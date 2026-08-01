Youtuber español Mario Colomina cuenta con detalles todo lo que ocurrió en el Festival Perú Salsa All Stars II y que Daniela Darcourt no se quiso bajar del escenario en Barcelona. IG

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Mario Colomina, youtuber español contratado para registrar contenido antes y durante el festival Perú Salsa All Stars II, publicó un video en sus redes sociales, en el que aseguró que contaría “la verdad” sobre lo que ocurrió con Daniela Darcourt en Barcelona.

En su relato, sostuvo que la salsera no se quiso bajar del escenario cuando terminó el tiempo asignado y que la tensión escaló hasta el punto de que —según él— se tuvo que advertirle que le apagarían el micrófono.

“Hoy les voy a contar la verdad de lo que pasó con Daniela Darcourt en Barcelona. Soy Mario Colomina y estuve toda la gira del Perú Salsa y viviendo toda la experiencia de primera mano”, dijo al inicio de su video.

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También aclaró que su intención no era atacar a nadie: “Este video no es contra nadie. Lo estoy haciendo porque estoy cansado de ver gente que está hablando del tema sin saber y atacando tanto a la artista como a la producción”.

Colomina insistió en que no forma parte de la organización y que fue contratado únicamente para generar contenido audiovisual del evento. Luego pidió escuchar toda la historia antes de sacar conclusiones, y aprovechó para sumar un capítulo previo que, según él, ya había cargado el ambiente: lo que ocurrió con la fecha de Roma.

Youtuber Mario Colomina asegura que Daniela Darcourt no quiso bajarse del escenario en Barcelona. IG

La gira, según Colomina: “París, Madrid y Milán, todo perfecto”

Antes de entrar al episodio de Barcelona, Mario reconstruyó el contexto general. Contó que las primeras fechas del tour —París, Madrid y Milán— transcurrieron sin problemas: “La gente iba, se lo pasaba bien, todo perfecto”, afirmó.

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Sin embargo, ubicó el inicio de los roces en el traslado desde Milán hacia Roma, en un día marcado por dificultades logísticas. Según su versión, la ruta por carretera estaba complicada por incendios, cortes y tráfico, y parte del equipo tuvo que buscar alternativas para llegar.

Lo que pasó en Roma: vuelos retrasados, malestar y un show que no se hizo

Colomina detalló el itinerario que, según él, explica por qué la fecha de Roma terminó en crisis. Contó que él viajó de Milán a Génova para tomar un avión a Roma y que solo había un vuelo disponible en ese aeropuerto para esa ruta, programado para las 7:25 p.m.

Dijo que en su movilidad iban Wilmer Cartagena, sus hijos, Manuel Donaire y sus hijos. En el aeropuerto, según narró, llegó otra movilidad con Daniela Darcourt y su equipo. Más tarde, llegaron dos taxis con Massiel Málaga, su equipo y Giovanna Valcárcel, además de otros miembros del staff.

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Ahí, según su relato, el ánimo cambió. “Giovanna me cuenta que venían en el carro cagándose de risa hasta el momento que ven la foto de Josimar en un jet privado. En el aeropuerto, Masiel habla con Daniela y ahí cambia todo el ambiente”, aseguró.

Colomina sumó otro factor: que la movilidad que transportaba a las chicas pretendía dejarlas en el aeropuerto sin comer. “Ya había un malestar generado”, dijo, aunque luego señaló que se resolvió porque las dejaron en el centro de Génova para comer y por eso llegaron en taxi al aeropuerto.

La situación se complicó más cuando el vuelo se retrasó. “Nos retrasan el vuelo de las 7:25 a las 8:05”, afirmó. Para compensar y llegar a tiempo, según él, cambiaron la apertura de puertas del evento en Roma.

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Colomina contó que el avión, lleno, duró una hora y que aterrizaron a las 9:00 p.m. En ese punto, aseguró que tanto Massiel como Daniela dijeron que no se presentarían por la incomodidad de lo vivido. Luego, al llegar a los hoteles, el equipo les pidió alistarse para ir al evento, pero él se quedó esperando una llamada.

“Leo el comunicado que puso Daniela y veo que finalmente no fue”, relató. Dijo que después se enteró de que llamaron a Massiel para que se presentara y ella aceptó.

