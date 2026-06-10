Perú Deportes

Adrián Ugarriza hizo sincera autocrítica tras fallar gol en Perú vs España y advirtió: “Trataré de plasmar lo que hago en mi club”

El delantero nacional analizó el gran momento que vive en Ironi Kiryat Shmona de Israel y de querer lograr el mismo impacto en la ‘bicolor’, con la que tuvo chances ante la ‘furia roja’

Guardar
Google icon
El delantero peruano habló de su gran momento de Israel y de querer reeditarlo en la 'bicolor'. También hizo autocrítica por sus errores y se refirió a su futuro. (Video: Jax Latin Media)

La selección peruana afrontó una dura derrota por 3-1 frente a España en un amistoso internacional disputado en México. El equipo dirigido por Mano Menezes se vio ampliamente superado en el juego y, en ese contexto, Adrián Ugarriza apareció como la principal opción ofensiva en el puesto de ‘9’. El delantero, que atraviesa un momento destacado en el fútbol de Israel, no pudo concretar las oportunidades que tuvo durante el encuentro.

El atacante del Ironi Kiryat Shmona, autor de 20 goles en la última temporada, expresó sus sensaciones tras el partido en Puebla. “Bien. De hecho, es algo que tengo que empezar a transmitir también al equipo. Tuve la oportunidad de que las cosas me salgan bien esta temporada. Tengo que plasmarlo ahora con el equipo”, afirmó ante la prensa.

PUBLICIDAD

‘Uga’ admitió que su adaptación a la ‘bicolor’ aún está en proceso, pero remarcó su confianza en que el esfuerzo personal se verá reflejado en resultados colectivos. “Es algo que yo también pienso, trabajo y estoy seguro que poco a poco, con mucho trabajo, las cosas van a salir bien”, sostuvo.

De la misma manera, no esquivó la autocrítica y habló abiertamente sobre el gol fallado ante la ‘furia roja’, así como de otras ocasiones en las que pudo haber marcado. “¿Definir antes en ese mano a mano? Sí, yo sé que fue un error mío. De todas maneras, yo lo asumo, lo entiendo y lo voy a usar para trabajar y mejorar”, manifestó.

PUBLICIDAD

El '9' nacional falló una ocasión importante al momento de la finalización ante Unai Simón. | VIDEO: SPORTV

Adrián Ugarriza explicó que, después de una temporada exitosa en el fútbol israelí, su objetivo inmediato pasa por consolidarse como una pieza clave en el esquema de la selección peruana. “¿Plasmar en la selección lo que hace en su club? Sí, yo tengo mucha confianza. He crecido mucho como jugador y como persona en estos últimos tiempos, así que tengo la confianza de las cosas van a salir bien”, remarcó.

Adrián Ugarriza y la presión en la selección peruana

La presión que implica vestir la camiseta de la selección peruana fue uno de los temas que Adrián Ugarriza abordó con sinceridad. “¿La presión de la hinchada? Entendemos lo que la gente quiere. Hay una presión, tenemos que manejarla como se manejan las cosas en el fútbol. Saber que en el fútbol tenemos esto, la presión, lo que espera la gente y seguro que vamos a trabajar mucho para que las cosas vayan bien”, expresó.

El futbolista de 29 años reconoció que el proceso de ganar confianza dentro del plantel es paulatino. “Yo muy bien. Empezando a ganar confianza de a pocos. De hecho que es un proceso. Trataré de plasmar lo que hago en mi club lo más rápido posible con la selección. En esa línea estoy”, explicó, mostrando una visión realista sobre el tiempo que demanda la adaptación.

El delantero también se refirió al legado de Paolo Guerrero en el combinado patrio. “¿Presión pasa por la valla alta que dejó Paolo Guerrero? Claro, Paolo es un ídolo para todos nosotros, así que nosotros simplemente tenemos que trabajar para poder empezar a hacer nuestro camino”, precisó.

El técnico de la selección peruana, Mano Menezes, le ha dado la confianza a Adrián Ugarriza para ser una opción de '9' en la selección peruana. - créditos: FPF
El técnico de la selección peruana, Mano Menezes, le ha dado la confianza a Adrián Ugarriza para ser una opción de '9' en la selección peruana. - créditos: FPF

En síntesis, tras la derrota ante España, Ugarriza reconoció los errores individuales y las ocasiones perdidas, pero confía en que, con trabajo, podrá consolidar su aporte ofensivo y convertirse en el ‘9’ titular de Perú en las próximas Eliminatorias rumbo a 2030. El propio jugador aseguró: “Uno tiene que trabajar para eso. Después, el ‘profe’ tomará su decisión”.

¿Adrián Ugarriza puede volver a la Liga 1?

El futuro de Adrián Ugarriza como futbolista también fue tema de consulta. Tras su rendimiento en Israel, surgieron preguntas sobre un posible regreso a la Liga 1. Sin embargo, el artillero aclaró que, por ahora, su atención está centrada en la selección peruana. “¿Sondeos de la Liga 1? La verdad que en estos momentos no sabría decirte. Yo me enfoqué en la selección y dije ‘después vamos a ver’. Recién estos días voy a ver”, respondió.

Temas Relacionados

Adrián UgarrizaIroni Kiryat ShmonaSelección peruanaSelección de Españaperu-deportes

Más Noticias

Mano Menezes hizo ácida autocrítica tras derrota de Perú ante España: “Entramos con miedo, los equipos maduros no sufren goles así”

El técnico brasileño evaluó el desempeño de la ‘bicolor’ tras la derrota frente a la ‘furia roja’ en México y compartió un mensaje con vistas al futuro. Además, se refirió a los próximos amistosos

Mano Menezes hizo ácida autocrítica tras derrota de Perú ante España: “Entramos con miedo, los equipos maduros no sufren goles así”

Julio César Uribe y Diego Rebagliati protagonizaron ‘picante’ discusión por el duro presente de Sporting Cristal: “Es culpa de ustedes”

El director general de fútbol del club ‘cervecero’ ofreció una entrevista al comentarista deportivo, donde ambos abordaron el presente del equipo, que se encuentra próximo a los puestos de descenso

Julio César Uribe y Diego Rebagliati protagonizaron ‘picante’ discusión por el duro presente de Sporting Cristal: “Es culpa de ustedes”

Alianza Lima consigue un respiro: la justicia ordena revisar la multa de 450 UIT por la final de 2023

La Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la demanda presentada por Alianza Lima y ordenó revisar la sanción económica de 450 UIT impuesta por INDECOPI

Alianza Lima consigue un respiro: la justicia ordena revisar la multa de 450 UIT por la final de 2023

New York Knicks vs San Antonio Spurs: día, hora y dónde ver en Perú el juego 4 de las finales de la NBA

El equipo de la ‘Gran Manzana’ buscará ampliar la ventaja en una serie que lideran por 2-1, pese a que los encabezados por Victor Wembanyama redujeron distancias en el último duelo disputado en el Madison Square Garden

New York Knicks vs San Antonio Spurs: día, hora y dónde ver en Perú el juego 4 de las finales de la NBA

Hernán Barcos entrenó por primera vez con Sporting Cristal y mandó sincero mensaje a los hinchas de cara al Clausura 2026

El ‘Pirata’ compartió en las redes sociales del club su primer saludo a los hinchas tras sumarse a los entrenamientos, en una etapa en la que el club afrontará los playoffs de la Copa Sudamericana y el Clausura

Hernán Barcos entrenó por primera vez con Sporting Cristal y mandó sincero mensaje a los hinchas de cara al Clausura 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: Al 97.029% Keiko Fujimori y Roberto Sánchez pelean voto a voto la elección

Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: Al 97.029% Keiko Fujimori y Roberto Sánchez pelean voto a voto la elección

Resultados ONPE de Keiko Fujimori EN VIVO: conteo oficial de las votaciones de la segunda vuelta

“El Senado que va a entrar es de terror”: la dura opinión de Lourdes Alcorta, senadora electa por Renovación Popular

Francis Allison: “Yo podría sacar la foto de Rafael López Aliaga cuando invitó a reservistas de Antauro Humala en campaña”

Resultados ONPE de la segunda vuelta por regiones EN VIVO: así va el conteo entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

ENTRETENIMIENTO

John Kelvin niega agresión contra su hijo y sugiere que denuncia de Dalia tendría origen sentimental: “No tengo nada que ocultar”

John Kelvin niega agresión contra su hijo y sugiere que denuncia de Dalia tendría origen sentimental: “No tengo nada que ocultar”

Christian Domínguez y Karla Tarazona regresan de luna de miel felices y responden a rumores de embarazo: “Tiene que ser mujer”

Darinka Ramírez se defiende tras revelación de ‘Peluchín’ y acusa que información favorecía a Jefferson Farfán

Magaly Medina destroza estreno de ‘Giselo’ en América TV: “Ponen a la copia barata de Gisela, no le ha ganado a nadie”

Gisela Valcárcel marca distancia con ‘Giselo’ y Magaly Medina le responde con recuerdos incómodos: “Siempre estaban juntos”

DEPORTES

Mano Menezes hizo ácida autocrítica tras derrota de Perú ante España: “Entramos con miedo, los equipos maduros no sufren goles así”

Mano Menezes hizo ácida autocrítica tras derrota de Perú ante España: “Entramos con miedo, los equipos maduros no sufren goles así”

Julio César Uribe y Diego Rebagliati protagonizaron ‘picante’ discusión por el duro presente de Sporting Cristal: “Es culpa de ustedes”

Alianza Lima consigue un respiro: la justicia ordena revisar la multa de 450 UIT por la final de 2023

New York Knicks vs San Antonio Spurs: día, hora y dónde ver en Perú el juego 4 de las finales de la NBA

Hernán Barcos entrenó por primera vez con Sporting Cristal y mandó sincero mensaje a los hinchas de cara al Clausura 2026