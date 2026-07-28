Mario Hart opina sobre el cambio de vida de Olinda Castañeda tras admitir infidelidad con ella: “Me parece perfecto”

Mario Hart se refirió por primera vez al presente de Olinda Castañeda, quien ahora profesa su fe cristiana, y aseguró que todas las personas tienen derecho a evolucionar y cambiar. YouTube/ Shirley Arica.

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El nombre de Mario Hart volvió a colocarse en el centro de la conversación luego de que el piloto de carreras se pronunciara sobre el presente de Olinda Castañeda, quien desde hace un tiempo dejó atrás el mundo del espectáculo para enfocarse en su vida espiritual. Durante una conversación en su pódcast junto a Shirley Arica, el exchico reality no solo habló de la exmodelo, sino que también dejó en claro qué piensa sobre la transformación que ha experimentado en los últimos años.

Las declaraciones cobran especial relevancia porque hace apenas unos días el también conductor sorprendió al reconocer públicamente que le fue infiel a Leslie Shaw con Olinda, un episodio que durante mucho tiempo fue motivo de especulaciones en la farándula peruana. Ahora, con el paso de los años, Hart asegura ver aquella etapa con otra perspectiva y afirma que todas las personas tienen derecho a cambiar.

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El artista Mario Hart y la modelo Olinda Castañeda posan en imágenes individuales para un medio de comunicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mario Hart aclara que nunca tuvo una relación con Olinda Castañeda

Durante una nueva edición del pódcast “Sin más que decir”, Shirley Arica visitó la casa de soltero de Mario Hart para conversar sobre diversos aspectos de su vida sentimental. En medio de la charla, la influencer decidió recordar algunas de las mujeres con las que el piloto fue vinculado sentimentalmente.

Fue entonces cuando mencionó a Olinda Castañeda, generando una inesperada reacción del esposo de Korina Rivadeneira. “¿Olinda en qué cuadro entró?”, preguntó Shirley Arica.

Lejos de alimentar rumores sobre un supuesto romance, Hart fue enfático al negar que entre ambos haya existido una relación sentimental. “Es que no tuvimos una relación”, respondió.

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Tras esa aclaración, Arica decidió cambiar el rumbo de la conversación y consultarle sobre la nueva etapa que vive la exmodelo. “¿Qué opinas de que Olinda está entregada al Señor?”, le preguntó.

Mario Hart y Olinda Castañeda se sientan en un sofá de tela beige con estanterías de madera detrás, mientras posan y sonríen a la cámara. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mario Hart respalda la transformación espiritual de Olinda Castañeda

La respuesta de Mario Hart dejó en evidencia que observa con buenos ojos el giro que dio la vida de Olinda Castañeda, quien actualmente comparte mensajes relacionados con su fe y ha manifestado públicamente que decidió acercarse a Dios.

Antes de responder, el piloto recordó uno de los momentos más difíciles que atravesó la exmodelo recientemente: el fallecimiento de una de sus exparejas. “Me parece súper bien. ¿Se murió su ex no?, qué locazo, qué fuerte. Se ha muerto hace poco. ¿Y de verdad está bien entregada (al Señor)?”, consultó Hart.

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Ante la interrogante, Shirley Arica confirmó que el cambio de vida de Olinda es real y aseguró que ambas mantienen una amistad. Con esa información, el piloto reafirmó su postura y destacó que todas las personas pueden evolucionar con el paso del tiempo.

“Me parece perfecto. Todas las personas tenemos un proceso de evolución y yo creo que está bien que en un momento todos hayamos sido terribles, por así decirlo, y haber podido vivir. Yo no he sido ningún santo”, expresó.

Mario Hart contó en Sin + Que Decir por qué no estuvo en el arranque de temporada de Mande quien Mande. YouTube: Sin +Que Decir.

Mario Hart admitió que fue infiel a Leslie Shaw con Olinda Castañeda

Las recientes declaraciones sobre Olinda Castañeda llegan pocos días después de que Mario Hart hiciera una de las confesiones más comentadas de los últimos años. En otra entrevista, el piloto reconoció que efectivamente le fue infiel a Leslie Shaw, aunque rechazó las versiones que señalaban a Korina Rivadeneira como la tercera persona involucrada.

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Hart explicó que nunca intentó responsabilizar a otra persona y que decidió asumir públicamente el error cometido.

“Yo muchas veces he aceptado en mi relación con Leslie yo cometí un error, yo también habría podido negar el tema de la infidelidad con la otra persona, porque nunca hubo imágenes”, manifestó.

“Me mandó rosas y violines”: Leslie Shaw expone intento de Mario Hart por recuperarla. Captura: Magaly TV La Firme.

Mario Hart asegura que esa infidelidad cambió su manera de entender las relaciones

Lejos de quedarse únicamente en la confesión, Mario Hart explicó que aquella experiencia significó un antes y un después en su vida sentimental. Según contó, ver el dolor que atravesó Leslie Shaw tras descubrir la infidelidad lo hizo reflexionar profundamente sobre las consecuencias de sus actos.

El piloto sostuvo que ese episodio le permitió entender el impacto emocional que pueden generar este tipo de decisiones y aseguró que procuró no volver a repetir ese comportamiento cuando inició su relación con Korina Rivadeneira, con quien posteriormente formó una familia.

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“Tienes que cometer los errores para aprender de ellos y cuando empiezo una relación con Korina... fui muy consciente del daño que hice, porque la vi muy afectada a ella, y dije: esto, yo no quiero hacer este daño de alguna manera inconsciente... de ahí nunca más he sido infiel... eso es un mea culpa”, expresó.

El presentador Mario Hart y Shirley Arica posan con cercanía en un espacio con paredes de azulejos blancos.

Las declaraciones de Mario Hart reavivan un episodio de la farándula peruana

Las recientes confesiones de Mario Hart han vuelto a poner sobre la mesa uno de los episodios más recordados de la farándula nacional. Por un lado, el piloto confirmó públicamente la infidelidad que durante años fue materia de especulación, mientras que, por otro, sorprendió al expresar su respeto por el nuevo rumbo que ha tomado Olinda Castañeda, alejada de los escándalos y enfocada en su vida espiritual.

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El exchico reality dejó claro que nunca existió una relación sentimental con la exmodelo, pese a reconocer que sí estuvo involucrada en el episodio que puso fin a su romance con Leslie Shaw. Asimismo, valoró el proceso de transformación personal de Olinda y sostuvo que nadie está libre de cometer errores.

Mario Hart y Korina Rivadeneira en una escena donde él se refiere a la dificultad de no ver a sus hijos tras la ruptura.