Kevin Díaz, saliente de Onelia Molina, sufrió aparatosa caída de ocho metros en ‘Esto es Guerra’ y preocupa su estado de salud

La conductora Magaly Medina presenta las impactantes imágenes del accidente sufrido por Kevin Díaz en el reality 'Esto es Guerra'. El concursante cayó desde una altura de 8 metros cuando la colchoneta de seguridad se rompió, generando preocupación por su estado de salud. ATV/ Magaly TV La Firme

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Una noche de tensión se vivió en la reciente edición de ‘Esto es Guerra’ este 4 de agosto, luego de que Kevin Díaz, quien en los últimos meses se hizo conocido por su cercanía sentimental con Onelia Molina, sufriera una aparatosa caída desde aproximadamente ocho metros de altura durante una de las competencias más exigentes del programa.

El accidente ocurrió cuando el competidor participaba en un circuito de altura, uno de los formatos más extremos del reality de América Televisión.

En cuestión de segundos, la prueba pasó de ser una competencia habitual a convertirse en una situación de emergencia que obligó a detener el desarrollo del programa para brindarle asistencia médica.

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Saliente de Onelia Molina sufrió violenta caída en ‘Esto es Guerra’: competencia fue interrumpida por emergencia. Captura: Magaly TV La Firme.

Las imágenes mostraron que Kevin Díaz se encontraba realizando el recorrido cuando perdió estabilidad y terminó precipitándose desde una considerable altura.

El impacto ocurrió sobre una colchoneta inflable instalada para amortiguar la caída; sin embargo, el fuerte golpe generó inmediata preocupación entre sus compañeros, la producción y los conductores del espacio televisivo.

Saliente de Onelia Molina sufrió violenta caída en ‘Esto es Guerra’: competencia fue interrumpida por emergencia. Captura: Magaly TV La Firme.

Tras el accidente, la competencia fue suspendida mientras personal médico ingresaba rápidamente al circuito para atender al participante. El ambiente de tensión se apoderó del set debido a la violencia del impacto y a la incertidumbre sobre las lesiones que pudo haber sufrido.

Hasta el cierre de la transmisión, no se brindaron mayores detalles sobre el diagnóstico del joven competidor ni sobre la gravedad de sus lesiones, lo que incrementó la preocupación de los televidentes, quienes recurrieron a las redes sociales para expresar mensajes de apoyo y pedir información oficial sobre su evolución.

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Saliente de Onelia Molina sufrió violenta caída en ‘Esto es Guerra’: competencia fue interrumpida por emergencia. Captura: Magaly TV La Firme.

La caída también llamó la atención porque Kevin Díaz había ganado notoriedad en los últimos meses tras hacerse pública su relación con Onelia Molina, una de las figuras más populares de los realities de competencia. Desde entonces, su presencia en televisión despertó el interés del público, que siguió con preocupación las imágenes del accidente.

Aunque la producción actuó de inmediato para asistir al competidor, el incidente volvió a poner bajo la lupa las pruebas de alto riesgo que caracterizan al programa desde hace varios años. En redes sociales, numerosos usuarios cuestionaron si las medidas de seguridad implementadas eran suficientes para evitar accidentes de esta magnitud.

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Saliente de Onelia Molina sufrió violenta caída en ‘Esto es Guerra’: competencia fue interrumpida por emergencia. Captura: Magaly TV La Firme.

La caída de Kevin Díaz revive el debate sobre las pruebas extremas en ‘Esto es Guerra’

Más allá del accidente sufrido por Kevin Díaz, el hecho volvió a abrir la discusión sobre los riesgos que enfrentan los participantes de ‘Esto es Guerra’, un formato que desde su estreno ha apostado por competencias que exigen velocidad, fuerza, equilibrio y resistencia física.

Saliente de Onelia Molina sufrió violenta caída en ‘Esto es Guerra’: competencia fue interrumpida por emergencia. Captura: Magaly TV La Firme.

Con el paso de las temporadas, el reality ha elevado el nivel de dificultad de sus circuitos, incorporando estructuras de varios metros de altura, obstáculos, plataformas suspendidas y pruebas que requieren el uso de arneses, sogas y colchones inflables para reducir el impacto en caso de una caída.

Si bien estos elementos buscan proteger a los competidores, los accidentes registrados en diferentes temporadas han evidenciado que el riesgo nunca desaparece por completo.

Saliente de Onelia Molina sufrió violenta caída en ‘Esto es Guerra’: competencia fue interrumpida por emergencia. Captura: Magaly TV La Firme.

