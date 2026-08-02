La reacción de Nicola Porcella tras la salida de Ducelia Echevarría de ‘Guerreros Mundiales’

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Nicola Porcella reaccionó a la expulsión de Ducelia Echevarría de ‘Garra vs. Veneno: Guerreros Mundiales’ con un mensaje que dejó a muchos con la ceja levantada.

Horas después de que el reality confirmara en vivo la salida de la peruana por una conducta considerada antideportiva, el actor y ex chico reality publicó una historia en Instagram con una frase inesperada: “1 minuto de silencio por Ducelia”. Pero lo que realmente descolocó fue lo que se escucha en el clip: “En paz descanse Ducelia Echevarría”.

La publicación se viralizó rápidamente por el contraste entre el hecho —una expulsión real en televisión— y el tono del mensaje, que fue interpretado por muchos como irónico, exagerado o una broma demasiado fuerte. El comentario también llamó la atención porque Porcella fue señalado como quien recomendó a Ducelia para formar parte del formato mexicano y porque ambos mantienen una relación cercana desde hace años.

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El reality la sacó de competencia y Nicola lo convirtió en historia viral: el mensaje que encendió las redes.

El mensaje de Nicola que encendió las redes: “En paz descanse”

La historia compartida por Nicola apareció poco después de la eliminación de Ducelia. En el video, además del texto “1 minuto de silencio por Ducelia”, se oye al propio Porcella rematar con un “En paz descanse Ducelia Echevarría”.

El mensaje generó reacciones divididas: para algunos seguidores fue una broma interna o una forma de “matar” el tema en clave humorística; para otros, fue un exceso considerando que se trataba de una compañera y amiga que acababa de salir de la competencia de manera abrupta. Precisamente por esa ambigüedad —¿humor, ironía o burla?— la historia se volvió una de las más comentadas del día.

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La expulsión en vivo: “No puedes permanecer más en la competencia”

La salida de Ducelia Echevarría ocurrió durante una transmisión en vivo. La competidora recibió la noticia frente a cámaras, lo que dejó al set y a su equipo en estado de sorpresa.

El conductor del programa fue quien le comunicó la decisión de manera directa: “No puedes permanecer más en la competencia”, le dijo, mientras la peruana reaccionaba con gestos de incredulidad.

El impacto no fue menor porque Echevarría venía siendo presentada como una de las competidoras fuertes de la temporada, por lo que su salida marcó un giro inesperado dentro del reality.

Ducelia Echevarría es eliminada de ‘Guerreros Mundiales’ por inapropiada conducta

El motivo, según el programa: “Se considera agresión y falta de respeto”

Tras anunciar la expulsión, la conductora explicó el incidente que habría motivado la sanción máxima. “Ducelia se agacha, toma un puño de tierra y se lo tira a Mamba en la cabeza y eso para la producción se considera agresión y falta de respeto”, sentenció.

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Con esa versión, la producción dejó clara su postura: no se trataba de una discusión menor ni de una provocación verbal, sino de un acto que, para el programa, cruzó la línea de lo permitido.

En ese mismo marco, se informó que la peruana no podía continuar en competencia y que la decisión ya respondía a una política de sanciones por conductas calificadas como “faltas de respeto” dentro de la temporada.

Ducelia Echevarría es eliminada de ‘Guerreros Mundiales’ por inapropiada conducta. IG

Reemplazo para el equipo: la medida para no perjudicar al grupo

Luego de la expulsión, la producción explicó que el equipo de Ducelia no quedaría con un integrante menos. El reality anunció que se sumará un reemplazo.

“Van a tener un refuerzo, va a venir otra persona que tome su lugar; es un reemplazo para que no sientan que se quedan con un miembro menos en el equipo”, remarcaron.

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Con esa decisión, el programa buscó cerrar el impacto competitivo: se sanciona la conducta, pero se equilibra la composición de equipos para que no haya ventaja por una expulsión.

El vínculo entre Ducelia y Nicola: cercanía, agradecimiento y un giro inesperado

El “shock” que causó el mensaje de Nicola también se explica por el antecedente entre ambos. Según lo señalado, Porcella recomendó a Ducelia para integrar el reality en México. Además, tras su salida, la propia Echevarría le dedicó un mensaje de agradecimiento en Instagram.

“Gracias por tu amistad tan bonita, Nico, fue hermoso compartir momentos inolvidables a tu lado. Te quiero, amigo. Momentos que llevaré siempre en mi mente y en mi corazón. Gracias Unimás y Univisión por la oportunidad”, escribió.

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Ese post evitó hablar del incidente puntual y se centró en lo emocional: la experiencia, el vínculo personal y la gratitud por la oportunidad. Por eso, que Nicola respondiera después con un “en paz descanse” —así sea en tono de broma— terminó siendo leído como un contraste que alimentó la conversación en redes.

Ducelia Echevarría agradece a Nicola Porcella tras ser eliminada de ‘Guerreros Mundiales’. IG