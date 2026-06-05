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Los 25 partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 que América TV transmitirá entre señal abierta y América TVGO

La casa televisiva nacional adquirió los derechos de transmisión de la Copa del Mundo en Norteamérica. Conoce cuáles seguir a través del canal 4 y cuáles desde su plataforma de streaming

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América TV confirmó que transmitirá los mundiales de 2026 y 2030: los detalles del plan de la televisora de señal abierta
América TV transmitirá en total 40 partidos de la Copa del Mundo 2026.

Aunque la selección peruana no logró asegurar un boleto para la Copa del Mundo 2026, la expectativa entre los aficionados nacionales continúa siendo enorme. El torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá promete marcar un antes y un después en la historia del fútbol al convertirse en la primera edición con 48 selecciones participantes y un total de 104 partidos. Como ocurre cada cuatro años, millones de espectadores alrededor del planeta centrarán su atención en la máxima fiesta del deporte rey.

En Perú, los hinchas también tendrán la oportunidad de seguir de cerca las incidencias de la fase de grupos gracias a la cobertura de América TV. La casa televisiva nacional adquirió los derechos para emitir una selección de encuentros del certamen y será la única señal abierta que llevará parte de la emoción mundialista a los hogares peruanos.

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Sin embargo, no todos los compromisos elegidos por América TV estarán disponibles a través de la televisión abierta. La cadena ha distribuido sus 25 transmisiones de la fase de grupos entre su señal tradicional y América TVGO, su plataforma de streaming. De esta manera, algunos partidos podrán verse gratuitamente por televisión, mientras que otros serán exclusivos para los usuarios del servicio digital.

Mundial 2026 por TV en Perú: transmisión por cable y señal abierta, ¿Cuántos partidos irán gratis?. Crédito: Montrealhispano.com.
Mundial 2026 por TV en Perú: transmisión por cable y señal abierta, ¿Cuántos partidos irán gratis?. Crédito: Montrealhispano.com.

Los partidos de la fase de grupos que transmitirá América TV

Fecha 1

Señal abierta de América TV

  • México vs Sudáfrica (11 de junio, 14:00 horas)
  • Canadá vs Bosnia y Herzegovina (12 de junio, 14:00 horas)
  • Brasil vs Marruecos (13 de junio, 17:00 horas)
  • Costa de Marfil vs Ecuador (14 de junio, 18:00 horas)
  • Bélgica vs Egipto (15 de junio, 14:00 horas)
  • Argentina vs Argelia (16 de junio, 20:00 horas)
  • Inglaterra vs Croacia (17 de junio, 15:00 horas)

Exclusivos por América TVGO

  • Estados Unidos vs Paraguay (12 de junio, 20:00 horas)
  • Países Bajos vs Japón (14 de junio, 15:00 horas)
  • Francia vs Senegal (16 de junio, 14:00 horas)
Programación televisiva de la fecha 1 de la fase de grupos del Mundial 2026. Crédito: X Puntaje ideal.
Programación televisiva de la fecha 1 de la fase de grupos del Mundial 2026. Crédito: X Puntaje ideal.

Fecha 2

Señal abierta de América TV

  • Suiza vs Bosnia y Herzegovina (18 de junio, 14:00 horas)
  • Alemania vs Costa de Marfil (20 de junio, 15:00 horas)
  • España vs Arabia Saudita (21 de junio, 11:00 horas)
  • Uruguay vs Cabo Verde (21 de junio, 17:00 horas)
  • Colombia vs RD Congo (23 de junio, 21:00 horas)

Exclusivos por América TVGO

  • México vs Corea del Sur (18 de junio, 20:00 horas)
  • Turquía vs Paraguay (19 de junio, 22:00 horas)
  • Países Bajos vs Suecia (20 de junio, 12:00 horas)
  • Noruega vs Senegal (22 de junio, 19:00 horas)
  • Inglaterra vs Ghana (23 de junio, 15:00 horas)
Programación televisiva de la fecha 2 de la fase de grupos del Mundial 2026. Crédito: X Puntaje ideal.
Programación televisiva de la fecha 2 de la fase de grupos del Mundial 2026. Crédito: X Puntaje ideal.

Fecha 3

Señal abierta de América TV

  • Escocia vs Brasil (24 de junio, 17:00 horas)
  • Ecuador vs Alemania (25 de junio, 15:00 horas)
  • Noruega vs Francia (26 de junio, 14:00 horas)
  • Uruguay vs España (26 de junio, 19:00 horas)
  • Colombia vs Portugal (27 de junio, 18:30 horas)
Programación televisiva de la fecha 3 de la fase de grupos del Mundial 2026. Crédito: X Puntaje ideal.
Programación televisiva de la fecha 3 de la fase de grupos del Mundial 2026. Crédito: X Puntaje ideal.

América TV transmitirá 40 encuentros en total

La cobertura de América TV no se limitará a la fase de grupos (25 encuentros). La casa televisiva también aseguró derechos para transmitir 15 partidos de la etapa eliminatoria del Mundial 2026, distribuidos entre los 16avos de final (6 encuentros), octavos de final (4), cuartos de final (2), semifinales (2) y la gran final, que definirá al nuevo campeón del mundo.

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No obstante, todavía no se ha precisado cómo será la distribución de estos compromisos entre la señal abierta y América TVGO. Por el momento, la televisora no ha informado si todos los partidos de eliminación directa podrán verse por el canal 4 o si, al igual que ocurrió con parte de la fase de grupos, algunos serán exclusivos de su plataforma de streaming. Se espera que esos detalles sean anunciados conforme se acerque el inicio de la competición.

Mundial 2026 por TV en Perú: transmisión por cable y señal abierta, ¿Cuántos partidos irán gratis?. Crédito: ESPN.
Mundial 2026 por TV en Perú: transmisión por cable y señal abierta, ¿Cuántos partidos irán gratis?. Crédito: ESPN.

¿Qué otros canales transmitirán el Mundial 2026 en Perú?

Además de América TV, los aficionados peruanos tendrán otras alternativas para seguir las incidencias de la Copa del Mundo 2026. Una de ellas será DirecTV, que contará con una cobertura integral del torneo a través de su señal de televisión por cable y de su plataforma de streaming DGO. Gracias a los derechos adquiridos para la competición, la cadena ofrecerá los 104 partidos del certamen, permitiendo a sus suscriptores acceder a cada encuentro de la fase de grupos y de las rondas eliminatorias hasta la gran final.

Por otro lado, Disney+ también formará parte de la oferta televisiva del Mundial. A través de su plan Premium, la plataforma transmitirá un total de 30 encuentros de la Copa del Mundo, incluyendo varios de los compromisos más atractivos del torneo. De esta manera, los hinchas en Perú contarán con distintas opciones para seguir la máxima cita del fútbol, ya sea mediante televisión abierta, cable o servicios de streaming.

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