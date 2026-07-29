Activan desvíos en la av. Brasil a horas del Desfile Cívico Militar por Fiestas Patrias: conoce las rutas alternas del 29 de julio

La Policía Nacional del Perú (PNP) comenzó la noche de este 28 de julio el desvío del tránsito vehicular en un tramo de la avenida Brasil, como parte del operativo previo a la Gran Parada y Desfile Cívico Militar que se desarrollará este martes 29 de julio por Fiestas Patrias. Los agentes instalaron rejas y patrulleros para restringir el acceso y ordenar la circulación en una de las principales vías de la capital.
El cierre se aplica en la cuadra 16 de la avenida Brasil, en dirección al distrito de Magdalena, donde efectivos de la División de Tránsito controlan el ingreso de vehículos y orientan a los conductores hacia rutas alternas. Durante las primeras horas de la restricción, varios automovilistas llegaron hasta el punto sin conocer la medida y tuvieron que realizar maniobras para cambiar de recorrido.
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La situación también alcanzó a usuarios del transporte público, quienes manifestaron dudas sobre los desvíos de las empresas de transporte. Mientras tanto, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) mantiene vigente el plan especial de cierres y restricciones dispuesto para garantizar el desarrollo del tradicional desfile militar, uno de los actos centrales de las celebraciones por la Independencia del Perú.
Policía controla el acceso a la avenida Brasil antes del desfile
De acuerdo con un reporte en vivo de Canal N, la PNP ya mantiene restringido el tránsito en la zona y solo permite el ingreso de los residentes, quienes deben acreditar su domicilio presentando su Documento Nacional de Identidad (DNI) ante los efectivos policiales.
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Aunque durante la noche el flujo vehicular todavía era moderado en el cruce de las avenidas Brasil y Bolívar, la restricción generó confusión entre algunos conductores y pasajeros que desconocían el cierre. Quienes llegaban al punto intervenido debían realizar una vuelta en U para buscar una vía alterna y continuar su recorrido.
En paralelo, los preparativos para la Gran Parada y Desfile Cívico Militar ya son visibles. Los estrados destinados a las autoridades e invitados se encuentran instalados y varios vecinos recorrieron la zona para observar el montaje previo al evento que reunirá a miles de asistentes este 29 de julio.
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Estos serán los principales cierres por el Desfile Cívico Militar
Según el plan de la Municipalidad Metropolitana de Lima, la mayor restricción vehicular se aplicará este martes 29 de julio desde las 00:01 a. m. hasta las 3:00 p. m., con el cierre total de la avenida Brasil entre la Plaza Bolognesi y la avenida Javier Prado.
La medida también comprende las vías utilizadas para la concentración y desplazamiento de las delegaciones que participarán en el desfile. Entre ellas figuran:
- Av. De La Peruanidad
- Av. 9 de Diciembre
- Av. Alfonso Ugarte
- Av. Arica
- Av. Guzmán Blanco
- El pasaje Ruiz Bravo
- El jirón Chota
- Un tramo de la avenida Javier Prado Oeste.
Las restricciones forman parte del operativo organizado para facilitar el desarrollo de la ceremonia cívico militar, además de garantizar la seguridad de los asistentes y el desplazamiento de las delegaciones participantes.
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Rutas alternas y recomendaciones para los conductores
Para reducir el impacto de los cierres, la Gerencia de Movilidad Urbana de la MML implementó un plan de desvíos por distintas arterias de la ciudad. Entre las principales rutas alternas figuran:
- Av. Alfonso Ugarte
- Av. República de Venezuela
- Av. Tingo María
- Av. José de Sucre
- Av. Salaverry
- Av. Del Ejército
- Av. Garcilaso de la Vega
- Av. 28 de Julio
- Av. Uruguay
La comuna recomendó a los conductores revisar con anticipación sus recorridos y salir con mayor tiempo hacia sus destinos, ya que las restricciones podrían generar congestión en las vías cercanas al recorrido del desfile.
Asimismo, exhortó a la ciudadanía a priorizar el uso del transporte público cuando sea posible para reducir la carga vehicular durante el desarrollo de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar, una de las actividades más concurridas de las Fiestas Patrias y que cada año congrega a miles de personas a lo largo de la avenida Brasil.
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