Perú
GoogleAgregar Infobae en Google

Violencia de género, liderazgo indígena y derechos LGBTIQ+: las conversaciones que llegan a TEDxTukuy Women 2026

La edición “Imparables” abordará también la reinserción de mujeres que estuvieron en prisión, la salida de jóvenes de albergues, la discapacidad y la autonomía económica. El encuentro se realizará el 15 de agosto en San Isidro

Una oradora en un escenario con luces moradas, alfombra roja. Pantalla proyecta logo de TEDxTukuyWomen y '10 años de ideas valientes'
TEDxTukuy Women 2026 abordará en San Isidro temas como violencia de género, autonomía económica y derechos LGBTIQ+.
Guardar

Denunciar una agresión y terminar cuestionada durante el proceso. Salir de un albergue al cumplir la mayoría de edad sin una red que facilite el tránsito hacia la vida independiente. Reconstruir la relación con el cuerpo después de atravesar un cáncer de mama. Estas experiencias forman parte de realidades que suelen aparecer de manera fragmentada en el debate público.

A ellas se suman las barreras que enfrentan las mujeres para alcanzar autonomía económica, la escasa visibilidad del liderazgo indígena y las dificultades que todavía atraviesan las familias homoparentales y las personas LGBTIQ+ para ejercer plenamente sus derechos.

Esos serán algunos de los temas que llegarán a la edición 2026 de TEDxTukuy Women, denominada “Imparables”. El evento se realizará el sábado 15 de agosto en San Isidro y está registrado como un encuentro TEDxWomen abierto al público, organizado de manera independiente bajo licencia de TED.

PUBLICIDAD

Una mujer con ropa oscura habla en un escenario frente a una pantalla morada. En la pantalla se leen 'TEDxTukuyWomen', '10 años de ideas valientes' y diseños gráficos
La edición “Imparables” pondrá el foco en la doble victimización que enfrentan algunas mujeres cuando denuncian una agresión.

Brechas distintas que pueden cruzarse en una misma vida

La programación pondrá el foco en la violencia de género, la doble victimización que algunas mujeres enfrentan cuando denuncian, los derechos de las personas con discapacidad y el acceso a oportunidades educativas mediante becas.

También incluirá conversaciones sobre la reinserción social de mujeres que estuvieron privadas de libertad y la transición de jóvenes que egresan de albergues. En ambos casos, el desafío no termina al recuperar la libertad o abandonar el sistema de protección: continúa en el acceso al empleo, la vivienda, la educación y las redes de apoyo.

El liderazgo indígena y los derechos de la comunidad LGBTIQ+ ocuparán otro espacio de la jornada, junto con la discusión sobre familias homoparentales. La edición también recordará los 70 años del reconocimiento del voto femenino en el Perú y examinará cuánto ha avanzado la participación política de las mujeres desde entonces.

PUBLICIDAD

El encuentro abrirá espacio al liderazgo indígena, las familias homoparentales y los derechos de la comunidad LGBTIQ+. REUTERS/Angela Ponce
El encuentro abrirá espacio al liderazgo indígena, las familias homoparentales y los derechos de la comunidad LGBTIQ+. REUTERS/Angela Ponce

“Temas como la violencia de género, las familias homoparentales o el liderazgo indígena son urgentes y necesarios y, sin embargo, rara vez ocupan el centro con la profundidad que merecen”, señaló Andrea Quintanilla, codirectora ejecutiva de TEDxTukuy Women.

Historias personales para entender problemas colectivos

La propuesta busca desarrollar las charlas desde experiencias concretas, pero sin reducir los problemas a testimonios individuales. Las ponencias deberán conectar esas historias con las condiciones sociales, económicas o institucionales que las rodean.

“Los temas que ponemos en escena este año nos interpelan a todos: no hay uno solo que no nos afecte de alguna forma, independientemente de quiénes seamos”, afirmó Marlene Molero, codirectora de la edición 2026.

Retrato de cuatro mujeres con diferentes tonos de piel, cabello y estilos de ropa, sonriendo y conversando en un parque con luz solar cálida al atardecer.
Las charlas vincularán historias personales con condiciones sociales, económicas e institucionales para explicar problemas colectivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El encuentro también abordará la reconstrucción de la identidad corporal después del cáncer de mama y la autonomía económica femenina. Ambos asuntos muestran cómo la salud, la autoestima, el trabajo y la independencia financiera pueden formar parte de una misma experiencia.

Además de las exposiciones, la jornada contará con espacios de intercambio entre asistentes. TEDxTukuy Women señala que desarrolla cada charla mediante un proceso previo de preparación, con el objetivo de que las ideas puedan circular después del evento en plataformas digitales.

Fecha, entradas y becas parciales

TEDxTukuy Women 2026 se realizará el sábado 15 de agosto, de 8:00 a. m. a 2:00 p. m., en San Isidro. Las entradas se encuentran disponibles mediante Joinnus.

La organización también ofrece un número limitado de becas parciales para quienes no puedan cubrir el costo total. Las solicitudes pueden enviarse al correo asistentes@tedxtukuy.com, según la información publicada en su página oficial.

