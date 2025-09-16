Francesco Andrealli quedó maravillado por representar a Perú: “Había esperado este momento tanto tiempo, estoy orgulloso y agradecido”

Francesco Andrealli respondió al llamado de Perú U18. - Crédito: FPF

Olvidando el catastrófico proceso rumbo al Mundial 2026, la Federación Peruana de Fútbol ha dado inicio a un nuevo periodo con el que se busca una reestructuración completa e integral. Uno de los pilares de la planificación venidera es implicar, con mucho compromiso, a aquellos jóvenes de ascendencia peruana expandidos por la diáspora de las últimas tres décadas.

Por ahora, el proyecto está echando a andar correctamente y se aprecian nuevos valores que empieza a dar que hablar como el caso de Francesco Andrealli, un pivote ítalo peruano que va en franco ascenso en la reserva del Como 1907 de la Serie A.

Francesco Andrealli agradeciendo su ingreso con la camiseta de Perú. - Crédito: FPF

Aunque es una promesa dentro del club italiano, desde la FPF han realizado denodados esfuerzos para incluirlo en un nuevo grupo de categoría U18 y este ha respondido con entusiasmo al llamamiento. Anteriormente, se quiso citarlo para el Campeonato Sudamericano U20, de inicios de año, pero el entrenador de aquel entonces prefirió declinar, entre otras razones, porque su documentación no estaba totalmente en regla.

Ahora, en un escenario distinto, Andrealli ha demostrado su talento como mediocentro en los últimos amistosos sostenidos contra Guatemala, en la localidad de Chincha. De hecho, en el último choque se lució con un impecable servicio para la anotación del triunfo (2-1) patentada por Nicolás Rengifo.

A su regreso a la institución ‘biancoblù’ habló de su experiencia vistiendo la camiseta de la selección peruana. “Había esperado este momento durante tanto tiempo y finalmente llegó. Estoy súper feliz y orgulloso. Estoy agradecido de tener esta oportunidad con Perú y de representar a la patria de mi madre”, declaró a los canales oficiales del Como 1907.

Ante la pregunta sobre lo que significa integrar la escuadra formativa de la entidad ‘lariani’, Francesco dijo que “Como me ha ayudado a crecer muchísimo durante todos estos años, y es un privilegio formar parte de este club, donde tantos jóvenes representan a sus selecciones nacionales”.

Francesco Andrealli, en menos de tres meses, pasó del plantel U17 al cuadro principal de Como 1907. - Crédito: Sprint E Sport

Andrealli, futurible en Como 1907

A Francesco Andrealli empieza a quedarle corta el circuito Campionati Nazionale Primavera II, donde si bien es el capitán de los suyos, no se descarta que con el avance de los meses comience a ser considerado en las citaciones del plantel principal a cargo del entrenador Césc Fábregas.

De hecho, algo muy parecido aconteció hace meses atrás cuando en las fechas finales del pasado periodo Francesco comenzó a aparecer en la banca en caso de un cambio. Y por la relevancia que tiene dentro del grupo juvenil, se le ofreció su primer contrato como profesional.

Recopilado de las acciones del volante italiano de raíces peruanas con el elenco 'lariano' en el torneo de reservas. (Video: AllPlay)

“Andrealli es un jugador joven que ha demostrado calidad y talento. Continuando la senda de desarrollo para el futuro del club, estamos contentos de que haya firmado su primer contrato profesional. ¡Seguiremos atentamente su evolución y su recorrido con la camiseta ‘biancoblù!“, declaró el técnico español.

Nacido y criado en Italia, Andrealli forma parte del creciente grupo de jóvenes talentos que progresan en la cantera del Como 1907. Su propósito a largo plazo es llegar a realizar muy pronto su estreno oficial en la Serie A, pero hasta entonces se dedicará a seguir trascendiendo como el líder de los suyos en Primavera II.