PNP: Capturan a tres sujetos con 500 cartuchos de explosivos en Pataz

Capturan a tres sujetos con arsenal de explosivos en Pataz. (Foto: PNP)

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En un operativo realizado el 1 de agosto, la Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a tres personas en el distrito y provincia de Pataz, en la región La Libertad, tras encontrarles un arsenal de explosivos listos para su uso.

Los intervenidos fueron identificados como Romario Ronald Lara Rodríguez (28), Elvis Galarreta Campos (32) y Jholvin David Segura Laiza (34). Todos enfrentan cargos por el presunto delito de tenencia ilegal de material explosivo.

Según el reporte oficial, los agentes de la Comisaría de Vijus hallaron 500 cartuchos de Emulgod 80, 175 unidades de carmen y 14 detonadores embalsados durante la inspección. El material se encontraba en condiciones para ser utilizado, lo que permitió a las autoridades abrir una investigación sobre su posible destino.

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Investigan vínculos con minería ilegal y extorsión

Las pesquisas del Ministerio Público apuntan a determinar si los explosivos incautados iban a ser empleados en actividades de extracción ilícita de mineral o si estaban dirigidos a organizaciones criminales que operan en Trujillo.

“El material y los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público para continuar con las diligencias de ley, y así determinar responsabilidades”, informaron las autoridades.

No se descarta que parte del cargamento pudiera ser utilizado para extorsionar a empresarios locales mediante el uso de cargas explosivas, una práctica detectada en anteriores operativos en la región. La investigación también busca identificar el origen del material y posibles nexos de los detenidos con redes de crimen organizado.

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Los tres sujetos y el arsenal de explosivos permanecen bajo custodia en espera de las diligencias judiciales correspondientes, mientras la Policía y la fiscalía amplían las pesquisas en la zona.

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Ministro investigado por minería ilegal

El nuevo ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, consignó en su declaración jurada presentada a la Presidencia del Consejo de Ministros y a la presidenta Keiko Fujimori que figura en una veintena de investigaciones fiscales y procesos judiciales. De estos casos, diez corresponden a investigaciones penales en trámite, mientras que el resto fueron archivados o concluyeron con sobreseimiento.

Entre los expedientes archivados destaca el caso seguido por la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Puquio (Ayacucho), donde Shinno fue investigado por el presunto delito de minería ilegal. Este proceso, registrado bajo el expediente 1606165200-2023-5-0, fue cerrado el 31 de enero de 2023.

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Peru's President Keiko Fujimori presents Guillermo Shinno as Peru's new Minister of Energy and Mines, in Lima, Peru, July 28, 2026. REUTERS/Angela Ponce

La región sur de Ayacucho, donde se produjo la investigación, es conocida por concentrar actividades de explotación minera ilícita, especialmente en las provincias de Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sara Sara.

Por otro lado, la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Puno mantiene vigente una investigación preliminar contra Shinno por el presunto delito de contaminación ambiental dolosa, iniciada el 24 de noviembre de 2021. Según la propia declaración del ministro, este caso continúa abierto.

Pese a estos antecedentes, Shinno recibió el respaldo del Instituto de Ingenieros de Minas, organismo que destacó su experiencia en el sector público y privado. El funcionario es ingeniero mecánico por la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y ha ocupado cargos como viceministro de Minas, director general de Minería, gerente general de Osinergmin y de la Compañía Minera Apumayo. También presidió el directorio de Egasa e integró el consejo directivo de Sucamec.

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