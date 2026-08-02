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Lara Campos no se presentó en evento para niños del Jockey Plaza y padres la acusan de estafa

La cantante mexicana no se asistió el 31 de julio en el Jockey Plaza; padres reclamaron en redes y los organizadores dijeron que la artista estaba indispuesta.

Lara Campos no se presentó en evento para niños y padres la acusan de estafa
Lara Campos no se presentó en evento para niños y padres la acusan de estafa
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Varios padres de familia expresaron su molestia en redes sociales luego de que Lara Campos, cantante infantil de 14 años, no se presentara en el evento ‘Baila junto a Lara Campos’ programado para el 31 de julio en el Jockey Plaza. En los videos que se viralizaron, se escucha a asistentes acusando a la organización de “estafa” y reclamando por una experiencia que, según su expectativa, incluía actividades, la presencia de la artista y una foto grupal.

El descontento creció cuando algunos usuarios señalaron que, ese mismo día, la artista aparecía en redes vinculada a un show en el Movistar Arena de Surco, en el circo de Topa, lo que alimentó especulaciones sobre el motivo real de la ausencia. Frente a ello, los organizadores ofrecieron disculpas y afirmaron que la inasistencia se debió a un problema de salud.

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Lara Campos no se presentó en evento del Jockey Plaza y padres la acusan de estafa. TikTok

La ausencia en el Jockey Plaza y la reacción de los padres: “Estafa”

Los reclamos circularon en TikTok y otras plataformas con un mensaje común: familias que asistieron al evento con niñas y niños, esperando ver a Lara Campos, se quedaron sin la experiencia prometida. En las grabaciones se ve a personas exigiendo explicaciones y a los organizadores intentando controlar la situación, mientras reiteran que el problema fue “completamente fuera de las manos” de la productora.

La molestia no solo se centró en la ausencia de la cantante, sino también en lo que implicó para los menores: la preparación previa, la expectativa de conocer a la artista y el gasto asumido para una actividad que se vendía como una experiencia completa.

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La explicación de los organizadores: “No hay alternativa para conocerla hoy ni mañana”

En uno de los videos difundidos, un representante de la organización se dirigió al público y admitió que no tenían forma de cumplir con el encuentro en la fecha programada.

“Yo sé que todos tenemos dudas y la verdad que lamentamos mucho que haya pasado esto. Ha sido algo que está completamente fuera de las manos de la productora y por ende de nosotros. Nos han comunicado y no hay una alternativa para poder conocer a Lara el día de hoy ni el día de mañana”, se escucha decir.

Luego, explicaron que la solución sería trasladar la experiencia al día del concierto y que la dueña de la productora daría el detalle del nuevo procedimiento.

Organizadores del evento de Lara Campos en el Jockey Plaza dan su versión y explican cómo devolveran entradas a padres de familia. TikTok

La productora: “Se siente indispuesta”

La productora tomó la palabra y sostuvo que la artista estaba mal de salud. En su intervención pidió comprensión y subrayó que Lara “sigue siendo una niña”.

“Se siente un poquito mal y también le encantaría que puedan entender. (…) Lara en realidad es una niña y sí, trabajamos con niños mucho tiempo. Ella ahora se siente indispuesta”, afirmó.

También indicó que un equipo de México había acudido para conversar con los asistentes y sostuvo que, desde su perspectiva, era necesario priorizar la seguridad tanto de los niños como de la artista.

“Tenemos que prever por la seguridad de estos niños y también por la artista, que sigue siendo una niña. Al final de cuentas, estamos dando una solución tal cual”, añadió.

La solución ofrecida: fotos el 2 de agosto en Costa 21 y entradas al concierto

El punto central de la respuesta de la organización fue la promesa de compensación: entradas para el concierto del 2 de agosto y el cumplimiento de la foto grupal en esa fecha, en Costa 21.

“Las personas que han comprado o no han comprado entradas van a recibir entradas, van a recibir entradas para poder ver el concierto (2 de agosto)”, indicó la productora.

Además, detalló el mecanismo para garantizar la foto grupal: “Todos los tickets de aquí van a tener un QR para que justamente este mismo grupo de cuarenta niños ingrese a donde esta Lara y los esté esperando y se tomen la foto tal cual se ha ofrecido desde el momento uno”.

Ese anuncio buscó cerrar el conflicto con una salida práctica: reprogramar el encuentro y asegurar un acceso controlado para el grupo afectado.

Arena 1 de San Miguel será el escenario donde Lara Campos interpretará sus temas más populares ante cientos de familias limeñas. Ticketmaster.
Arena 1 de San Miguel será el escenario donde Lara Campos interpretará sus temas más populares ante cientos de familias limeñas. Ticketmaster.

Qué ofrecía el evento, según la descripción de Ticketmaster

En los detalles disponibles en la web de Ticketmaster, el evento ‘Bailando junto a Lara Campos’ se presentaba como una experiencia de 45 minutos para acercar al público al “universo” de Lara a través de música, baile y actividades.

La descripción incluía una zona de caritas pintadas y photospot, aprendizaje de coreografía con Zule Gómez (coreógrafa oficial), un momento para “bailar junto a Lara Campos” y una fotografía grupal con todos los participantes. Los precios, según el texto proporcionado, iban desde S/ 625 a S/ 318.

En ese contexto, la ausencia de la artista alteró el corazón de la propuesta: el encuentro prometido.

'Baila junto a Lara Campos' y todo lo que se iba realizar en dicho evento. Ticketmaster.
'Baila junto a Lara Campos' y todo lo que se iba realizar en dicho evento. Ticketmaster.
El precio de las entradas para ir al evento Baila junto a Lara Campos'. Ticketmaster.
El precio de las entradas para ir al evento Baila junto a Lara Campos'. Ticketmaster.

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