Quién es Taya Beller, el último refuerzo de Universitario para pelear por el título de la Liga Peruana de Vóley

Taya Beller es el último refuerzo de Universitario para pelear por el título de la Liga Peruana de Vóley. Crédito: Prensa U

Universitario de Deportes completó su plantilla de cara a la recta final de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 con la incorporación de Taya Beller, central estadounidense de 24 años y 1,88 metros de estatura. La jugadora fue presentada oficialmente este jueves 15 de enero, fecha en la que se cerró el libro de pases del torneo, convirtiéndose en la última pieza que el equipo ‘crema’ suma a su proyecto para pelear por el primer título de su historia en esta disciplina.

La norteamericana llega con un perfil físico y técnico que promete potenciar la zona central del equipo. Su altura y potencia la convierten en una jugadora clave tanto en bloqueo como en ataque, mientras que su experiencia internacional aporta una dosis de competitividad en que la ‘U’ espera traducir en resultados dentro de la cancha.

¿Quién es Taya Beller?

Taya Beller es una central estadounidense de 24 años y 1,88 metros de estatura. Antes de llegar al Perú, jugó para el Atlanta Vibe, equipo destacado de la Major League Volleyball (MLV) de Estados Unidos, una de las ligas profesionales más competitivas del país norteamericano.

Durante su paso por la MLV, la nueva incorporación de Universitario tuvo la oportunidad de enfrentar rivales de gran nivel, mejorar su lectura de juego y adaptarse a un ritmo de competencia intenso, cualidades que la convierten en una jugadora de gran proyección y expectativa para lo que viene en esta temporada de la Liga Peruana.

El recorrido internacional de Beller también le permite aportar madurez y conocimiento táctico al equipo, algo que el club considera fundamental en la recta final del campeonato. Su capacidad para liderar la red y mantener la consistencia en los momentos decisivos será puesta a prueba en los partidos clave que afrontarán las ‘pumas’.

Taya Beller fue presentada oficialmente como nuevo fichaje de Universitario. Crédito: Prensa U

Un momento decisivo para Universitario

La llegada de Taya Beller se produce en un contexto donde Universitario busca consolidarse como candidato al título. El equipo ‘crema’ enfrenta a clubes que han reforzado sus plantillas con jugadoras extranjeras de jerarquía, por lo que contar con una central de características físicas y técnicas sobresalientes representa un refuerzo estratégico para mantenerse competitivo previo a los ‘play-offs’ por el título.

Además, la incorporación de la central estadounidense contribuye a fortalecer la rotación del equipo y asegura que la intensidad y la calidad del juego se mantengan en los partidos venideros. La norteamericana tendrá la responsabilidad de integrarse rápidamente al estilo de juego local y colaborar con sus compañeras para maximizar las opciones de éxito del club.

Con la presentación de Beller, Universitario cierra su libro de pases, fortalece su plantilla y envía un mensaje de competitividad a sus rivales. La central estadounidense se convierte en una pieza clave en el camino hacia el primer título histórico del club en el vóley femenino peruano, con la misión de aportar experiencia, altura y liderazgo en la cancha, factores que podrían resultar decisivos en la fase final de la liga.

Taya Beller llega procedente del Atlanta Vibe, equipo que compite en la Major League Volleyball. Crédito: MLV

Ajustes en la plantilla

La llegada de Taya Beller se da en medio de ajustes estratégicos en la plantilla crema. Podría ocupar el lugar de Angélica Malinverno, quien hasta ahora no ha logrado consolidarse en el equipo. Aunque no hay confirmación oficial sobre la salida de la brasileña, la incorporación de la central estadounidense representa una competencia directa para la rotación en la posición de central.

El cuerpo técnico de Universitario buscará equilibrar la experiencia local con el refuerzo internacional, garantizando que la presencia de Beller potencie el rendimiento colectivo sin afectar la dinámica del resto de jugadoras. Esta decisión será clave para mantener al equipo competitivo y aspirar al primer título histórico en la Liga Peruana de Vóley.