No es la primera vez que un participante resulta lesionado en el reality

El accidente protagonizado por Kevin Díaz se suma a una larga lista de incidentes que han marcado la historia de ‘Esto es Guerra’ y que, en distintas oportunidades, generaron preocupación entre el público.

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Uno de los casos más recientes fue el de Gabriel Meneses, quien en 2026 sufrió una aparatosa caída de cabeza durante una competencia. Como consecuencia, fue diagnosticado con una fractura de vértebras en la zona lumbar, lesión que hizo necesaria una delicada operación de columna y un prolongado proceso de recuperación.

El chico reality Gabriel Meneses, visto en el set de EEG y luego en un hospital, enfrenta un largo proceso de recuperación tras su caída, según declaraciones de su padre.

Otro de los episodios más recordados ocurrió en 2021, cuando Elías Montalvo cayó desde aproximadamente cinco metros de altura tras registrarse una falla en la línea de vida que debía sostenerlo durante una prueba aérea. El accidente paralizó el programa y el competidor fue trasladado de emergencia para recibir atención médica.

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El trágico accidente de Elías Montalvo en ‘EEG’: sobrevivió a una caída de más de 10 metros de altura

En 2026, Pancho Rodríguez también protagonizó un momento de tensión al enredarse durante un circuito de competencia. El chileno sufrió un fuerte golpe en la cabeza y uno de sus brazos, motivo por el que fue retirado en ambulancia para ser evaluado por especialistas.

La lista también incluye a Jota Benz, quien en 2022 sufrió una rotura de ligamentos en la rodilla tras una exigente prueba física, lesión que lo obligó a abandonar temporalmente el programa para iniciar un largo proceso de rehabilitación.

Vania Bludau y Austin Palao coquetean en vivo en Esto es Guerra frente a Mario Irivarren. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

Otro incidente que generó preocupación fue el protagonizado por Austin Palao, quien quedó suspendido en el aire luego de una falla ocurrida durante un reto de altura. Aunque el accidente no tuvo consecuencias graves, las imágenes despertaron críticas por los riesgos que implican este tipo de competencias.

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Entre los casos más delicados figura el de Angie Arizaga, quien sufrió una fuerte caída durante el circuito conocido como “Los Aros”. El impacto hizo que todo el peso de su cuerpo recayera sobre el cuello, quedando inconsciente durante algunos segundos. Posteriormente fue diagnosticada con un trauma cervical que requirió hospitalización y el uso de un collarín durante su recuperación.

Angie Arizaga sufrió múltiples lesiones que la dejaron con secuelas en su paso por Esto es Guerra. (Foto: Youtube)

También se recuerda el accidente sufrido por Facundo González, quien terminó con una severa lesión en uno de sus brazos durante una competencia extrema. La gravedad del daño hizo necesaria una intervención quirúrgica y un largo periodo fuera del programa.

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Facundo González aparece con cabestrillo tras sufrir una lesión en el brazo, generando incertidumbre sobre su regreso al programa "Esto es Guerra".

En tanto, Diego Chávarri sufrió una lesión de consideración cuando su pierna quedó atrapada en una red de sogas mientras realizaba un circuito a gran velocidad. El fuerte tirón afectó seriamente una de sus rodillas y repercutió incluso en su carrera deportiva.

La lesión ocurrió durante un juego extremo del programa. (Foto: Captura América TV)

A ellos se suman históricos competidores como Gino Pesaressi y Yaco Eskenazi, quienes durante las primeras temporadas acumularon golpes, cortes, lesiones musculares y problemas en la espalda debido a la intensidad de las pruebas y a la exigencia física del formato.

(América TV)

Existe expectativa por conocer el estado de salud de Kevin Díaz

Mientras las imágenes del accidente continúan circulando en redes sociales, el público permanece atento a cualquier información oficial sobre la evolución médica de Kevin Díaz.

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El incidente no solo provocó preocupación entre los seguidores del programa, sino que también volvió a poner sobre la mesa la necesidad de revisar constantemente los protocolos de seguridad en competencias de alto riesgo.

Por ahora, la expectativa se centra en conocer el diagnóstico del participante y el tiempo que demandará su recuperación. Entretanto, el accidente ya quedó registrado como uno de los momentos más impactantes de la presente temporada de ‘Esto es Guerra’, un reality que, pese a los años al aire, continúa enfrentando cuestionamientos cada vez que uno de sus competidores resulta lesionado durante una prueba extrema.

Saliente de Onelia Molina sufrió violenta caída en ‘Esto es Guerra’: competencia fue interrumpida por emergencia. Captura: Magaly TV La Firme.