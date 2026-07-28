Violencia de género, liderazgo indígena y derechos LGBTIQ+: las conversaciones que llegan a TEDxTukuy Women 2026

TEDxTukuy Women 2026 abordará en San Isidro temas como violencia de género, autonomía económica y derechos LGBTIQ+.

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Denunciar una agresión y terminar cuestionada durante el proceso. Salir de un albergue al cumplir la mayoría de edad sin una red que facilite el tránsito hacia la vida independiente. Reconstruir la relación con el cuerpo después de atravesar un cáncer de mama. Estas experiencias forman parte de realidades que suelen aparecer de manera fragmentada en el debate público.

A ellas se suman las barreras que enfrentan las mujeres para alcanzar autonomía económica, la escasa visibilidad del liderazgo indígena y las dificultades que todavía atraviesan las familias homoparentales y las personas LGBTIQ+ para ejercer plenamente sus derechos.

Esos serán algunos de los temas que llegarán a la edición 2026 de TEDxTukuy Women, denominada “Imparables”. El evento se realizará el sábado 15 de agosto en San Isidro y está registrado como un encuentro TEDxWomen abierto al público, organizado de manera independiente bajo licencia de TED.

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La edición “Imparables” pondrá el foco en la doble victimización que enfrentan algunas mujeres cuando denuncian una agresión.

Brechas distintas que pueden cruzarse en una misma vida

La programación pondrá el foco en la violencia de género, la doble victimización que algunas mujeres enfrentan cuando denuncian, los derechos de las personas con discapacidad y el acceso a oportunidades educativas mediante becas.

También incluirá conversaciones sobre la reinserción social de mujeres que estuvieron privadas de libertad y la transición de jóvenes que egresan de albergues. En ambos casos, el desafío no termina al recuperar la libertad o abandonar el sistema de protección: continúa en el acceso al empleo, la vivienda, la educación y las redes de apoyo.

El liderazgo indígena y los derechos de la comunidad LGBTIQ+ ocuparán otro espacio de la jornada, junto con la discusión sobre familias homoparentales. La edición también recordará los 70 años del reconocimiento del voto femenino en el Perú y examinará cuánto ha avanzado la participación política de las mujeres desde entonces.

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El encuentro abrirá espacio al liderazgo indígena, las familias homoparentales y los derechos de la comunidad LGBTIQ+. REUTERS/Angela Ponce

“Temas como la violencia de género, las familias homoparentales o el liderazgo indígena son urgentes y necesarios y, sin embargo, rara vez ocupan el centro con la profundidad que merecen”, señaló Andrea Quintanilla, codirectora ejecutiva de TEDxTukuy Women.

Historias personales para entender problemas colectivos

La propuesta busca desarrollar las charlas desde experiencias concretas, pero sin reducir los problemas a testimonios individuales. Las ponencias deberán conectar esas historias con las condiciones sociales, económicas o institucionales que las rodean.

“Los temas que ponemos en escena este año nos interpelan a todos: no hay uno solo que no nos afecte de alguna forma, independientemente de quiénes seamos”, afirmó Marlene Molero, codirectora de la edición 2026.

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Las charlas vincularán historias personales con condiciones sociales, económicas e institucionales para explicar problemas colectivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El encuentro también abordará la reconstrucción de la identidad corporal después del cáncer de mama y la autonomía económica femenina. Ambos asuntos muestran cómo la salud, la autoestima, el trabajo y la independencia financiera pueden formar parte de una misma experiencia.

Además de las exposiciones, la jornada contará con espacios de intercambio entre asistentes. TEDxTukuy Women señala que desarrolla cada charla mediante un proceso previo de preparación, con el objetivo de que las ideas puedan circular después del evento en plataformas digitales.

Fecha, entradas y becas parciales

TEDxTukuy Women 2026 se realizará el sábado 15 de agosto, de 8:00 a. m. a 2:00 p. m., en San Isidro. Las entradas se encuentran disponibles mediante Joinnus.

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La organización también ofrece un número limitado de becas parciales para quienes no puedan cubrir el costo total. Las solicitudes pueden enviarse al correo asistentes@tedxtukuy.com, según la información publicada en su página oficial.

La edición “Imparables” llega después de once años de encuentros dedicados a género, equidad y diversidad. TEDxTukuy, la plataforma que la alberga, desarrolla actividades en Lima desde hace más de quince años.