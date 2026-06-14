Shirley Arica habla sobre la participación de Pamela López en realities: “Está perdiendo plata”

Shirley Arica, vistiendo gafas y blusa brillante, conversa en un plató de televisión, mientras otros participantes de reality show interactúan con temática vaquera.

Shirley Arica y Pamela López, rivales en la final de La Granja VIP Perú, cerraron el reality con declaraciones que reflejaron una relación marcada por la competencia y el reconocimiento profesional. Shirley Arica se consagró como la gran ganadora del programa, mientras que Pamela López quedó posicionada como una posible figura para futuros formatos televisivos.

Durante la última emisión, Shirley Arica celebró el premio de S/100.000 tras superar a Pamela López en la instancia decisiva. En diálogo con Ric La Torre, la influencer resaltó el desempeño de su contrincante y mencionó las capacidades que López demostró en pantalla.

“Por supuesto, Pamela está perdiendo plata por todos lados, mira, baila, es actriz. Uno no sabe si está llorando de verdad o es mentira”, sostuvo Arica, dejando abierta la posibilidad de que su rival continúe explorando nuevas oportunidades en el medio.

Shirley Arica, vestida con un atuendo brillante y sombrero vaquero rosa, sostiene un trofeo en forma de gallo mientras conversa con un compañero en el set de "El Post Show", donde se refirió a la participación de Pamela López en realities.

La interacción entre ambas participantes fue seguida de cerca por la audiencia, ya que protagonizaron momentos de tensión durante la convivencia en La Granja VIP Perú. Al concluir el ciclo competitivo, la ganadora optó por reconocer los méritos de su colega y mencionó que la experiencia de Pamela López en la televisión podría ser solo el inicio de una etapa más amplia.

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La competencia se extendió durante trece semanas y exigió a las finalistas superar pruebas, retos y dinámicas en un entorno aislado. El desenlace del reality estuvo marcado por la expectativa del público, que definió el resultado a través de su voto. La diferencia en la votación destacó el apoyo que ambas figuras recibieron a lo largo de la transmisión.

Pamela López feliz con llegar a la final de La Granja VIP

Aunque no logró el primer lugar, Pamela López manifestó satisfacción por su recorrido en La Granja VIP Perú. Acompañada por Paul Michael en la gala final, la influencer valoró haber alcanzado el podio: “Me siento ganadora por haber quedado entre los cinco primeros, y haber aguantado tantas cosas, y haber aprendido también”, declaró ante Ric La Torre.

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La última jornada del reality reflejó el esfuerzo de los participantes, que soportaron más de tres meses de competencia. Pamela López, empresaria y figura mediática, subrayó el aprendizaje personal adquirido en el programa.

Shirley Arica, la conocida figura televisiva, comenta en un evento sobre la participación de Pamela López en realities, afirmando que "está perdiendo plata".

“Lo que mencionas es la parte más bonita y me quiero quedar con eso. He tenido muchos aciertos y muchos desaciertos, pero me voy a quedar con lo mejor siempre”, agregó, enfocando el balance desde una perspectiva positiva.

El balance de Pamela López incluyó referencias a los desafíos enfrentados y los aprendizajes de la convivencia. La final, que reunió a los concursantes más votados, sirvió para que la empresaria reflexionara sobre el proceso vivido y las oportunidades que podrían presentarse después de su paso por el reality.

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La presencia de Pamela López en la final y su desempeño consolidan su perfil como figura con proyección en la televisión. Las declaraciones de Shirley Arica y la respuesta del público refuerzan la expectativa sobre eventuales proyectos televisivos en los que López podría participar.