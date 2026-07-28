Arequipa, Cusco y Huancayo incorporan aulas para clases híbridas en tiempo real

La expansión a Arequipa, Cusco y Huancayo apunta a que alumnos de distintas ciudades se integren a una misma sesión sin viajar, en una experiencia que antes se asociaba sobre todo a campus limeños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Asistir a una clase desde otra ciudad, interactuar en tiempo real con quienes están dentro del aula y recibir la exposición de un especialista ubicado fuera del país son algunas de las posibilidades que ofrece el modelo HyFlex, una modalidad que combina la enseñanza híbrida con una mayor flexibilidad de participación.

Esta tecnología comenzará a utilizarse en aulas universitarias de Arequipa, Cusco y Huancayo, ampliando una experiencia que hasta ahora se encontraba principalmente asociada a campus de Lima y a universidades internacionales. Su implementación busca reducir las distancias geográficas que todavía limitan el acceso de estudiantes de regiones a determinados docentes, cursos o actividades académicas.

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Sin embargo, el cambio no depende únicamente de instalar cámaras y pantallas. Para que una clase híbrida funcione, los estudiantes conectados a distancia deben poder intervenir, formular preguntas y seguir el contenido en condiciones similares a quienes se encuentran físicamente en el salón. El desafío también alcanza a los docentes, que necesitan adaptar la dinámica y la planificación de sus sesiones.

Un aula HyFlex con pantallas interactivas y videoconferencia facilita la enseñanza híbrida y la conexión con estudiantes remotos en universidades peruanas.

¿Qué es un aula HyFlex y cómo funciona?

El nombre HyFlex surge de la unión de las palabras “híbrido” y “flexible”. El modelo permite que una misma clase sea seguida de manera presencial o remota y en tiempo real, sin dividir necesariamente a los estudiantes en grupos con experiencias distintas.

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Las aulas incorporan cámaras inteligentes con seguimiento automático, sistemas de audio, pantallas interactivas con visualización dual y herramientas colaborativas. Estos recursos permiten que el docente observe y escuche a quienes participan virtualmente, mientras comparte materiales con todos los asistentes.

La infraestructura también facilita las denominadas clases streaming, en las que un profesor puede dictar una sesión en vivo desde otro campus. Otra posibilidad es incorporar a docentes invitados o especialistas nacionales e internacionales sin que deban trasladarse hasta la ciudad donde se desarrolla el curso.

La Universidad Continental implementó 55 aulas HyFlex entre sus campus de Lima, Arequipa, Cusco y Huancayo. Con ello, las tres ciudades del interior del país se suman por primera vez a este modelo dentro de la institución.

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Estudiantes participan en una clase bajo el modelo HyFlex en una universidad de Perú, que combina asistencia presencial y remota.

La tecnología no reemplaza el acompañamiento docente

Uno de los principales riesgos de las clases híbridas es que los participantes remotos terminen convertidos en espectadores. Para evitarlo, el modelo contempla mecanismos de seguimiento académico, retroalimentación personalizada y una gestión equilibrada de las intervenciones presenciales y virtuales.

Las sesiones pueden contar con un docente principal y un jefe de práctica, encargado de apoyar la dinámica, atender consultas y facilitar la participación de quienes se conectan a distancia. La planificación también debe considerar actividades que puedan realizarse desde ambos entornos.

El uso de estas aulas podría ampliar el acceso a cursos, conferencias y experiencias académicas que antes dependían del traslado de profesores o estudiantes. También abre la posibilidad de conectar a universitarios y docentes de distintas regiones dentro de una misma sesión.

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La incorporación de tecnología, no obstante, será solo una parte de la experiencia. Su impacto dependerá de la conectividad disponible, la preparación de los profesores y la capacidad de las instituciones para asegurar que la flexibilidad no genere diferencias en la calidad del aprendizaje.