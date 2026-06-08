Mano Menezes confía en la propuesta de la selección peruana para sorprender a España: “Vamos a ser un ‘sparring’ a la altura”

El DT brasileño habló de la selección peruana y el amistoso que le espera ante la 'furia roja'. (Video: Agencia Access)

La selección peruana afrontará hoy un desafío de alto nivel al enfrentar a España en un amistoso FIFA que se celebrará en el estadio Cuauhtémoc, en Puebla, México. Este encuentro representa una ocasión relevante para la ‘bicolor’, que tendrá la oportunidad de medirse frente a uno de los favoritos para conquistar el Mundial 2026.

Para Mano Menezes, el valor de este compromiso trasciende el simple resultado. “Siempre es una gran oportunidad jugar grandes partidos contra grandes adversarios; vemos el partido con España de esa manera”, afirmó en conferencia de prensa, subrayando el prestigio del rival: “Ellos son candidatos para ganar el Mundial, trabajaron mucho para eso, nos eligieron para estar aquí como su ‘sparring’ y vamos a ser un rival a la altura”.

PUBLICIDAD

El entrenador brasileño reconoció que enfrentar a un adversario de ese tamaño exige máxima concentración y disciplina táctica. “Vamos a trabajar para ser organizados porque nos exigirán mucho, para nosotros eso es motivador”, señaló.

La cercanía del debut mundialista para la ‘furia roja’ (ante Cabo Verde el lunes 15 de junio) también fue motivo de análisis para el técnico. “Los españoles están en esa tensión previo al debut. Quien ya conquistó el Mundial como España, siempre ambiciona más. Y los jugadores, cuerpo técnico, todos viven estos últimos minutos con el cuidado necesario para que todos estén ahí en el momento más importante”, precisó.

PUBLICIDAD

La selección de España viene de empatar 1-1 con Irak en La Coruña. - créditos: REUTERS/Miguel Vidal

El escenario elegido para el partido, el estadio Cuauhtémoc, recibió también la atención del experimentando DT, quien admitió que el plantel de la ‘blanquirroja’ ya conoce el estado del campo. “Ya tuvimos oportunidad de estar en la cancha y es buena. Hay algunos pequeños lugares ahí que tienen un poco de dificultad, pero que mañana estará un poco mejor. Todas las personas trabajan para que esté mejor”, declaró.

Mano Menezes sobre la selección peruana y la etapa de construcción

Por otro lado, Mano Menezes ofreció una visión detallada sobre el presente de la selección peruana y el proceso de transición en el que se encuentra inmersa. “Convocamos a los jugadores para venir, nuestro objetivo es conocerlos mejor. Si hay oportunidad de ponerlos a jugar porque el partido es más revelador que nada, los ponemos, pero a veces el juego no lo permite”, comentó.

PUBLICIDAD

Bajo su conducción, el enfoque ha estado puesto en la construcción colectiva y en la respuesta del equipo ante Haití. “Nosotros no vemos el fútbol individualmente, las fallas ocurren, pero lo que más nos deja contento es que el equipo, después de bastante tiempo, revertir el marcador de un partido. Es señal de que el grupo comienza a caminar para estar más fuerte. Lo importante en un partido de fútbol es cómo termina y terminó bien, estamos contentos con eso”, dijo Menezes.

La selección peruana entrenó en el estadio Cuauhtémoc de Puebla previo al amistoso con España. - créditos: FPF

El estratega brasileño también destacó las dificultades logísticas propias de la agenda de partidos, especialmente por la cercanía entre encuentros. “El equipo se está recuperando porque jugó hace 48 horas. Aún no tenemos todas las decisiones de los exámenes post partidos para saber quién estará apto de iniciar”, comentó. Menezes espera contar con todos sus futbolistas en plenitud para poder seleccionar a los que considere más adecuados ante el difícil reto que representa España.

PUBLICIDAD

Para quienes se preguntan por la perspectiva general del proceso, el exentrenador de Brasil fue claro: la selección peruana está en una etapa de reconstrucción, en la que resulta imprescindible encontrar nuevos nombres para consolidar un grupo competitivo. “Para los peruanos, estamos iniciando un trabajo y tenemos que pasar por el momento de encontrar nuevos jugadores para formar un nuevo grupo, para que a mediados del próximo año estar preparados para iniciar las Eliminatorias y soñar con el Mundial 2030”, sintetizó.