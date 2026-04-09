Kevin Ortega será juez principal en el Mundial 2026 y Perú tendrá representación arbitral tras 28 años de ausencia

Kevin Ortega, seleccionado para impartir justicia en la Copa del Mundo 2026. Crédito: WILLIAM PURNELL/EPA-EFE/Shutterstock.

La FIFA confirmó oficialmente la designación de Kevin Ortega como árbitro principal para la Copa del Mundo 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Ortega se convierte en el primer árbitro peruano en ocupar este rol en casi tres décadas y será acompañado por Michael Orué como asistente. Esta selección representa el retorno de Perú al arbitraje principal en mundiales, tras la ausencia de jueces centrales desde Francia 1998, y marca la segunda presencia consecutiva de Ortega en la máxima cita, aunque en esta ocasión ejercerá como juez central y no como cuarto árbitro, como ocurrió en Catar 2022.

El ente rector del fútbol mundial compartió en su sitio web la lista de jueces principales para el Mundial 2026, compuesta por 52 árbitros, 88 asistentes y 30 árbitros asistentes de video. Según el comunicado del organismo, el proceso de selección abarcó más de tres años y comprendió evaluaciones técnicas, físicas y psicológicas. Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, destacó que los elegidos integran “lo mejor de lo mejor en materia arbitral”, tras ser identificados y monitoreados en competencias nacionales e internacionales, y asistir a diversos seminarios de preparación.

De acuerdo con la información difundida por la FIFA, los árbitros seleccionados deberán presentarse en la ciudad de Miami el próximo 31 de mayo para iniciar la fase final de preparación. Los equipos arbitrales recibirán soporte integral, incluyendo preparación física, asesoría médica y acompañamiento psicológico, con el objetivo de asegurar el máximo rendimiento durante el torneo.

De la vez que Kevin Ortega se enfrascó en una discusión con Christian Pulisic, en la Copa América 2024. - Crédito: AFP

Ortega no será el único representante peruano en el cuerpo arbitral del Mundial. Michael Orué también fue designado como árbitro asistente, consolidando la presencia nacional en el evento. Ambos participaron en el pasado Mundial de Catar 2022, aunque en ese entonces Ortega actuó como cuarto árbitro y Orué como asistente, mientras que Jesús Sánchez, quien también estuvo en la nómina, no fue seleccionado para esta edición.

Conviene mencionar que Ortega ha dirigido partidos de alto nivel organizados por la Conmebol, incluyendo la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, así como encuentros de las Eliminatorias Sudamericanas y la Liga 1 peruana. En la Copa América 2021, donde Argentina se consagró campeona, Ortega también fue parte del equipo arbitral y en Estados Unidos 2024 se desempeñó como árbitro principal.

Árbitros sudamericanos elegidos para la Copa del Mundo

La Conmebol contará con una representación significativa en la Copa del Mundo 2026. Dentro del grupo de árbitros principales seleccionados figuran Yael Falcón Pérez, Darío Herrera y Facundo Tello (Argentina), Raphael Claus, Wilton Sampaio y Ramon Abatti (Brasil), Cristian Garay (Chile), Juan Gabriel Benítez (Paraguay), Kevin Ortega (Perú), Gustavo Tejera (Uruguay) y Jesús Valenzuela (Venezuela). Esta lista refleja la confianza de la FIFA en la preparación y desempeño de los árbitros sudamericanos en torneos internacionales.

Wilton Sampaio, árbitro brasileño de categoría que dirigirá en Norteamérica 2026. Crédito: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Pierluigi Collina señaló que “los árbitros designados han formado parte de un grupo amplio que fue identificado y supervisado durante los últimos tres años”. Además, subrayó que su rendimiento ha sido evaluado “en partidos nacionales e internacionales” y que continuarán “recibiendo apoyo de preparadores físicos, personal médico y especialistas psicológicos” para afrontar las exigencias del Mundial.

Árbitros peruanos en citas mundialistas

La última vez que un árbitro peruano dirigió como juez central en una Copa del Mundo fue Alberto Tejada Noriega en Francia 1998. El historial del arbitraje peruano en mundiales incluye figuras como Arturo Yamasaki, quien participó en tres ediciones consecutivas (Chile 1962, Inglaterra 1966 y México 1970), y es recordado por haber dirigido el denominado “Partido del Siglo” entre Italia y Alemania en 1970.

Una característica singular de la historia arbitral peruana es la presencia del dúo de padre e hijo: Alberto Tejada Burga como asistente en 1970, y Alberto Tejada Noriega como árbitro principal en Estados Unidos 1994 y Francia 1998. Otros nombres destacados son Edison Pérez (Alemania 1974), César Orozco (Argentina 1978) y Enrique Labó (España 1982). Más recientemente, Víctor Hugo Carrillo fue árbitro de reserva en Brasil 2014 y Kevin Ortega se desempeñó como cuarto árbitro en Catar 2022.

Víctor Hugo Carrillo en el Mundial de Brasil 2014. Crédito: El Bocón.