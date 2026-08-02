Perú
Agregar Infobae enGoogle

PNP: Capturan a tres sujetos con 500 cartuchos de explosivos en Pataz

Agentes de la Comisaría de Vijus detuvieron a tres hombres en la zona andina de Pataz tras incautarles 500 cartuchos y 14 detonadores. Investigan vínculos con minería ilegal y extorsión en Trujillo

Capturan a tres sujetos con arsenal de explosivos en Pataz.
Capturan a tres sujetos con arsenal de explosivos en Pataz. (Foto: PNP)
Guardar

En un operativo realizado el 1 de agosto, la Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a tres personas en el distrito y provincia de Pataz, en la región La Libertad, tras encontrarles un arsenal de explosivos listos para su uso.

Los intervenidos fueron identificados como Romario Ronald Lara Rodríguez (28), Elvis Galarreta Campos (32) y Jholvin David Segura Laiza (34). Todos enfrentan cargos por el presunto delito de tenencia ilegal de material explosivo.

Según el reporte oficial, los agentes de la Comisaría de Vijus hallaron 500 cartuchos de Emulgod 80, 175 unidades de carmen y 14 detonadores embalsados durante la inspección. El material se encontraba en condiciones para ser utilizado, lo que permitió a las autoridades abrir una investigación sobre su posible destino.

PUBLICIDAD

Investigan vínculos con minería ilegal y extorsión

Las pesquisas del Ministerio Público apuntan a determinar si los explosivos incautados iban a ser empleados en actividades de extracción ilícita de mineral o si estaban dirigidos a organizaciones criminales que operan en Trujillo.

“El material y los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público para continuar con las diligencias de ley, y así determinar responsabilidades”, informaron las autoridades.

No se descarta que parte del cargamento pudiera ser utilizado para extorsionar a empresarios locales mediante el uso de cargas explosivas, una práctica detectada en anteriores operativos en la región. La investigación también busca identificar el origen del material y posibles nexos de los detenidos con redes de crimen organizado.

PUBLICIDAD

Los tres sujetos y el arsenal de explosivos permanecen bajo custodia en espera de las diligencias judiciales correspondientes, mientras la Policía y la fiscalía amplían las pesquisas en la zona.

Golpe a la minería ilegal en Pataz: Operación “Pachacamac” deja pérdidas por más de S/ 500 mil.
Golpe a la minería ilegal en Pataz: Operación “Pachacamac” deja pérdidas por más de S/ 500 mil.

Ministro investigado por minería ilegal

El nuevo ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, consignó en su declaración jurada presentada a la Presidencia del Consejo de Ministros y a la presidenta Keiko Fujimori que figura en una veintena de investigaciones fiscales y procesos judiciales. De estos casos, diez corresponden a investigaciones penales en trámite, mientras que el resto fueron archivados o concluyeron con sobreseimiento.

Entre los expedientes archivados destaca el caso seguido por la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Puquio (Ayacucho), donde Shinno fue investigado por el presunto delito de minería ilegal. Este proceso, registrado bajo el expediente 1606165200-2023-5-0, fue cerrado el 31 de enero de 2023.

Peru's President Keiko Fujimori presents Guillermo Shinno as Peru's new Minister of Energy and Mines, in Lima, Peru, July 28, 2026. REUTERS/Angela Ponce
Peru's President Keiko Fujimori presents Guillermo Shinno as Peru's new Minister of Energy and Mines, in Lima, Peru, July 28, 2026. REUTERS/Angela Ponce

La región sur de Ayacucho, donde se produjo la investigación, es conocida por concentrar actividades de explotación minera ilícita, especialmente en las provincias de Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sara Sara.

Por otro lado, la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Puno mantiene vigente una investigación preliminar contra Shinno por el presunto delito de contaminación ambiental dolosa, iniciada el 24 de noviembre de 2021. Según la propia declaración del ministro, este caso continúa abierto.

Pese a estos antecedentes, Shinno recibió el respaldo del Instituto de Ingenieros de Minas, organismo que destacó su experiencia en el sector público y privado. El funcionario es ingeniero mecánico por la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y ha ocupado cargos como viceministro de Minas, director general de Minería, gerente general de Osinergmin y de la Compañía Minera Apumayo. También presidió el directorio de Egasa e integró el consejo directivo de Sucamec.

