Copa Sudamericana de Vóley en Lima ya tiene a sus ocho participantes: lista completa de selecciones y las novedades del torneo

La Copa Sudamericana de Vóley 2026 ya comienza a generar gran expectativa. A poco más de un mes para el inicio de la competencia, el presidente de la Federación Peruana de Vóley (FPV), Gino Vegas, reveló la lista completa de las selecciones que disputarán el certamen en Lima, una edición que presentará importantes novedades respecto al torneo anterior.
La principal novedad para este año será el aumento en el número de participantes. A diferencia del torneo inaugural de 2025, que se disputó bajo el nombre de Copa América y contó con solo cinco escuadras, la competencia reunirá a ocho representativos sudamericanos. Además, todos los encuentros se jugarán en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en el distrito de Villa El Salvador.
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La ampliación del torneo ya había sido proyectada por la FPV meses atrás con el objetivo de fortalecer la competencia regional y convertirla en una vitrina importante para el voleibol sudamericano.
Los ocho participantes
Perú, en su condición de anfitrión, lidera la lista de selecciones participantes. Junto a la ‘bicolor’ estarán Argentina, actual campeona del certamen, y Brasil, una de las máximas potencias del vóley sudamericano.
El cuadro de participantes se completa con Chile, Venezuela, Colombia, Bolivia y Ecuador. Precisamente, estas tres últimas selecciones marcarán una de las principales novedades del torneo, ya que no formaron parte de la edición inaugural disputada en Betim, Brasil, y harán su estreno en la competencia continental.
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- Perú
- Argentina
- Brasil
- Bolivia
- Chile
- Colombia
- Ecuador
- Venezuela
La presencia de estas selecciones permitirá contar con una representación más amplia del voleibol sudamericano y elevar el nivel competitivo de un torneo que busca consolidarse dentro del calendario internacional.
Bolivia, Colombia y Ecuador serán las novedades
Uno de los aspectos más destacados de esta edición será la incorporación de nuevas selecciones respecto al campeonato realizado anteriormente. Bolivia, Colombia y Ecuador fueron incluidos en la lista definitiva de participantes y se sumarán por primera vez a la Copa Sudamericana de Vóley. Su presencia permitirá ampliar el alcance del torneo y ofrecer una mayor cantidad de partidos entre selecciones de la región.
La FPV había adelantado a inicios de año su intención de incrementar el número de equipos participantes y alcanzar un formato de ocho selecciones para la edición de 2026. Con ello, el campeonato pasará de cinco a ocho países, consolidando un crecimiento importante en comparación con su primera versión.
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¿Cómo se jugará la Copa Sudamericana de Vóley 2026?
La competencia se desarrollará del 22 al 26 de julio en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. De acuerdo con el formato establecido, las ocho selecciones serán distribuidas en dos grupos de cuatro equipos. Los dos mejores de cada serie avanzarán directamente a las semifinales y mantendrán intactas sus opciones de conquistar el título.
Por su parte, los equipos que no logren acceder a la ronda de los cuatro mejores no quedarán fuera de competencia. Estas selecciones continuarán disputando partidos de clasificación para definir las posiciones finales del campeonato, en un sistema que garantiza actividad para todos los participantes hasta la última jornada del certamen.
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La selección peruana afrontará el torneo con la misión de sacar provecho de su condición de local y pelear por el trofeo ante rivales de peso como Argentina y Brasil. Además, la Copa Sudamericana representará una importante prueba para el equipo dirigido por Antonio Rizola, que continúa trabajando en la consolidación de su plantel de cara a los próximos desafíos internacionales de la temporada.
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