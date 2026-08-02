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Gol insólito y doblete de Eryc Castillo en Alianza Lima vs Alianza Atlético por Torneo Clausura 2026

El balón rebotó en el talón de la ‘Culebra’ y después en un futbolista de Sullana, lo que permitió el 2-1 a favor de los ‘blanquiazules’ en Matute

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El sábado 1 de agosto, Alianza Lima se enfrentó a Alianza Atlético por la tercera jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Eryc Castillo anotó un doblete que adelantó a los ‘blanquiazules’ en el estadio Alejandro Villanueva, aunque su segundo tanto llegó tras una acción inesperada y con dosis de fortuna.

Eryc Castillo anotó insólito gol para su doblete en Alianza Lima vs Alianza Atlético por Torneo Clausura 2026.
Eryc Castillo anotó insólito gol para su doblete en Alianza Lima vs Alianza Atlético por Torneo Clausura 2026.

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