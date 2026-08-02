Gol insólito y doblete de Eryc Castillo en Alianza Lima vs Alianza Atlético por Torneo Clausura 2026

El sábado 1 de agosto, Alianza Lima se enfrentó a Alianza Atlético por la tercera jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 . Eryc Castillo anotó un doblete que adelantó a los ‘blanquiazules’ en el estadio Alejandro Villanueva, aunque su segundo tanto llegó tras una acción inesperada y con dosis de fortuna.

Más Noticias

Perú 2-2 España EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 2 de la Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026 La selección peruana superó a República Dominicana tras revertir el marcador y ahora intentará conseguir otra victoria frente al equipo europeo. Sigue todas las incidencias

Alejandro Duarte falló en Alianza Lima vs Alianza Atlético: dejó rebote en un tiro libre lejano, permitiendo empate de José María Ingratti Cerca a la media hora del partido, ‘Ale’ no logró contener en su totalidad un balón eyectado en un saque de falta. Al momento que se le escapó, el refuerzo argentino hizo lo suyo al establecer el empate

Alianza Lima vs Alianza Atlético EN VIVO: minuto a minuto del duelo en Matute por fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 Con Paolo Guerrero, los ‘blanquiazules’ chocarán con los ‘churres’ con la misión de reencontrarse con el triunfo tras empate en Cutervo. Sigue las incidencias del vibrante duelo

Golazo de Eryc Castillo tras hacer gatear al arquero en Alianza Lima vs Alianza Atlético por Torneo Clausura 2026 El futbolista ecuatoriano controló un pase de Jairo Vélez, superó a un defensor y al guardameta Steven Rivadeneyra, y anotó su decimocuarto gol en la temporada