Cada vez más jóvenes tienen dolor lumbar: estas recomendaciones de un médico del Hospital Dos de Mayo pueden ayudarte a prevenirlo

Una mujer se sujeta la espalda baja con ambas manos, señalando un malestar lumbar mientras permanece sentada en su escritorio de oficina con un laptop y papeles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Pasar varias horas frente a una computadora, permanecer sentado durante largos periodos o mantener una postura inadecuada puede convertirse en un factor de riesgo para la espalda. El dolor lumbar es una de las molestias más frecuentes entre la población y puede aparecer tanto por hábitos cotidianos como por problemas en la columna.

El Hospital Nacional Dos de Mayo (HNDM) atendió aproximadamente a 3,150 pacientes por dolor lumbar durante el primer semestre del año, entre consultas externas y hospitalizaciones. Los casos abarcaron desde molestias musculares leves hasta afecciones como hernias discales, artrosis lumbar, estenosis del canal lumbar y dolor lumbar crónico.

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Según el Dr. Antony Chipana Ramos, médico asistencial del Servicio de Neurología del HNDM, la lumbalgia afecta a gran parte de la población y la mayoría de personas puede presentar al menos un episodio a lo largo de su vida. Entre sus principales causas figuran el sedentarismo, las malas posturas, los esfuerzos físicos inadecuados y factores como el sobrepeso, el estrés y la falta de actividad física.

Una mujer de cabello castaño muestra una mueca de dolor mientras se sujeta la zona lumbar en la cama de su dormitorio, con una representación luminosa de la columna vertebral resaltando la región afectada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué cada vez más jóvenes sufren de dolor lumbar?

Durante años, el dolor lumbar estuvo relacionado principalmente con el envejecimiento o con actividades laborales que exigían esfuerzo físico. Sin embargo, los especialistas advierten que el perfil de los pacientes cambió y cada vez más jóvenes presentan molestias en la zona baja de la espalda.

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“Hoy observamos un incremento preocupante del dolor lumbar en personas de entre 18 y 35 años, e incluso en adolescentes”, señaló el Dr. Chipana. El uso prolongado de pantallas, las largas jornadas de estudio o trabajo y la falta de movimiento durante el día son algunos factores que explican esta tendencia.

Una mujer se despierta con dolor de espalda en medio de la noche, interrumpiendo su descanso y mostrando su angustia por la molestia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, muchos jóvenes mantienen una rutina marcada por el sedentarismo durante la semana y realizan actividades físicas intensas durante los días libres sin una preparación previa. Este cambio brusco puede aumentar la posibilidad de sufrir lesiones musculares o molestias en la columna.

Entre las causas más comunes de la lumbalgia también se encuentran cargar peso de manera incorrecta, dormir boca abajo, utilizar un calzado inadecuado y permanecer mucho tiempo en una misma posición. Estos hábitos generan tensión en la zona lumbar y pueden afectar la movilidad.

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La postura y las pausas activas ayudan a prevenir molestias en la espalda

Una de las principales recomendaciones para evitar el dolor lumbar es cuidar la postura durante las actividades diarias. Las personas que trabajan o estudian frente a una pantalla deben procurar mantener la espalda apoyada en el respaldo de la silla y evitar encorvarse durante largos periodos.

Una oficinista realiza estiramientos en su escritorio, incorporando movimientos simples para mejorar su bienestar durante la jornada laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista del Hospital Dos de Mayo recomienda mantener la cadera, las rodillas y los tobillos en un ángulo aproximado de 90 grados, además de apoyar ambos pies en el suelo. Esta posición permite distribuir mejor el peso del cuerpo y reducir la presión sobre la zona baja de la espalda.

Otro hábito importante son las pausas activas. Realizar pequeños descansos cada 45 o 60 minutos permite cambiar de postura, movilizar los músculos y reducir la rigidez causada por permanecer sentado durante varias horas.

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Estas pausas pueden incluir caminar unos minutos, realizar estiramientos suaves o simplemente levantarse del lugar de trabajo. Aunque parezcan acciones simples, ayudan a disminuir la sobrecarga muscular y favorecen una mejor salud de la columna.

Un hombre adulto realiza giros de tronco sentado en una silla de oficina, manteniendo la espalda recta y los brazos extendidos para mejorar la flexibilidad y postura durante la jornada laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ejercicio regular y atención médica oportuna para cuidar la columna

Mantener una rutina de actividad física también cumple un papel importante en la prevención del dolor lumbar. Fortalecer los músculos que sostienen la columna ayuda a mejorar la estabilidad y reduce el riesgo de molestias frecuentes.

Los especialistas recomiendan realizar ejercicio de manera progresiva y con una técnica adecuada. La actividad física intensa sin preparación, como levantar pesas o practicar deportes de alto impacto de forma repentina, puede aumentar la probabilidad de lesiones.

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Por ello, la recomendación es incorporar el ejercicio como un hábito constante, acompañado de una correcta higiene postural y periodos de recuperación. Evitar el movimiento por temor al dolor puede favorecer un estilo de vida más sedentario y aumentar los factores de riesgo.

Una mujer realiza un estiramiento de piernas en una colchoneta, mientras un hombre ejecuta otro ejercicio contra la pared de un centro de rehabilitación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el Hospital Nacional Dos de Mayo, los pacientes con lumbalgia reciben atención de un equipo multidisciplinario integrado por especialistas en neurología, reumatología, traumatología, medicina física y rehabilitación. Los tratamientos pueden incluir medicamentos, fisioterapia y otros procedimientos según la evaluación médica.

Ante un dolor persistente o que limita las actividades diarias, los especialistas aconsejan acudir a una evaluación profesional. Una postura adecuada, las pausas activas y la práctica regular de actividad física pueden ayudar a prevenir complicaciones y mantener una mejor calidad de vida.

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