La edición “Imparables” llega después de once años de encuentros dedicados a género, equidad y diversidad. TEDxTukuy, la plataforma que la alberga, desarrolla actividades en Lima desde hace más de quince años.

Temas Relacionados

San IsidroViolencia de géneroLGBTIQ+peru-noticias

Más Noticias

Karla Tarazona sorprende a Christian Domínguez por sus 43 años en su primer mes como esposos: “Cada cumpleaños será distinto”

La conductora le dedicó un mensaje en Instagram al líder de La Gran Orquesta Internacional y recordó que, desde su boda, quiere convertir cada vuelta al sol en un recuerdo inolvidable

Karla Tarazona sorprende a Christian Domínguez por sus 43 años en su primer mes como esposos: “Cada cumpleaños será distinto”

Arequipa, Cusco y Huancayo incorporan aulas para clases híbridas en tiempo real

Un total de 55 aulas permitirá combinar clases presenciales y remotas en tiempo real, conectar docentes desde otras ciudades e incorporar especialistas nacionales e internacionales a las sesiones universitarias.

Arequipa, Cusco y Huancayo incorporan aulas para clases híbridas en tiempo real

Tefi Valenzuela se luce junto a Los Kipus y emociona con nueva versión de ‘Nada Soy’ en Fiestas Patrias

La artista arequipeña convirtió su paso por la serenata que realizaron en el Maracaná, en uno de los momentos más sentidos de la noche con una colaboración que, según contó, soñó durante diez años

Tefi Valenzuela se luce junto a Los Kipus y emociona con nueva versión de ‘Nada Soy’ en Fiestas Patrias

¿Por qué Piero Cari con viajó con Alianza Lima a Cutervo para enfrentar a Comerciantes Unidos? Lo que pasó con el jugador

En La Victoria apuntan a que el jugador se reintegre al grupo durante estos días y quede disponible para la fecha 3 del Torneo Clausura 2026, si responde bien en las prácticas

¿Por qué Piero Cari con viajó con Alianza Lima a Cutervo para enfrentar a Comerciantes Unidos? Lo que pasó con el jugador

Bayly anticipa que Keiko Fujimori decepcionará: “No me voy a sumar al coro de adulones, voy a estar en la oposición”

El autor de Los golpistas aseguró que tiene “muy bajas” expectativas sobre la administración fujimorista y afirmó que mantendrá una postura crítica

Bayly anticipa que Keiko Fujimori decepcionará: “No me voy a sumar al coro de adulones, voy a estar en la oposición”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Bayly anticipa que Keiko Fujimori decepcionará: “No me voy a sumar al coro de adulones, voy a estar en la oposición”

Bayly anticipa que Keiko Fujimori decepcionará: “No me voy a sumar al coro de adulones, voy a estar en la oposición”

Diputado Harvey Colchado denuncia por faltas muy graves al jefe de la PNP, Óscar Arriola, y pide separarlo del cargo

Lima recibe a los jefes de Estado y dignatarios que asistirán a la ceremonia de investidura de Keiko Fujimori este 28 de julio

Keiko Fujimori EN VIVO: horario, protocolo y todo lo que debes saber de la Toma de Mando este 28 de julio

Elecciones Municipales y Regionales 2026: ¿Cuáles son los principales desafíos municipales en Lima?

ENTRETENIMIENTO

Karla Tarazona sorprende a Christian Domínguez por sus 43 años en su primer mes como esposos: “Cada cumpleaños será distinto”

Karla Tarazona sorprende a Christian Domínguez por sus 43 años en su primer mes como esposos: “Cada cumpleaños será distinto”

Tefi Valenzuela se luce junto a Los Kipus y emociona con nueva versión de ‘Nada Soy’ en Fiestas Patrias

María Pía Copello relanza su canal de streaming como Q+ y anuncia fecha de estreno: "Queremos ser más reales, más empáticos"

Gabriela Herrera le manda una advertencia a Samahara Lobatón por su salto a un reality en Miami: "Ahí la quiero ver"

Mario Hart revela que planea hacerse una vasectomía, pero antes congelará su esperma: “Uno nunca sabe, pero ahora es un no rotundo”

DEPORTES

¿Por qué Piero Cari con viajó con Alianza Lima a Cutervo para enfrentar a Comerciantes Unidos? Lo que pasó con el jugador

¿Por qué Piero Cari con viajó con Alianza Lima a Cutervo para enfrentar a Comerciantes Unidos? Lo que pasó con el jugador

Axel Cabellos regresó a Perú tras discreto paso por Sporting Cristal: aceptó unirse a la Universidad César Vallejo para disputar la Liga 2 2026

Socios de Alianza Lima denuncian penalmente a árbitros, VAR y directivos de la FPF tras el polémico empate ante Comerciantes Unidos

Deportivo Garcilaso se queda sin líder: el entrenador Sebastián Domínguez se marchó para cobrarse una revancha en Argentina

Gianluca Lapadula confesó el motivo por el que se animó a firmar por Universitario y jugar la Liga 1: “Otros clubes me llamaron”