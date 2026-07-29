Laguna Humantay: especialistas advierten que avalanchas podrían afectar Soraypampa y piden medidas preventivas ante riesgo para turistas

Una avalancha de nieve y hielo descendió desde el nevado Humantay mientras turistas visitaban la laguna. Composición: Infobae

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El incremento de visitantes hacia destinos naturales de alta montaña también incrementa la necesidad de fortalecer las medidas de seguridad frente a fenómenos propios de estos ecosistemas. En la región Cusco, uno de los espacios con mayor afluencia turística vuelve a centrar la atención tras la difusión de imágenes que muestran un desprendimiento de nieve en las inmediaciones de la laguna Humantay.

El episodio difundido en redes sociales abrió una nueva evaluación sobre las condiciones del entorno y los mecanismos disponibles para responder frente a posibles emergencias. La preocupación se concentra en los efectos que un evento de mayor magnitud podría generar sobre las personas que recorren diariamente esta ruta turística.

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Las autoridades especializadas sostienen que el monitoreo permanente resulta indispensable en zonas donde los cambios del glaciar modifican las condiciones del terreno. En ese contexto, los estudios técnicos adquieren un papel clave para definir futuras acciones destinadas a reducir la exposición de visitantes y operadores turísticos.

El Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (Inaigem) informó que mantiene recomendaciones dirigidas a las autoridades competentes para avanzar con evaluaciones técnicas que permitan identificar los niveles de peligro existentes en el área del nevado y la laguna Humantay.

Inaigem solicita una Evaluación de Riesgos para la zona de Humantay

El Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña espera que las autoridades competentes desarrollen una Evaluación de Riesgos (EVAR) en el entorno del nevado Humantay, ubicado en el distrito de Mollepata, provincia de Anta, en Cusco. La institución considera que esta herramienta permitirá establecer medidas preventivas frente a posibles avalanchas que puedan alcanzar la laguna.

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Según información proporcionada por la Agencia Andina, la recomendación surge después de la circulación de un video que registra el desprendimiento de una gran masa de nieve. Las imágenes despertaron preocupación debido al elevado número de visitantes que recibe este atractivo natural, con una afluencia que puede llegar a 1.500 turistas por día.

Víctor Bustinza Urviola, jefe de la oficina descentralizada del Inaigem en Cusco, explicó que primero corresponde confirmar la fecha exacta del evento registrado en el video. “Lo más probable es que no, es de otra fecha”, señaló al referirse a la posibilidad de que las imágenes no correspondan al lunes 27 ni al último fin de semana.

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Estudios técnicos identifican zonas con potencial de desprendimientos

El desprendimiento de nieve y hielo ocurrió en las laderas del nevado Humantay mientras decenas de visitantes recorrían la zona. Las autoridades evalúan las condiciones de seguridad y no se reportan heridos. Facebook

El especialista indicó que el comportamiento del nevado y la laguna ya fue materia de análisis por parte de profesionales del Inaigem. Tras una inspección en la zona, los expertos elaboraron un informe técnico con información sobre sectores susceptibles a desprendimientos de roca y hielo.

“Estamos evaluando zonas muy posibles de caída de roca y caída de hielo”, precisó Bustinza Urviola durante declaraciones recogidas por la Agencia Andina.

El funcionario también explicó que estos procesos naturales presentan una mayor frecuencia debido a las condiciones climáticas. “En realidad se está haciendo más recurrente por el tema del cambio climático, sucede en estas épocas de estiaje, porque como hay bastante incidencia de insolación. Como ha habido retroceso glaciar todavía hay hielo en las grietas, entonces eso se derrite y eso ocasiona la debilidad de las paredes de roca, de hielo, y eso puede generar la avalancha”, manifestó.

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Información sobre la laguna servirá para futuros planes de prevención

Como parte de las investigaciones desarrolladas en Humantay, el Inaigem efectuó una batimetría para conocer las características de la laguna. El estudio determinó que este cuerpo de agua almacena aproximadamente 500 mil metros cúbicos y alcanza una profundidad cercana a los 20 metros.

Con estos datos, la institución recomienda que la Municipalidad Distrital de Mollepata, la Municipalidad Provincial de Anta y el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) del Gobierno Regional del Cusco impulsen la Evaluación de Riesgos.

“Seguramente en su momento la municipalidad lo hará, porque es su competencia, nosotros como Inaigem entregamos la información pertinente. Todavía nosotros no podemos hablar de riesgo, pero sí de peligro, ya tenemos identificado que es una laguna”, indicó Bustinza Urviola.

El especialista añadió que la EVAR permitirá establecer protocolos para una eventual evacuación. “Ante una avalancha uno tiene que actuar en segundos, o sea, tenemos de 10 a 20 segundos, hay que ver todo ese diseño”, sostuvo al referirse a la necesidad de planificar rutas de salida y mecanismos de respuesta.

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Soraypampa figura entre los sectores con mayor exposición

Cerraron acceso turístico de la Laguna Humantay. (Foto: Agencia Andina)

El Inaigem también advirtió que una eventual avalancha podría afectar el sector de Soraypampa, donde funcionan diversos servicios vinculados con la actividad turística, entre ellos hoteles, campamentos, domos y lodges que reciben visitantes durante todo el año.

Bustinza Urviola señaló que la población flotante presente diariamente en esa zona constituye uno de los principales aspectos que deben considerarse dentro de los planes preventivos. “Esa población flotante que es diaria está en riesgo”, afirmó.

El funcionario insistió en que la ejecución de la Evaluación de Riesgos permitirá elaborar un plan integral de prevención. “Una vez que se haga la EVAR se tiene que hacer todo un plan de prevención, de una cultura reactiva tenemos que pasar a una cultura preventiva”, expresó.

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Asimismo, recordó que el Inaigem ya entregó información técnica sobre los peligros identificados en el área. “Nosotros ya hemos entregado la información de que, si en cualquier momento puede suceder un evento de una avalancha, pero hay que tomar acciones, y una de las acciones primordial es la EVAR”, puntualizó.

Finalmente, el especialista indicó que el nevado y la laguna Humantay no cuentan con un Sistema de Alerta Temprana. En ese sentido, recomendó implementar este mecanismo debido al flujo constante de turistas que recorren el lugar y permanecen en sus alrededores. “Están en riesgo”, reiteró.