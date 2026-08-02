Perú
Agregar Infobae enGoogle

Minedu envía los primeros 20 domos a Chupaca para reanudar clases tras sismo

Las aulas prefabricadas llegarán mañana a la zona afectada y estarán operativas en los próximos días, dijo el ministro de Educación, José Antonio Chang

Tras el sismo ocurrido en Huancayo, el Ministerio de Educación (Minedu) ha iniciado el envío de 83 aulas prefabricadas tipo domo para asegurar que los estudiantes no interrumpan sus clases. Este primer envío de 20 domos es parte del compromiso del gobierno para salvaguardar la seguridad y continuidad del servicio académico. (Crédito: Minedu)
Guardar

El Ministerio de Educación (Minedu) despachó este sábado los primeros 20 domos o aulas prefabricadas con destino a la provincia de Chupaca, en la región Junín, como respuesta inmediata a los daños que el sismo del 18 de julio causó en diversas instituciones educativas de la zona. El ministro José Antonio Chang Escobedo estuvo presente en el acto de embarque de los cuatro camiones que trasladarán las estructuras.

La medida concreta el compromiso que la presidenta de la república, Keiko Fujimori, adquirió durante su visita al distrito de Chongos Bajo, donde verificó de primera mano el estado de los locales escolares afectados por el terremoto. “Hemos supervisado el embarque de cuatro camiones que llevarán 20 domos que garantizan el compromiso adquirido por la presidenta Keiko Fujimori en su visita al distrito de Chongos Bajo, provincia de Chupaca, para atender las necesidades de la comunidad educativa sin pérdida de tiempo”, señaló Chang Escobedo.

PUBLICIDAD

Vista aérea de un camión blanco con remolque y carga cubierta de lona azul, entrando a un almacén. Otra unidad similar está estacionada. Una persona camina
Camiones del Ministerio de Educación trasladan los primeros 20 domos prefabricados para escuelas dañadas por el sismo en Chupaca, región Junín. (Minedu)

Serán 83 domos en total

El envío inicial de 20 unidades forma parte de un plan de mayor alcance. El Minedu prevé distribuir un total de 83 domos entre las instituciones educativas de Chupaca que presentan daños con riesgo para la integridad de los estudiantes. Según el ministro Chang, los primeros 20 domos deben llegar a la provincia el domingo a primera hora, momento en que comenzarán de inmediato los trabajos de acondicionamiento de los terrenos donde serán instalados.

“Estimamos que en el transcurso de la próxima semana los primeros 20 domos estarán operativos para el servicio educativo”, precisó el titular del sector. El objetivo es que los alumnos retomen sus actividades académicas en espacios seguros mientras avanzan las evaluaciones y las labores de rehabilitación de los locales dañados.

PUBLICIDAD

Tres hombres conversan frente a un camión con carga cubierta por lona azul, con dos escritorios y dos sillas escolares de madera y metal delante
El ministro José Antonio Chang Escobedo supervisa el embarque de domos o aulas prefabricadas del Minedu, destinados a instituciones educativas de Chupaca, Junín, dañadas por un sismo. (Minedu)

Estructuras diferenciadas por nivel educativo

Los domos provienen del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED) y están diseñados para ofrecer condiciones adecuadas de aprendizaje en situaciones de emergencia. Las estructuras cuentan con una cobertura que protege de la radiación solar y se diferencian según el nivel —primaria o secundaria— al que van destinadas. Cada unidad incluye mobiliario tanto para estudiantes como para docentes.

Estas aulas prefabricadas se instalarán en las instituciones priorizadas por el Minedu, con el fin de garantizar la continuidad del servicio educativo hasta que los locales escolares afectados completen su proceso de rehabilitación.

Dos hombres caminan junto a un camión rojo y blanco que transporta carga cubierta con lona azul en un patio exterior, con edificios al fondo
El ministro de Educación, José Antonio Chang, supervisa el embarque de domos, aulas prefabricadas destinadas a la provincia de Chupaca, Junín, tras el sismo que afectó la región. (Minedu)

Evaluación de daños aún en curso

En paralelo al despacho de las primeras unidades, el Minedu mantiene activos los trabajos de relevamiento de información en la zona afectada. El propósito es determinar con exactitud la cantidad total de aulas dañadas por el sismo y, a partir de ese diagnóstico, disponer la dotación de nuevos domos hasta cubrir el 100% de las necesidades de todas las instituciones educativas de la provincia de Chupaca.