Daniela Darcourt no pudo presentarse en Roma. IG

En otro tramo, Colomina afirmó que, ya de camino con Josimar, Giovanna y algunos músicos, Josimar habría contado que le cedía parte de su tiempo a Darcourt para que pudiera presentarse en Roma: “Josimar nos cuenta que él le había cedido de los cuarenta minutos que él tenía veinte para que Daniela pudiera hacer el show y todos se presentasen en Roma. Pero ella dijo rotundamente que no por toda la incomodidad y todo lo que había pasado”.

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Con ese antecedente, Colomina planteó que el clima ya estaba cargado antes de llegar al episodio de Barcelona.

Barcelona y el supuesto conflicto: el tiempo de show y la negativa a bajar

A partir de ahí, el youtuber llevó el foco a Barcelona, donde ocurrió el incidente que se viralizó: videos en los que se percibe la bajada de volumen mientras Daniela aún estaba en escena, y una salida molesta del escenario.

De acuerdo con el relato que ya había difundido en redes, el youtuber español sostuvo que el recinto Olympic Arena de Badalona abrió más tarde de lo previsto y que eso empujó a todos los artistas a presentarse una hora después del lineup. Aun así, dijo que cada artista tenía 40 minutos y que ese tiempo se cumplió “desde DJ Peligro hasta Massiel Málaga”.

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El lineup del 28 de julio en Barcelona del Perú Salsa All Stars II

En su versión, el conflicto se dio cuando llegó el turno de Daniela: aseguró que le avisaron durante las últimas canciones (“tres canciones más”, “una canción más”), pero que al cumplir el tiempo “no quiere salir” y continuó interpretando más temas de los asignados. El episodio habría escalado, siempre según Colomina, porque el tiempo afectaba la programación de otros artistas.

Finalmente, en este relato, apareció la intervención de Giovanna Valcárcel, quien habría subido o se habría acercado al escenario para advertirle que le apagarían el micrófono si no se retiraba, momento en el que Daniela se despide y sale con evidente incomodidad. Luego de ello continuaron Josimar y su Yambu y Wilmer Cartagena.

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Daniela Darcourt se retiró molesta del escenario en Barcelona tras recorte de su show y asistentes reclaman. IG

Daniela Darcourt niega lo del show de Roma: “Jamás me puse de acuerdo con nadie”

Daniela Darcourt decidió responder al video de Mario Colomina y agregó un texto extenso detallando su postura de lo sucedido en la gira por Europa. Con respecto al show de Roma, decidió no acudir a su presentación y negó que haya un acuerdo entre artistas para no subir al escenario o alterar el orden.

“JAMÁS me puse de acuerdo CON NADIE para no subir al escenario”, afirmó. Y dio una versión opuesta sobre quiénes habrían tenido resistencia desde el inicio: “Al contrario, fueron TODOS LOS QUE MENCIONAS los que quisieron desde que llegaron al aeropuerto, no hacerlo”.

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Con esas frases, la cantante cambió el eje: no se trató de que ella no quisiera bajar, sino de un problema mayor de organización y de decisiones de producción previas al show.

Daniela a Mario Colomina: “No sabes lo que pasó”

La interprete salsera no lo acusó directamente a Mario de mentir, pero sí marcó distancia con su reconstrucción del hecho. “Marito querido…Yo, honestamente, no voy a desmentirte A TI porque se nota, que no sabes lo que pasó”, escribió.

Luego sostuvo que cuenta con pruebas de sus comunicaciones con la organización desde el inicio y donde le detallaron el comienzo y fin de su show en Barcelona.

“Tengo TODOS LOS MENSAJES QUE YO MANDÉ y me mandó la producción donde desde el momento CERO, pregunté por el horario de mi presentación”,detalló.

En su respuesta, también incluyó a su equipo musical como testigo: “Hasta los músicos que me acompañaron y no tienen nada que ver conmigo, saben la verdad de todo”, añadió.

En un segundo mensaje, la salsera deslizó que podría haber un intento de la empresa por exponerla. “Quiero pensar que no es la misma empresa quien quiere dejarme mal al ver que están completamente expuestos, querido”, escribió.

Además, anunció que dará su versión completa: “Yo daré mi versión pronto”