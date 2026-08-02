Minedu envía los primeros 20 domos a Chupaca para reanudar clases tras sismo

Tras el sismo ocurrido en Huancayo, el Ministerio de Educación (Minedu) ha iniciado el envío de 83 aulas prefabricadas tipo domo para asegurar que los estudiantes no interrumpan sus clases. Este primer envío de 20 domos es parte del compromiso del gobierno para salvaguardar la seguridad y continuidad del servicio académico. (Crédito: Minedu)

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El Ministerio de Educación (Minedu) despachó este sábado los primeros 20 domos o aulas prefabricadas con destino a la provincia de Chupaca, en la región Junín, como respuesta inmediata a los daños que el sismo del 18 de julio causó en diversas instituciones educativas de la zona. El ministro José Antonio Chang Escobedo estuvo presente en el acto de embarque de los cuatro camiones que trasladarán las estructuras.

La medida concreta el compromiso que la presidenta de la república, Keiko Fujimori, adquirió durante su visita al distrito de Chongos Bajo, donde verificó de primera mano el estado de los locales escolares afectados por el terremoto. “Hemos supervisado el embarque de cuatro camiones que llevarán 20 domos que garantizan el compromiso adquirido por la presidenta Keiko Fujimori en su visita al distrito de Chongos Bajo, provincia de Chupaca, para atender las necesidades de la comunidad educativa sin pérdida de tiempo”, señaló Chang Escobedo.

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Camiones del Ministerio de Educación trasladan los primeros 20 domos prefabricados para escuelas dañadas por el sismo en Chupaca, región Junín. (Minedu)

Serán 83 domos en total

El envío inicial de 20 unidades forma parte de un plan de mayor alcance. El Minedu prevé distribuir un total de 83 domos entre las instituciones educativas de Chupaca que presentan daños con riesgo para la integridad de los estudiantes. Según el ministro Chang, los primeros 20 domos deben llegar a la provincia el domingo a primera hora, momento en que comenzarán de inmediato los trabajos de acondicionamiento de los terrenos donde serán instalados.

“Estimamos que en el transcurso de la próxima semana los primeros 20 domos estarán operativos para el servicio educativo”, precisó el titular del sector. El objetivo es que los alumnos retomen sus actividades académicas en espacios seguros mientras avanzan las evaluaciones y las labores de rehabilitación de los locales dañados.

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El ministro José Antonio Chang Escobedo supervisa el embarque de domos o aulas prefabricadas del Minedu, destinados a instituciones educativas de Chupaca, Junín, dañadas por un sismo. (Minedu)

Estructuras diferenciadas por nivel educativo

Los domos provienen del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED) y están diseñados para ofrecer condiciones adecuadas de aprendizaje en situaciones de emergencia. Las estructuras cuentan con una cobertura que protege de la radiación solar y se diferencian según el nivel —primaria o secundaria— al que van destinadas. Cada unidad incluye mobiliario tanto para estudiantes como para docentes.

Estas aulas prefabricadas se instalarán en las instituciones priorizadas por el Minedu, con el fin de garantizar la continuidad del servicio educativo hasta que los locales escolares afectados completen su proceso de rehabilitación.

El ministro de Educación, José Antonio Chang, supervisa el embarque de domos, aulas prefabricadas destinadas a la provincia de Chupaca, Junín, tras el sismo que afectó la región. (Minedu)

Evaluación de daños aún en curso

En paralelo al despacho de las primeras unidades, el Minedu mantiene activos los trabajos de relevamiento de información en la zona afectada. El propósito es determinar con exactitud la cantidad total de aulas dañadas por el sismo y, a partir de ese diagnóstico, disponer la dotación de nuevos domos hasta cubrir el 100% de las necesidades de todas las instituciones educativas de la provincia de Chupaca.

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Chang Escobedo subrayó que ambas acciones —el envío de domos y el levantamiento de información— se desarrollan de forma simultánea, de modo que la respuesta del sector no espere a contar con un panorama definitivo de los daños para actuar.

El ministro de Educación, José Antonio Chang Escobedo, supervisa el despacho de aulas prefabricadas desde un almacén del Minedu en Chupaca, Junín. (Minedu)