Deportivo Géminis renovó a su capitana Miryec Muñoz y apunta alto para la temporada 2026-27 de la Liga Peruana de Vóley

La permanencia de la capitana refuerza una hoja de ruta hacia la temporada 2026-27 de la Liga Peruana de Vóley, mientras el club de Comas incorpora piezas para mejorar el cuarto puesto previo (Deportivo Géminis)

Deportivo Géminis continúa el armado de su plantel para la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley y confirmó la permanencia de una de sus referentes. El club de Comas informó, mediante sus redes sociales, la ampliación del vínculo de Miryec Muñoz, quien se mantendrá como capitana del equipo.

La continuidad de la voleibolista se suma a los movimientos realizados en las últimas semanas, con incorporaciones ya comunicadas por la institución.

En ese marco, el conjunto comeño busca fortalecer su estructura competitiva para la campaña 2026-27 y elevar el rendimiento con respecto a la edición anterior del torneo nacional, en la que finalizó en cuarto lugar.

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El anuncio oficial del club en redes sociales

Deportivo Géminis eligió sus redes para comunicar una noticia clave: Miryec Muñoz seguirá como capitana. El club destacó su liderazgo y la influencia que ejerce dentro del grupo. (Deportivo Géminis)

La confirmación se difundió a través de las plataformas digitales de Deportivo Géminis, donde el club presentó la noticia como una decisión central para su planificación. En el mensaje institucional, la entidad remarcó el rol de liderazgo de la capitana y el impacto de su presencia en el grupo.

“Nos llena de orgullo anunciar la renovación de Miryec Muñoz, nuestra capitana que inspira con su compromiso, entrega y pasión dentro y fuera de la cancha”, publicó el club en sus redes sociales.

En otra línea del mismo mensaje, la institución apeló a una consigna dirigida al plantel: “¡VAMOS GUERRERAS!”. La publicación también incluyó la frase “¡MIRYEC MUÑOZ SE QUEDA EN DEPORTIVO GÉMINIS!”, utilizada como encabezado del anuncio.

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Con esa comunicación, el elenco de Comas dejó establecido que Muñoz continuará integrada a la plantilla que competirá en la temporada 2026-27. La decisión sostiene la conducción deportiva dentro del campo y preserva una figura que el club identifica como parte de su columna vertebral.

Continuidad y liderazgo para el equipo de Comas

La renovación ratificó que Miryec Muñoz seguirá al mando del grupo como capitana, una condición mencionada de forma expresa por la institución en sus canales oficiales. La permanencia de la jugadora se enmarca en el proceso de preparación del conjunto comasino con miras a la siguiente edición de la Liga Peruana de Vóley.

En la comunicación del club, Muñoz fue presentada como un elemento que influye tanto en el desempeño deportivo como en la dinámica interna del equipo. El texto institucional subrayó su “compromiso” y su “entrega”, además de aludir a su influencia “dentro y fuera de la cancha”, con una descripción orientada a su perfil como líder.

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La continuidad de la capitana también se enlaza con el objetivo deportivo planteado por la institución para el próximo ciclo. Con el plantel en proceso de conformación, Deportivo Géminis apunta a mejorar lo realizado en la edición anterior del campeonato nacional, en la que el equipo terminó en cuarto lugar.

La permanencia de una referente, en ese sentido, aparece como una decisión de estabilidad para un proyecto que avanza con anuncios sucesivos en el mercado de pases, en un calendario que coloca a la temporada 2026-27 como el siguiente desafío del club.

Refuerzos confirmados y meta de superar el cuarto puesto

Géminis mueve fichas con una meta clara para la temporada 2026-27. A la renovación de Miryec Muñoz se añaden incorporaciones destinadas a mejorar el cuarto puesto alcanzado. (Selección Peruana de Voley)

La ratificación de Miryec Muñoz se sumó a otros movimientos del club que ya fueron comunicados como parte de la estructura del próximo plantel. En ese marco, la capitana tendrá nuevas compañeras en la temporada 2026-27: María Paula “Mapi” Rodríguez y Alondra Alarcón, presentadas recientemente por la institución como incorporaciones.

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Con esas altas y con la continuidad de su líder, Deportivo Géminis avanza en la construcción de su equipo para la siguiente Liga Peruana de Vóley. La planificación, según lo informado, está orientada a elevar la performance del ciclo anterior y a buscar un resultado superior al cuarto lugar que obtuvo en la campaña pasada.

El club de Comas continúa, de ese modo, con el proceso de consolidación de piezas consideradas relevantes en su plantel. La renovación de Muñoz, junto con los refuerzos anunciados, configura el marco inicial de un equipo que pretende competir con un objetivo concreto en la temporada 2026-27.

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