El voto de peruanos en el extranjero creció frente a 2021: más de 309 mil participaron en la segunda vuelta, según Cancillería

El canciller Carlos Pareja informó que más de 309 mil peruanos en el extranjero participaron en la segunda vuelta presidencial, cifra superior a la de 2021, y destacó que el proceso se desarrolló sin incidencias, con apoyo de personal consular y bajo estrictas medidas de seguridad en el traslado del material electoral. Fuente: Latina Noticias

Un total de 309 mil 550 peruanos en el exterior participaron en la segunda vuelta presidencial, de acuerdo con el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja Ríos, quien destacó el aumento de la votación fuera del país frente a comicios anteriores y subrayó el papel de los miembros de mesa, los voluntarios y el personal consular.

La participación de los connacionales en el extranjero se sostuvo, además, en una operación logística que involucró a consulados y oficinas consulares en decenas de países, con locales de votación habilitados para permitir el sufragio de los peruanos registrados para votar fuera del territorio nacional.

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Pareja Ríos también resaltó el trabajo de los funcionarios consulares y de “centenares de voluntarios” que, según indicó, apoyaron de forma directa el desarrollo de la jornada electoral en distintas ciudades del mundo, desde la instalación de mesas hasta el cierre del escrutinio y el embalaje del material.

Un ciudadano peruano sonriente deposita su voto en una urna de la ONPE, participando en las elecciones de segunda vuelta desde el extranjero. (Agencia Andina / Cancillería)

Peruanos en el exterior acudieron a las urnas en mayor número que en 2021

El canciller informó que la Cancillería instaló 219 locales de votación en 73 países para la segunda vuelta, con el objetivo de facilitar que los peruanos habilitados en el exterior ejercieran su derecho al voto. En ese marco, sostuvo que el despliegue del material electoral se completó sin “contratiempos ni incidencias”.

Según explicó, el repliegue de actas y cédulas de sufragio hacia el Perú concluyó dentro de los plazos previstos. Precisó que el material llegó entre el lunes 8 y el miércoles 10, y que el último vuelo arribó desde Buenos Aires, custodiado por el cónsul general del Perú en esa ciudad, con actas y cédulas de sufragio.

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El ministro remarcó que la operación abarcó el retorno del material desde 119 oficinas consulares en el mundo y que el proceso se ejecutó, en coordinación con los organismos electorales, bajo un esquema de cadena de custodia. “Este protocolo de seguridad” se aplicó, dijo, para garantizar la integridad, intangibilidad y autenticidad de las actas, cédulas y paquetes electorales durante su traslado y su entrega a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Una mujer peruana deposita su voto en la urna de ONPE en la Embajada de Perú en Qatar, mientras funcionarios observan el proceso de la segunda vuelta electoral. (Agencia Andina / Cancillería)

En su descripción del procedimiento, Pareja Ríos señaló que las actas y cédulas permanecieron protegidas desde el cierre del escrutinio en cada mesa, debido a que los miembros de mesa lacraron los sobres que las contenían. Bajo ese esquema, afirmó, cualquier intento de apertura o alteración debía dejar evidencia detectable al momento de la verificación.

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En el balance general, el canciller reiteró que el desempeño de los miembros de mesa en el exterior fue determinante para sostener el proceso, y vinculó esa labor con el crecimiento de la participación: 309 mil 550 votantes en el exterior en esta segunda vuelta, frente a 220 mil en 2021, según sus cifras.

Observadores internacionales no reportaron indicios de fraude segunda vuelta

Tras la jornada, Pareja Ríos informó que se reunió con los subjefes de las misiones de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea, debido a que los titulares ya habían partido. De acuerdo con su relato, los equipos de observación estuvieron desplegados en el territorio nacional y también en cuatro consulados en el exterior.

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La segunda vuelta presidencial 2026 ya inició para los peruanos residentes en el extranjero debido a la diferencia horaria. Difusión

El canciller calificó el encuentro como “positivo” y dijo que los observadores transmitieron una evaluación preliminar favorable sobre el desarrollo del proceso. En particular, afirmó que las misiones reportaron que la votación, tanto en el Perú como en los consulados observados, transcurrió de manera “tranquila” y “ordenada”, y que el escrutinio se desarrolló con normalidad.

Pareja Ríos añadió que conversaron sobre los informes preliminares elaborados por las misiones y sobre el seguimiento que mantenían durante la etapa poselectoral. En ese punto, remarcó que el conteo de actas aún no concluía y que el proceso continuaba hasta la proclamación oficial del resultado.

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En el cierre de su pronunciamiento, el ministro saludó el compromiso público de ambos candidatos y de sus equipos de esperar con calma la proclamación definitiva de las autoridades competentes y de aceptar los resultados finales, y los llamó a mantener ese espíritu democrático y de respeto a los resultados.