18 de junio y que regresará de inmediato al país. También señaló que su equipo consulta con las aerolíneas para asegurar una conexión que le permita llegar a tiempo al encuentro y volver a Lima apenas concluya la visita.

Balcázar indicó a RPP que la información pública conocida hasta el momento indica que la votación se habría desarrollado con normalidad en el interior del país y que los cuestionamientos se concentran en algunos casos de actas impugnadas que seguirán el procedimiento del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

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José María Balcázar confirmó un viaje al Vaticano el 18 de junio para reunirse con el papa León XIV y formalizar una invitación al Perú. (Composición: Infobae)

Gobierno evaluará despliegue policial y militar en Lima

El presidente adelantó que durante estos días sostendrá reuniones con altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional para evaluar la respuesta del Estado frente a manifestaciones que puedan producirse. La instrucción será que se respeten las marchas, sin provocaciones y sin uso innecesario de la fuerza.

“Necesitamos que no se vaya a presentar ningún tipo de agrupamientos que necesiten la presencia de la Policía y esta podría tener algún tipo de deslices y por eso necesitamos instruir a la Policía que respete las marchas, pero sin provocaciones ni hacer uso innecesario de la fuerza”, indicó el mandatario

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Consultado sobre el pedido del alcalde de Lima Renzo Reggiardo para que las Fuerzas Armadas refuercen a la Policía en la seguridad del Cercado de Lima, Balcázar respondió que considera pertinente esa solicitud. Precisó, no obstante, que la medida será revisada en el Consejo de Ministros convocado para la mañana del lunes.

Alcalde Renzo Reggiardo anuncia que respetará fallo judicial adverso. Foto: MML

Municipalidad de Lima declara alerta máxima

El alcalde Renzo Reggiardo informó que el municipio adoptó medidas extraordinarias para resguardar el orden público ante los anuncios de movilizaciones y protestas impulsadas desde diversas agrupaciones políticas.

El comunicado oficial precisa que las autoridades buscan evitar incidentes que afecten la seguridad ciudadana y el patrimonio de la capital peruana.

De acuerdo con la información difundida por la Municipalidad Metropolitana de Lima, el Centro Histórico ha sido declarado “intangible” para la realización de marchas, manifestaciones y concentraciones públicas, tanto políticas como sociales.

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“Estamos en alerta máxima para evitar violencia ante los anuncios de movilizaciones que, como era de esperarse, iban a suceder”, publicó Reggiardo en su cuenta oficial de X, antes Twitter.