Temas Relacionados

PNPPatazMinería ilegalLa Libertadperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alejandro Duarte falló en Alianza Lima vs Alianza Atlético: dejó rebote en un tiro libre lejano, permitiendo empate de José María Ingratti

Cerca a la media hora del partido, ‘Ale’ no logró contener en su totalidad un balón eyectado en un saque de falta. Al momento que se le escapó, el refuerzo argentino hizo lo suyo al establecer el empate

Alejandro Duarte falló en Alianza Lima vs Alianza Atlético: dejó rebote en un tiro libre lejano, permitiendo empate de José María Ingratti

Perú 2-1 España EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 2 de la Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026

La selección peruana superó a República Dominicana tras revertir el marcador y ahora intentará conseguir otra victoria frente al equipo europeo. Sigue todas las incidencias

Perú 2-1 España EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 2 de la Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026

Golazo de Eryc Castillo tras hacer gatear al arquero en Alianza Lima vs Alianza Atlético por Torneo Clausura 2026

El futbolista ecuatoriano controló un pase de Jairo Vélez, superó a un defensor y al guardameta Steven Rivadeneyra, y anotó su decimocuarto gol en la temporada

Golazo de Eryc Castillo tras hacer gatear al arquero en Alianza Lima vs Alianza Atlético por Torneo Clausura 2026

Alianza Lima vs Alianza Atlético EN VIVO: minuto a minuto del duelo en Matute por fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Con Paolo Guerrero, los ‘blanquiazules’ chocarán con los ‘churres’ con la misión de reencontrarse con el triunfo tras empate en Cutervo. Sigue las incidencias del vibrante duelo

Alianza Lima vs Alianza Atlético EN VIVO: minuto a minuto del duelo en Matute por fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

La reacción de Nicola Porcella tras la salida de Ducelia Echevarría de ‘Guerreros Mundiales’

El conductor y actor peruano fue quien la recomendó para el formato y publicó una historia que se viralizó por su tono irónico.

La reacción de Nicola Porcella tras la salida de Ducelia Echevarría de ‘Guerreros Mundiales’
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori respalda libertad de Ollanta Humala: “Si mi caso se archivó, era lógico que ocurriera lo mismo con él”

Keiko Fujimori respalda libertad de Ollanta Humala: “Si mi caso se archivó, era lógico que ocurriera lo mismo con él”

Keiko Fujimori EN VIVO HOY, sábado 1 de agosto: la presidenta del Perú visitó el VRAEM

Keiko Fujimori considera suspender temporalmente aeropuerto de Pisco tras tragedia aérea en Nasca que dejó 13 muertos: “Se está evaluando”

Denuncian penalmente a Patricia Benavides por ejercicio ilegal de la profesión de abogada

La Policía aún puede detener a Vladimir Cerrón: Líder de Perú Libre cuenta con orden de captura por otro caso

ENTRETENIMIENTO

La reacción de Nicola Porcella tras la salida de Ducelia Echevarría de ‘Guerreros Mundiales’

La reacción de Nicola Porcella tras la salida de Ducelia Echevarría de ‘Guerreros Mundiales’

Lara Campos no se presentó en evento para niños del Jockey Plaza y padres la acusan de estafa

Youtuber Mario Colomina asegura que Daniela Darcourt no quiso bajarse del escenario en Barcelona: “Cantó dos a tres canciones más de las que le tocaba”

Daniela Darcourt responde a youtuber Mario Colomina por polémico concierto en Barcelona: “La empresa quiere dejarme mal”

Yahaira Plasencia respalda a empresa que bajó del escenario a Daniela Darcourt: “Son estrictos con el horario”

DEPORTES

Alejandro Duarte falló en Alianza Lima vs Alianza Atlético: dejó rebote en un tiro libre lejano, permitiendo empate de José María Ingratti

Alejandro Duarte falló en Alianza Lima vs Alianza Atlético: dejó rebote en un tiro libre lejano, permitiendo empate de José María Ingratti

Perú 2-1 España EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 2 de la Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026

Golazo de Eryc Castillo tras hacer gatear al arquero en Alianza Lima vs Alianza Atlético por Torneo Clausura 2026

Alianza Lima vs Alianza Atlético EN VIVO: minuto a minuto del duelo en Matute por fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

A qué hora juega Perú vs Corea del Sur: duelo por Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026