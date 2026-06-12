Qué hacer si perdí mi DNI: pasos para pedir duplicado y evitar suplantación

La aplicación DNI BioFacial de Reniec permite a los ciudadanos peruanos solicitar el duplicado de su DNI electrónico en línea, agilizando trámites y evitando largas colas. (Composición: Infobae Perú)

Perder el DNI es más que un contratiempo. Este documento es la llave de acceso a trámites, servicios y productos financieros en todo el país. Cuando cae en manos ajenas, la suplantación de identidad se convierte en una amenaza, pues permite que terceros accedan a créditos, abran cuentas bancarias o contraten líneas telefónicas a nombre de la víctima.

La ley peruana considera la suplantación de identidad un delito, sancionado con penas de cárcel, según el artículo 9 de la Ley N° 30096 de delitos informáticos. Los delincuentes utilizan la información personal para cometer fraudes financieros, realizar compras en línea o transferencias bancarias sin autorización. El impacto va más allá de lo económico, afectando la reputación y la tranquilidad de quienes sufren este tipo de hechos.

PUBLICIDAD

Para reducir el riesgo, es fundamental no compartir datos personales con desconocidos ni a través de redes sociales. También resulta importante revisar en la página de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) si existen préstamos o tarjetas abiertas sin consentimiento, y consultar en Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) si hay líneas móviles contratadas sin autorización. Ante la pérdida del documento, realizar una denuncia policial es un paso clave para protegerse ante eventuales usos indebidos.

Paso a paso para solicitar el duplicado físico o digital desde el portal de Reniec

La pérdida del DNI obliga a gestionar un duplicado para evitar complicaciones legales y administrativas. Este trámite puede realizarse en línea o presencialmente en los centros de atención del Reniec o en los módulos MAC.

PUBLICIDAD

Para solicitar el duplicado, el documento debe estar vigente y no encontrarse dentro de los 60 días previos a su vencimiento.

El proceso comienza con el pago por derechos administrativos. Para mayores de edad, el costo es de S/ 33.00 (código 005221), y para menores de edad, S/ 16.00 (código 00647). El abono puede hacerse a través de plataformas como Yape, agentes BCP, la web recaudacion.reniec.gob.pe, el Banco de la Nación o Pagalo.pe. Es clave conservar el comprobante de pago.

Luego, se ingresa al portal de Reniec para iniciar el trámite en línea. Si el solicitante ya cuenta con DNIe, la gestión puede concretarse desde la web, un agente Reniec, o de forma presencial. Para menores de 17 años, el trámite solo se realiza presencialmente, acompañado por uno de los padres.

PUBLICIDAD

En el caso de robo, la denuncia ante la Policía Nacional del Perú (PNP) puede hacerse presencialmente o mediante el sistema de Denuncia Policial Digital.

Este servicio funciona las 24 horas y permite obtener un certificado digital con validez legal. Aunque la denuncia no es requisito para el duplicado, ayuda a prevenir el uso indebido del documento perdido.

La entrega del nuevo DNI es personal y se valida con huellas digitales. Si existen problemas de validación, la aplicación DNI Bio Facial (solo para Android) permite continuar el trámite mediante reconocimiento facial. El duplicado tendrá los mismos datos que el documento anterior y la palabra “Duplicado” impresa, junto con nuevos certificados digitales.

PUBLICIDAD

Guía para realizar el trámite de duplicado del DNI. | Reniec

Cómo verificar líneas telefónicas o cuentas bancarias creadas sin tu autorización

Para descartar fraudes tras la pérdida del DNI, es recomendable supervisar si existen productos o servicios contratados a tu nombre sin autorización.

El programa Checa tus líneas de Osiptel permite revisar en línea cuántas líneas móviles están asociadas al documento de identidad. Si se detectan líneas no reconocidas, se puede presentar un reclamo ante la operadora.

En el ámbito financiero, la SBS ofrece el Reporte de Deudas, donde se visualizan créditos y cuentas activas en el sistema bancario. El reporte se solicita gratis a través de la web de SBS en Línea, el aplicativo móvil o presencialmente en sus oficinas. Esta consulta ayuda a descubrir y denunciar cuentas abiertas de manera fraudulenta.

PUBLICIDAD

Realizar estos controles periódicamente y tras la pérdida del documento es esencial para evitar ser víctima de suplantaciones de identidad, proteger la información personal y resguardar la seguridad financiera.