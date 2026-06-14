Shirley Arica habla sobre la participación de Pamela López en realities: “Está perdiendo plata”

Shirley Arica y Pamela López, rivales en la final de La Granja VIP Perú, cerraron el reality con declaraciones que reflejaron una relación marcada por la competencia y el reconocimiento profesional. Shirley Arica se consagró como la gran ganadora del programa, mientras que Pamela López quedó posicionada como una posible figura para futuros formatos televisivos.
Durante la última emisión, Shirley Arica celebró el premio de S/100.000 tras superar a Pamela López en la instancia decisiva. En diálogo con Ric La Torre, la influencer resaltó el desempeño de su contrincante y mencionó las capacidades que López demostró en pantalla.
“Por supuesto, Pamela está perdiendo plata por todos lados, mira, baila, es actriz. Uno no sabe si está llorando de verdad o es mentira”, sostuvo Arica, dejando abierta la posibilidad de que su rival continúe explorando nuevas oportunidades en el medio.
La interacción entre ambas participantes fue seguida de cerca por la audiencia, ya que protagonizaron momentos de tensión durante la convivencia en La Granja VIP Perú. Al concluir el ciclo competitivo, la ganadora optó por reconocer los méritos de su colega y mencionó que la experiencia de Pamela López en la televisión podría ser solo el inicio de una etapa más amplia.
PUBLICIDAD
La competencia se extendió durante trece semanas y exigió a las finalistas superar pruebas, retos y dinámicas en un entorno aislado. El desenlace del reality estuvo marcado por la expectativa del público, que definió el resultado a través de su voto. La diferencia en la votación destacó el apoyo que ambas figuras recibieron a lo largo de la transmisión.
Pamela López feliz con llegar a la final de La Granja VIP
Aunque no logró el primer lugar, Pamela López manifestó satisfacción por su recorrido en La Granja VIP Perú. Acompañada por Paul Michael en la gala final, la influencer valoró haber alcanzado el podio: “Me siento ganadora por haber quedado entre los cinco primeros, y haber aguantado tantas cosas, y haber aprendido también”, declaró ante Ric La Torre.
PUBLICIDAD
La última jornada del reality reflejó el esfuerzo de los participantes, que soportaron más de tres meses de competencia. Pamela López, empresaria y figura mediática, subrayó el aprendizaje personal adquirido en el programa.
“Lo que mencionas es la parte más bonita y me quiero quedar con eso. He tenido muchos aciertos y muchos desaciertos, pero me voy a quedar con lo mejor siempre”, agregó, enfocando el balance desde una perspectiva positiva.
El balance de Pamela López incluyó referencias a los desafíos enfrentados y los aprendizajes de la convivencia. La final, que reunió a los concursantes más votados, sirvió para que la empresaria reflexionara sobre el proceso vivido y las oportunidades que podrían presentarse después de su paso por el reality.
PUBLICIDAD
La presencia de Pamela López en la final y su desempeño consolidan su perfil como figura con proyección en la televisión. Las declaraciones de Shirley Arica y la respuesta del público refuerzan la expectativa sobre eventuales proyectos televisivos en los que López podría participar.
Más Noticias
La ‘odisea’ de comprar departamento en Lima: el 60% de inmobiliarias deja pasar a clientes premium por este motivo
El diagnóstico de Darma sobre 10 inmobiliarias de Lima detectó que ninguna logra un desempeño sólido en todos sus canales de atención comercial
Ecuador vs Costa de Marfil EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Grupo E del Mundial 2026
El conjunto que dirige Sebastián Beccacece se estrena en la cita mundialista ante la escuadra africana en un grupo que también comparte con Alemania y Curazao
Inseguridad alimentaria golpea a 3 de cada 10 peruanos en 2025, revela informe del INEI
La inseguridad alimentaria afectó más a hogares con niños menores de 5 años, personas con discapacidad y jefatura femenina
Precio del dólar en caída en Perú tras Elecciones: Así se cotiza el tipo de cambio hoy 14 de junio
El precio con respecto al sol peruano es reportado por el Banco Central de Reserva (BCRP) y Bloomberg. Revisa también el dólar Sunat
Vocera de Juntos por el Perú, Anahí Durand: “Nosotros hemos ganado en el Perú y eso es bastante”
La representante del partido liderado por Roberto Sánchez, afirmó que no se habla de un fraude electoral y que se apelará a todas las instancias para que no haya dudas sobre la veracidad de los resultados
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD