Perú
GoogleAgregar Infobae en Google

Mario Hart opina sobre el cambio de vida de Olinda Castañeda tras admitir infidelidad con ella: “Me parece perfecto”

En su pódcast con Shirley Arica, el piloto negó que hubiera un romance con la exmodelo y dijo que ve con buenos ojos la etapa espiritual que ella muestra desde hace un tiempo

Mario Hart se refirió por primera vez al presente de Olinda Castañeda, quien ahora profesa su fe cristiana, y aseguró que todas las personas tienen derecho a evolucionar y cambiar. YouTube/ Shirley Arica.
Guardar

El nombre de Mario Hart volvió a colocarse en el centro de la conversación luego de que el piloto de carreras se pronunciara sobre el presente de Olinda Castañeda, quien desde hace un tiempo dejó atrás el mundo del espectáculo para enfocarse en su vida espiritual. Durante una conversación en su pódcast junto a Shirley Arica, el exchico reality no solo habló de la exmodelo, sino que también dejó en claro qué piensa sobre la transformación que ha experimentado en los últimos años.

Las declaraciones cobran especial relevancia porque hace apenas unos días el también conductor sorprendió al reconocer públicamente que le fue infiel a Leslie Shaw con Olinda, un episodio que durante mucho tiempo fue motivo de especulaciones en la farándula peruana. Ahora, con el paso de los años, Hart asegura ver aquella etapa con otra perspectiva y afirma que todas las personas tienen derecho a cambiar.

PUBLICIDAD

Hombre con gorra negra y sudadera azul posa haciendo un gesto con la mano. Mujer con camiseta verde y tatuaje en el brazo posa sonriendo.
El artista Mario Hart y la modelo Olinda Castañeda posan en imágenes individuales para un medio de comunicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mario Hart aclara que nunca tuvo una relación con Olinda Castañeda

Durante una nueva edición del pódcast “Sin más que decir”, Shirley Arica visitó la casa de soltero de Mario Hart para conversar sobre diversos aspectos de su vida sentimental. En medio de la charla, la influencer decidió recordar algunas de las mujeres con las que el piloto fue vinculado sentimentalmente.

Fue entonces cuando mencionó a Olinda Castañeda, generando una inesperada reacción del esposo de Korina Rivadeneira. “¿Olinda en qué cuadro entró?”, preguntó Shirley Arica.

Lejos de alimentar rumores sobre un supuesto romance, Hart fue enfático al negar que entre ambos haya existido una relación sentimental. “Es que no tuvimos una relación”, respondió.

PUBLICIDAD

Tras esa aclaración, Arica decidió cambiar el rumbo de la conversación y consultarle sobre la nueva etapa que vive la exmodelo. “¿Qué opinas de que Olinda está entregada al Señor?”, le preguntó.

Hombre y mujer sentados en un sofá de tela beige. El hombre lleva gorra negra, sudadera azul, cadena de plata y reloj dorado. La mujer usa camiseta verde y jeans.
Mario Hart y Olinda Castañeda se sientan en un sofá de tela beige con estanterías de madera detrás, mientras posan y sonríen a la cámara. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mario Hart respalda la transformación espiritual de Olinda Castañeda

La respuesta de Mario Hart dejó en evidencia que observa con buenos ojos el giro que dio la vida de Olinda Castañeda, quien actualmente comparte mensajes relacionados con su fe y ha manifestado públicamente que decidió acercarse a Dios.

Antes de responder, el piloto recordó uno de los momentos más difíciles que atravesó la exmodelo recientemente: el fallecimiento de una de sus exparejas. “Me parece súper bien. ¿Se murió su ex no?, qué locazo, qué fuerte. Se ha muerto hace poco. ¿Y de verdad está bien entregada (al Señor)?”, consultó Hart.

Ante la interrogante, Shirley Arica confirmó que el cambio de vida de Olinda es real y aseguró que ambas mantienen una amistad. Con esa información, el piloto reafirmó su postura y destacó que todas las personas pueden evolucionar con el paso del tiempo.

Me parece perfecto. Todas las personas tenemos un proceso de evolución y yo creo que está bien que en un momento todos hayamos sido terribles, por así decirlo, y haber podido vivir. Yo no he sido ningún santo”, expresó.

Mario Hart contó en Sin + Que Decir por qué no estuvo en el arranque de temporada de Mande quien Mande. YouTube: Sin +Que Decir.
Mario Hart contó en Sin + Que Decir por qué no estuvo en el arranque de temporada de Mande quien Mande. YouTube: Sin +Que Decir.

Mario Hart admitió que fue infiel a Leslie Shaw con Olinda Castañeda

Las recientes declaraciones sobre Olinda Castañeda llegan pocos días después de que Mario Hart hiciera una de las confesiones más comentadas de los últimos años. En otra entrevista, el piloto reconoció que efectivamente le fue infiel a Leslie Shaw, aunque rechazó las versiones que señalaban a Korina Rivadeneira como la tercera persona involucrada.

Hart explicó que nunca intentó responsabilizar a otra persona y que decidió asumir públicamente el error cometido.

Yo muchas veces he aceptado en mi relación con Leslie yo cometí un error, yo también habría podido negar el tema de la infidelidad con la otra persona, porque nunca hubo imágenes”, manifestó.

“Me mandó rosas y violines”: Leslie Shaw expone intento de Mario Hart por recuperarla. Captura: Magaly TV La Firme.
“Me mandó rosas y violines”: Leslie Shaw expone intento de Mario Hart por recuperarla. Captura: Magaly TV La Firme.

Mario Hart asegura que esa infidelidad cambió su manera de entender las relaciones

Lejos de quedarse únicamente en la confesión, Mario Hart explicó que aquella experiencia significó un antes y un después en su vida sentimental. Según contó, ver el dolor que atravesó Leslie Shaw tras descubrir la infidelidad lo hizo reflexionar profundamente sobre las consecuencias de sus actos.

El piloto sostuvo que ese episodio le permitió entender el impacto emocional que pueden generar este tipo de decisiones y aseguró que procuró no volver a repetir ese comportamiento cuando inició su relación con Korina Rivadeneira, con quien posteriormente formó una familia.

Tienes que cometer los errores para aprender de ellos y cuando empiezo una relación con Korina... fui muy consciente del daño que hice, porque la vi muy afectada a ella, y dije: esto, yo no quiero hacer este daño de alguna manera inconsciente... de ahí nunca más he sido infiel... eso es un mea culpa”, expresó.

Hombre con gorra blanca, camiseta negra y pantalón vaquero, recostado sobre mujer con pelo largo y camiseta clara que sostiene un teléfono celular, con azulejos y puerta
El presentador Mario Hart y Shirley Arica posan con cercanía en un espacio con paredes de azulejos blancos.

Las declaraciones de Mario Hart reavivan un episodio de la farándula peruana

Las recientes confesiones de Mario Hart han vuelto a poner sobre la mesa uno de los episodios más recordados de la farándula nacional. Por un lado, el piloto confirmó públicamente la infidelidad que durante años fue materia de especulación, mientras que, por otro, sorprendió al expresar su respeto por el nuevo rumbo que ha tomado Olinda Castañeda, alejada de los escándalos y enfocada en su vida espiritual.

El exchico reality dejó claro que nunca existió una relación sentimental con la exmodelo, pese a reconocer que sí estuvo involucrada en el episodio que puso fin a su romance con Leslie Shaw. Asimismo, valoró el proceso de transformación personal de Olinda y sostuvo que nadie está libre de cometer errores.

Un hombre con gorra blanca y camiseta negra junto a una mujer con cabello largo y camiseta blanca, sentados frente a una pared de azulejos blancos
Mario Hart y Korina Rivadeneira en una escena donde él se refiere a la dificultad de no ver a sus hijos tras la ruptura.

Temas Relacionados

Mario HartOlinda CastañedaLeslie ShawInfidelidadperu-entretenimiento

Más Noticias

Violencia de género, liderazgo indígena y derechos LGBTIQ+: las conversaciones que llegan a TEDxTukuy Women 2026

La edición “Imparables” abordará también la reinserción de mujeres que estuvieron en prisión, la salida de jóvenes de albergues, la discapacidad y la autonomía económica. El encuentro se realizará el 15 de agosto en San Isidro

Violencia de género, liderazgo indígena y derechos LGBTIQ+: las conversaciones que llegan a TEDxTukuy Women 2026

Karla Tarazona sorprende a Christian Domínguez por sus 43 años en su primer mes como esposos: “Cada cumpleaños será distinto”

La conductora le dedicó un mensaje en Instagram al líder de La Gran Orquesta Internacional y recordó que, desde su boda, quiere convertir cada vuelta al sol en un recuerdo inolvidable

Karla Tarazona sorprende a Christian Domínguez por sus 43 años en su primer mes como esposos: “Cada cumpleaños será distinto”

Arequipa, Cusco y Huancayo incorporan aulas para clases híbridas en tiempo real

Un total de 55 aulas permitirá combinar clases presenciales y remotas en tiempo real, conectar docentes desde otras ciudades e incorporar especialistas nacionales e internacionales a las sesiones universitarias.

Arequipa, Cusco y Huancayo incorporan aulas para clases híbridas en tiempo real

Tefi Valenzuela se luce junto a Los Kipus y emociona con nueva versión de ‘Nada Soy’ en Fiestas Patrias

La artista arequipeña convirtió su paso por la serenata que realizaron en el Maracaná, en uno de los momentos más sentidos de la noche con una colaboración que, según contó, soñó durante diez años

Tefi Valenzuela se luce junto a Los Kipus y emociona con nueva versión de ‘Nada Soy’ en Fiestas Patrias

¿Por qué Piero Cari con viajó con Alianza Lima a Cutervo para enfrentar a Comerciantes Unidos? Lo que pasó con el jugador

En La Victoria apuntan a que el jugador se reintegre al grupo durante estos días y quede disponible para la fecha 3 del Torneo Clausura 2026, si responde bien en las prácticas

¿Por qué Piero Cari con viajó con Alianza Lima a Cutervo para enfrentar a Comerciantes Unidos? Lo que pasó con el jugador
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Bayly anticipa que Keiko Fujimori decepcionará: “No me voy a sumar al coro de adulones, voy a estar en la oposición”

Bayly anticipa que Keiko Fujimori decepcionará: “No me voy a sumar al coro de adulones, voy a estar en la oposición”

Diputado Harvey Colchado denuncia por faltas muy graves al jefe de la PNP, Óscar Arriola, y pide separarlo del cargo

Lima recibe a los jefes de Estado y dignatarios que asistirán a la ceremonia de investidura de Keiko Fujimori este 28 de julio

Keiko Fujimori EN VIVO: horario, protocolo y todo lo que debes saber de la Toma de Mando este 28 de julio

Elecciones Municipales y Regionales 2026: ¿Cuáles son los principales desafíos municipales en Lima?

ENTRETENIMIENTO

Karla Tarazona sorprende a Christian Domínguez por sus 43 años en su primer mes como esposos: “Cada cumpleaños será distinto”

Karla Tarazona sorprende a Christian Domínguez por sus 43 años en su primer mes como esposos: “Cada cumpleaños será distinto”

Tefi Valenzuela se luce junto a Los Kipus y emociona con nueva versión de ‘Nada Soy’ en Fiestas Patrias

María Pía Copello relanza su canal de streaming como Q+ y anuncia fecha de estreno: "Queremos ser más reales, más empáticos"

Gabriela Herrera le manda una advertencia a Samahara Lobatón por su salto a un reality en Miami: "Ahí la quiero ver"

Mario Hart revela que planea hacerse una vasectomía, pero antes congelará su esperma: “Uno nunca sabe, pero ahora es un no rotundo”

DEPORTES

¿Por qué Piero Cari con viajó con Alianza Lima a Cutervo para enfrentar a Comerciantes Unidos? Lo que pasó con el jugador

¿Por qué Piero Cari con viajó con Alianza Lima a Cutervo para enfrentar a Comerciantes Unidos? Lo que pasó con el jugador

Axel Cabellos regresó a Perú tras discreto paso por Sporting Cristal: aceptó unirse a la Universidad César Vallejo para disputar la Liga 2 2026

Socios de Alianza Lima denuncian penalmente a árbitros, VAR y directivos de la FPF tras el polémico empate ante Comerciantes Unidos

Deportivo Garcilaso se queda sin líder: el entrenador Sebastián Domínguez se marchó para cobrarse una revancha en Argentina

Gianluca Lapadula confesó el motivo por el que se animó a firmar por Universitario y jugar la Liga 1: “Otros clubes me llamaron”