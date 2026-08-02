Gol insólito y doblete de Eryc Castillo en Alianza Lima vs Alianza Atlético por Torneo Clausura 2026

El sábado 1 de agosto, Alianza Lima se enfrentó a Alianza Atlético por la tercera jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Eryc Castillo anotó un doblete que adelantó a los ‘blanquiazules’ en el estadio Alejandro Villanueva, aunque su segundo tanto llegó tras una acción inesperada y con dosis de fortuna.
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