El motivo por el que se frenó el regreso de Raúl Ruidíaz a Universitario: “Cúper sabe que hay un problema con algún jugador”

El periodista Mauricio Loret de Mola explicó lo que pasa en la interna de la 'U'. Créditos: Mano a Mano / X.

Lo que parecía muy avanzado se detuvo. El regreso de Raúl Ruidíaz a Universitario de Deportes comenzó a peligrar tras varios días de negociaciones con la directiva ‘crema’, y el motivo no estaría vinculado únicamente a ambas partes, sino a terceros.

De acuerdo con el periodista Mauricio Loret de Mola, el técnico Héctor Cúper se enteró de las diferencias que existen entre algunos integrantes de Universitario y Ruidíaz. Esa situación habría frenado el avance de las conversaciones entre el futbolista y los dirigentes.

“Según lo que me dicen, Cúper ya sabe que hay un problema con alguno del vestuario y que quizás algunos del vestuario no lo quieren. Algunos sí, otros quizás no. Ese sería un impedimento menor, porque entiendo que han pedido que se solucione esto en caso vaya a llegar”, señaló en Mano a Mano.

PUBLICIDAD

Loret de Mola también recordó que no sería la primera vez que los jugadores de Universitario frenan el regreso de Ruidíaz. “Ahora, están grandes. Ya le frenaron la llegada una vez, que no le frenen la llegada dos veces. Así como ellos también tenían el sueño de volver a la ‘U’, entiendo que Ruidíaz también tiene el sueño de volver a la ‘U’. Hay cosas que están por delante de cualquier enfrentamiento. La ‘U’ tiene que estar por delante”.

El periodista indicó que las diferencias con los futbolistas serían un inconveniente, dado que el propio Raúl Ruidíaz mostró disposición para facilitar las negociaciones entre Atlético Grau, dueño de su pase, y Universitario, incluso ofreciendo aportar parte de la cláusula.

PUBLICIDAD

“Yo entiendo que Raúl Ruidíaz ha hecho todo lo que está en su alcance para poder jugar en la ‘U’, todo. Incluso se ha mostrado interesado en ayudar con la cláusula, todo como para poder vestirse de crema nuevamente”, agregó.

Se reveló el motivo por el que se frenó la llegada de Raúl Ruidíaz a Universitario.

Otro motivo que frena la llegada de Ruidíaz

A la situación extradeportiva se suma un factor administrativo relevante. Estaba previsto que Sekou Gassama dejara Universitario de Deportes tras el Torneo Apertura, pero su postura cambió inesperadamente.

Ahora, Gassama no quiere marcharse sin cobrar la totalidad de lo acordado en su contrato, lo que bloquea cualquier posibilidad de negociación. Esta situación impediría la llegada de Raúl Ruidíaz a la plantilla y tampoco liberaría recursos para el club, que debe continuar pagando el salario del delantero senegalés.

PUBLICIDAD

Además, Universitario inició negociaciones con Gianluca Lapadula, quien representa una inversión considerable. El club le ofreció un plan de vida que incluye colegio para sus hijas y vivienda, con el objetivo de convencerlo para dejar Italia y jugar por primera vez en el Perú.

El panorama actual indica que solo uno de los dos, Gianluca Lapadula o Raúl Ruidíaz, podrá incorporarse a Universitario para el Torneo Clausura. La balanza se inclina hacia la llegada del ‘Bambino’, debido a las diferencias de la ‘Pulga’ con algunos referentes del plantel.

El periodista Gustavo Peralta habló de la posibilidad de la 'U' de contratar a ambos delanteros y de los casos de Sekou Gassama y Miguel Silveira. (Video: L1 MAX / Al Límite)