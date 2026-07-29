‘La Bella Luz’ suma otra renuncia, Naldy Saldaña abandona la agrupación y dice: “Nunca el dinero ha sido motivo”

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Naldy Saldaña anunció su renuncia a 'La Bella Luz’ y se convirtió en la tercera integrante que deja la orquesta en el mismo mes, después de las salidas de Fiorella Castillo y Baruj Ocharán. La cantante compartió su comunicado el 27 de julio en redes sociales, donde aseguró que la decisión no fue improvisada, negó que se trate de un pase motivado por dinero y advirtió que responderá si se difunden versiones falsas sobre los motivos de su salida.

En un momento en el que el grupo atraviesa semanas de comentarios, especulaciones y pronunciamientos públicos, el texto de Saldaña buscó ordenar el relato desde tres ejes: agradecimiento, desmentido de rumores y una advertencia preventiva sobre futuras acusaciones.

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Naldy Saldaña esintegrante de ‘La Bella Luz’. IG

El comunicado de Naldy Saldaña: “Cerrar una etapa importante”

Saldaña abrió su mensaje con un tono formal y directo: “Hoy quiero comunicarles, con mucho cariño y respeto, que he tomado la decisión de cerrar una etapa importante de mi carrera artística junto a Orquesta La Bella Luz”.

A partir de ahí, pidió atención a “tres puntos” que consideró necesarios para aclarar su salida ante la opinión pública, en un contexto en el que la orquesta ya había sido mencionada por las renuncias anteriores.

Primer punto: agradecimiento a la familia Custodio

En el primer apartado, la cantante agradeció a la directiva de la agrupación y habló de lo que significó el proyecto en su vida profesional.

“Expresar mi agradecimiento a la familia CUSTODIO, Don Oscar Custodio y la señora Pilar Torres, por la oportunidad que me brindaron de pertenecer a esta orquesta”, escribió.

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Luego describió su paso por el grupo con una mirada laboral y formativa: “La misma que ha sido mi sustento laboral y una vitrina artística que me permitió aprender, crecer y desarrollarme profesionalmente durante los últimos tres años”.

Esa mención explícita a los dueños marcó una diferencia con el mensaje de otras salidas recientes y colocó su despedida en el terreno de la gratitud, sin entrar en acusaciones o detalles internos.

No habló de dinero ni de “aprovechar la situación”: lo que dijo Naldy Saldaña sobre su salida de La Bella Luz.

Segundo punto: rechazo a rumores sobre dinero y “aprovechar la situación”

En su segundo punto, Saldaña negó de forma tajante las versiones que suelen aparecer cuando hay movimientos en una orquesta: que el cambio responde a una oferta económica o a un cálculo personal.

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“Rechazo COMPLETAMENTE cualquier información y/o especulación que indique que mi salida del grupo ha sido por irme a otra agrupación por dinero o, incluso, por intentar aprovechar la situación que actualmente atraviesa la orquesta, dadas las últimas salidas de otros de mis compañeros”, señaló.

En el mismo tramo, defendió su trayectoria y el vínculo con quienes confiaron en su trabajo: “Mi profesionalismo siempre ha sido demostrado hacia las personas que han confiado en mi trabajo. Mi cariño, sinceridad y transparencia con ellos han sido reales en su totalidad”.

La frase apuntó a cortar una lectura que en redes suele instalarse rápido: que una renuncia es un “salto” oportunista. Ella lo negó y lo vinculó a un comportamiento profesional.

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La Bella Luz suma otra salida en el mes y el comunicado de Naldy Saldaña busca cortar los rumores.

Tercer punto: “No fue abrupta ni improvisada” y el dinero “nunca” fue el motivo

En el tercer apartado, Saldaña insistió en que la renuncia no se tomó de un día para otro y que hubo conversaciones previas con los dueños. “Mi renuncia no ha sido abrupta ni improvisada en ningún sentido. Las conversaciones al respecto se han dado desde hace poco más de un mes con los dueños y no, NUNCA el dinero ha sido motivo”.

Luego dejó una frase que mantiene el foco en lo esencial, sin revelar detalles: “Existen razones legítimas y suficientemente importantes detrás de esta decisión, las cuales han sido comunicadas oportunamente a quienes corresponde”.

Con eso, la cantante dio a entender que hay motivos concretos, pero eligió mantenerlos en reserva.

La advertencia: se reserva el derecho de aclarar “con sustento”

En la segunda parte de su comunicado, Saldaña pidió que su salida sea tratada “con el respeto y la prudencia que amerita” y anticipó que podría pronunciarse nuevamente si el tema se desborda.

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“Si posteriormente surgieran versiones falsas, señalamientos o intentos de desacreditar los verdaderos motivos de mi decisión, me reservaré el derecho de aclarar públicamente lo ocurrido, con la transparencia y el sustento que correspondan”, escribió.

También marcó una línea contra el ruido digital: “No permitiré que rumores o versiones de terceros construyan una historia que no representa la verdad, ni que se genere injustamente una cadena de ataques hacia mi persona”.

El cierre volvió al tono emocional de despedida y agradecimiento al público: “Finalmente, solo me queda agradecerles con el alma por seguir acompañándome (…) Espero reencontrarme con ustedes muy pronto, sobre un escenario, haciendo lo que más amo”.

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Las salidas previas de Fiorella Castillo y Baruj Ocharán

La renuncia de Saldaña se suma a un mes de fuerte exposición para 'La Bella Luz’. Antes, Fiorella Castillo y Baruj Ocharán anunciaron por separado su despedida. Tras ello, reaparecieron juntos en una transmisión en vivo que alimentó rumores sobre su cercanía y abrió comentarios sobre lo que ocurría internamente.

En paralelo, el tema escaló por el pronunciamiento atribuido a Arturo Ocharán, padre de Baruj, quien aseguró que su hijo “venía siendo víctima de hostigamiento laboral” por parte de “José el animador”. Ante ese contexto, Óscar Custodio Jr., líder de la orquesta, respondió en el magazine Mande quien mande y sostuvo que ambas salidas fueron decisión de los cantantes: “No, ellos decidieron salirse de la orquesta”.

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Con la renuncia de Saldaña, la conversación vuelve a moverse. Su comunicado, sin embargo, evita entrar en la polémica previa y se concentra en fijar una postura: agradece, niega rumores de dinero y afirma que hay razones “legítimas” ya comunicadas internamente.?”

Fiorella Castillo y Baruj Ocharán anunciaron su salida de La Bella Luz y reaparecieron juntos en una transmisión en vivo