De hija de presidente a presidenta: cómo evolucionó el look y el rol de Keiko Fujimori a lo largo de los años

Keiko Fujimori pasó de hija adolescente sin rol institucional en 1990 a presidenta del Perú en la toma de mando del 28 de julio de 2026. (VisualesIA)

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En la foto más antigua del archivo, Keiko Fujimori tiene 15 años y está al extremo derecho del encuadre. Saco gris de doble botonadura, blusa clara, cabello negro corto con flequillo y una expresión seria. A su lado, sus hermanos. Al centro, su padre Alberto Fujimori con el brazo en alto. Al extremo izquierdo, su madre Susana Higuchi con un traje blanco de dos piezas: ella era la primera dama.

En la asunción de Alberto Fujimori en 1990, Keiko Fujimori apareció con saco gris de doble botonadura y permaneció en segundo plano de la familia presidencial.

Keiko era, ese 28 de julio de 1990, simplemente una hija más de la familia presidencial. Ese día nadie hubiera anticipado que, 36 años después, sería ella quien cruzaría el mismo umbral con la banda presidencial sobre el pecho vestida de azul con detalles inspirados en Huancayo.

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Lo que vino después fue un arco de vida poco común: de hija adolescente a primera dama a los 19 años, de primera dama a candidata presidencial tres veces derrotada, y finalmente a presidenta del Perú el 28 de julio de 2026. Cada etapa tuvo su propio vestuario, su propio rol y su propio peso simbólico.

1990: la hija que nadie miraba

Cuando Alberto Fujimori asumió la presidencia por primera vez, Keiko cursaba la secundaria y no tenía ningún rol institucional en el gobierno. Su aparición en los actos oficiales era la de cualquier integrante de la familia presidencial: discreta, en segundo plano, sin protocolo propio.

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La imagen de archivo lo confirma. El saco gris de doble botonadura que llevó ese día era ropa de época, sin pretensiones políticas ni mensaje estético deliberado. Cabello natural, sin maquillaje formal, ajena al escrutinio público que recaía sobre su madre. Susana Higuchi era quien acompañaba al presidente en los actos oficiales y quien encabezaba las labores sociales del despacho presidencial. Keiko era, en ese momento, una estudiante de 15 años.

El expresidente Alberto Fujimori y su familia posan para una fotografía, con Keiko Fujimori de pie en segundo plano.

1994-2000: primera dama a los 19, con look de gala y collar de oro

Todo cambió en agosto de 1994. Las tensiones entre sus padres escalaron hasta que Higuchi fue apartada de sus funciones protocolares tras denunciar públicamente casos de corrupción familiar en el manejo de donaciones internacionales provenientes de Japón. Keiko, que se encontraba en el país de vacaciones mientras cursaba estudios en el extranjero, asumió el rol de primera dama con apenas 19 años.

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El cambio en su imagen fue inmediato y drástico. Las fotografías de la época muestran a una joven que pasó, casi de golpe, de la ropa casual escolar a los atuendos de gala propios del protocolo presidencial. En eventos oficiales junto a Alberto Fujimori —ya con la banda presidencial— aparece con vestido negro escotado y un llamativo collar de perlas doradas de gran tamaño, labial rojo intenso y cabello negro ondulado con volumen.

En actos del Congreso, un conjunto de tweed en blanco y negro con pin oficial en la solapa. En eventos más informales, blusas oscuras con pañuelos y faldas de corte clásico. Era la moda de mediados de los noventa aplicada al protocolo presidencial peruano: prendas estructuradas, colores contrastantes, accesorios con presencia.

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Keiko Fujimori asumió como primera dama en 1994, a los 19 años, después de que Susana Higuchi fuera apartada tras denunciar corrupción vinculada a donaciones de Japón.

La joven que en 1990 pasaba desapercibida al extremo del encuadre era, en 1995, la figura que acompañaba al presidente en la segunda toma de mando, sentada junto a él en las sillas protocolares de la Misa y Te Deum con un traje de cuadros en blanco y negro y una condecoración oficial prendida al pecho.

Para la tercera y polémica juramentación de su padre, en julio de 2000, Keiko tenía 25 años y su imagen pública estaba consolidada. Saco rosa fucsia, cabello lacio negro largo hasta los hombros, maquillaje más definido: una primera dama joven que ya había acumulado seis años de exposición pública intensa, viajes oficiales, labores sociales y, hacia el final del régimen, participación activa en la campaña que buscó un tercer mandato para Alberto Fujimori pese a sus propias dudas sobre su conveniencia.

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Ese gobierno colapsó en noviembre de 2000, tras la difusión de los primeros ‘vladivideos’ y la renuncia de su padre desde Japón. Keiko viajó a Estados Unidos para continuar sus estudios de posgrado.

En la polémica juramentación de 2000, Keiko Fujimori ya tenía una imagen pública consolidada y participaba en la campaña por el tercer mandato de Alberto Fujimori.

2011-2021: el naranja de campaña y la imagen de candidata

La siguiente etapa en las tomas de mando fue como espectadora, no como protagonista. Keiko Fujimori se presentó a las elecciones presidenciales en 2011, 2016 y 2021 sin lograr llegar a la presidencia. Durante esos años, su imagen se transformó nuevamente: dejó atrás el protocolo de primera dama y adoptó la estética de la política de masas.

El naranja de Fuerza Popular se convirtió en su color de identidad: chalecos, polos y accesorios en ese tono poblaron sus mítines y caravanas. El cabello pasó a lucirse en coletas altas o con flequillos laterales definidos para proyectar una imagen más dinámica y accesible. Para debates y entrevistas, blazers estructurados y pantalones de sastre en tonos neutros. Una imagen que alternaba entre lo urbano y lo institucional según el escenario.

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Las fotos de esos años muestran a una mujer en plena construcción de su propia identidad política, ya separada del protocolo que heredó en los noventa y enfocada en construir la propia.

2026: presidenta con banda y bordados amazónicos

Este 28 de julio, Keiko Fujimori recibió la banda presidencial con un vestido azul de diseño peruano, obra de Patricia Musiris, directora creativa de la firma MODA & CÍA. La pieza, de tono azul sobrio con detalles en los puños se caracterizó por fusionar la elegancia contemporánea con la tradición artesanal andina a través de detalles inspirados en Huancayo y así marcó su llegada a Torre Tagle para recibir a las delegaciones internacionales.

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En la toma de mando de 2026, Keiko Fujimori eligió diseñadores peruanos y un vestido azul con referencias a Huancayo y a la iconografía Shipibo-Konibo para reforzar la identidad nacional.

Antes de esa ceremonia, el 15 de julio, había lucido un sastre blanco de dos piezas con la palabra “Perú” bordada en los bolsillos, obra de Yirko Sivirich. Y para recibir a los mandatarios extranjeros en los días previos a la toma de mando, un traje estilo militar en azul marino con los filos del blazer inspirados en la iconografía Koshi Kené del pueblo Shipibo-Konibo: trazos geométricos en el cuello, la pechera, la cintura, los bolsillos y los puños.

La apuesta por diseñadores peruanos y por textiles con referencias a la identidad nacional fue una decisión deliberada que la propia mandataria subrayó en sus apariciones públicas. Una elección que contrasta con la imagen de la adolescente del saco gris de 1990, que no elegía su ropa con ningún mensaje en mente, y con la primera dama de los noventa, cuyo vestuario respondía al protocolo del gobierno de su padre.

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Para la Gran Parada Militar del 29 de julio, aún no se ha revelado públicamente cuál será su diseño ni de qué diseñador será.