Chang Escobedo subrayó que ambas acciones —el envío de domos y el levantamiento de información— se desarrollan de forma simultánea, de modo que la respuesta del sector no espere a contar con un panorama definitivo de los daños para actuar.

Tres hombres caminan por el pasillo central de un almacén. Estantes industriales vacíos a la izquierda y estantes con mercadería paletizada a la derecha
El ministro de Educación, José Antonio Chang Escobedo, supervisa el despacho de aulas prefabricadas desde un almacén del Minedu en Chupaca, Junín. (Minedu)

Temas Relacionados

MineduChupacaClasesperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

goles eryc castillo doblete alianza lima vs alianza atlético fecha 3 torneo clausura liga 1 2026 video hoy

El balón rebotó en el talón de la ‘Culebra’ y después en un futbolista de Sullana, lo que permitió el 2-1 a favor de los ‘blanquiazules’ en Matute

goles eryc castillo doblete alianza lima vs alianza atlético fecha 3 torneo clausura liga 1 2026 video hoy

Alianza Lima vs Alianza Atlético EN VIVO: minuto a minuto del duelo en Matute por fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Con Paolo Guerrero, los ‘blanquiazules’ chocarán con los ‘churres’ con la misión de reencontrarse con el triunfo tras empate en Cutervo. Sigue las incidencias del vibrante duelo

Alianza Lima vs Alianza Atlético EN VIVO: minuto a minuto del duelo en Matute por fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

A qué hora juega Perú vs Corea del Sur: duelo por Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026

Tras el duelo con España, la ‘blanquirroja’ cerrará su preparación ante las asiáticas previo al Mundial de la categoría que se jugará en Chile. Conoce los horarios del emocionante choque

A qué hora juega Perú vs Corea del Sur: duelo por Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026

Perú 2-2 España EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 2 de la Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026

La selección peruana superó a República Dominicana tras revertir el marcador y ahora intentará conseguir otra victoria frente al equipo europeo. Sigue todas las incidencias

Perú 2-2 España EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 2 de la Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026

Golazo de Eryc Castillo tras hacer gatear al arquero en Alianza Lima vs Alianza Atlético por Torneo Clausura 2026

El futbolista ecuatoriano controló un pase de Jairo Vélez, superó a un defensor y al guardameta Steven Rivadeneyra, y anotó su decimocuarto gol en la temporada

Golazo de Eryc Castillo tras hacer gatear al arquero en Alianza Lima vs Alianza Atlético por Torneo Clausura 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori reveló que pidió a Marco Rubio integrar al Perú al Escudo de las Américas, iniciativa de Donald Trump

Keiko Fujimori reveló que pidió a Marco Rubio integrar al Perú al Escudo de las Américas, iniciativa de Donald Trump

Keiko Fujimori respalda libertad de Ollanta Humala: “Si mi caso se archivó, era lógico que ocurriera lo mismo con él”

Keiko Fujimori EN VIVO HOY, sábado 1 de agosto: la presidenta del Perú visitó el VRAEM

Keiko Fujimori considera suspender temporalmente aeropuerto de Pisco tras tragedia aérea en Nasca que dejó 13 muertos: “Se está evaluando”

Denuncian penalmente a Patricia Benavides por ejercicio ilegal de la profesión de abogada

ENTRETENIMIENTO

Kenyi Succar debuta como solista con “Tengo Salud” tras vencer el cáncer de tiroides

Kenyi Succar debuta como solista con “Tengo Salud” tras vencer el cáncer de tiroides

La reacción de Nicola Porcella tras la salida de Ducelia Echevarría de ‘Guerreros Mundiales’

Lara Campos no se presentó en evento para niños del Jockey Plaza y padres la acusan de estafa

Youtuber Mario Colomina asegura que Daniela Darcourt no quiso bajarse del escenario en Barcelona: “Cantó dos a tres canciones más de las que le tocaba”

Daniela Darcourt responde a youtuber Mario Colomina por polémico concierto en Barcelona: “La empresa quiere dejarme mal”

DEPORTES

Perú 2-2 España EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 2 de la Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026

Perú 2-2 España EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 2 de la Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026

Gol insólito y doblete de Eryc Castillo en Alianza Lima vs Alianza Atlético por Torneo Clausura 2026

Alianza Lima vs Alianza Atlético EN VIVO: minuto a minuto del duelo en Matute por fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

A qué hora juega Perú vs Corea del Sur: duelo por Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026

Golazo de Eryc Castillo tras hacer gatear al arquero en Alianza Lima vs Alianza Atlético por Torneo Clausura 2026