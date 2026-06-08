Diego Penny lanzó firme advertencia a la selección peruana previo al amistoso con España: “La vamos a pasar mal”

El exarquero habló de Mano Menezes y lo que espera de la 'bicolor' ante la 'furia roja'. (Video: Movistar Deportes)

La selección peruana enfrentará hoy a España en un amistoso FIFA que se disputará en Puebla, México. Este encuentro representa una oportunidad clave para la ‘bicolor’, que busca seguir construyendo una identidad colectiva frente a uno de los rivales más temidos y considerados favoritos para ganar el Mundial 2026. Justamente, Diego Penny expresó con claridad el desafío que implica este compromiso para el combinado patrio.

“Es un partido completamente distinto. Mañana (hoy) la vamos a pasar mal si no identificamos exactamente qué tipo de partido vamos a jugar, porque España te va a tener la pelota”, fueron sus primeras palabras en el programa Después de Todo.

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El exguardameta subrayó que el estilo del rival obliga a la ‘blanquirroja’ a adaptarse: “Tenemos que aprender a jugar sin la pelota. Y no es que no querramos, sino que España no te deja, no se sonroja en lo absoluto de hacer mil pases. Así juegan ellos, con movilidad”, afirmó. Según Penny, la clave estará en mantener la concentración y no ceder espacios, recordando lo que ocurrió en el último partido ante Senegal.

La selección peruana tuvo oportunidades de anotar goles ante Haití a raíz de las pelotas paradas. - créditos: FPF

El ‘Flaco’ insistió en que “vamos a pasarla mal en el buen sentido”, señalando que el sufrimiento no implica resignación, sino inteligencia para limitar el daño y buscar oportunidades de contragolpe o recuperación. “Si Perú contra Senegal jugó a 20 metros en bloque, contra España va a ser mucho más apretado el bloque como para que no te entren. Yo creo que la clave está ahí y Mano Menezes la tiene clara”, añadió, reflejando confianza en el cuerpo técnico.

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Diego Penny elogió a Mano Menezes previo al Perú vs España

Más allá de la dificultad del rival, Diego Penny dedicó palabras de reconocimiento al entrenador de la selección peruana. “Es un tipo que, a pesar de que estamos en una etapa de preparación y de construcción, sabe cómo vamos a jugar el lunes”, valoró, destacando la experiencia y la claridad de ideas de Mano Menezes.

El exfutbolista manifestó que el DT brasileño cuenta con “mucha espalda”, una alusión a su recorrido y autoridad futbolística. Penny expresó sus expectativas positivas: “Espero que mañana (hoy) Perú haga un buen partido contra una selección que estoy seguro mis compañeros también la tienen en la cabeza, que es una de las favoritas para el Mundial”.

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La confianza en el proyecto de Menezes y la convicción en la preparación del equipo marcan el ánimo de la delegación peruana antes de afrontar uno de los ensayos más exigentes antes de la próxima cita mundialista.

Mano Menezes lleva 3 partidos con Perú con el siguiente saldo: una derrota, un empate y un triunfo. - créditos: FPF

¿Qué dijo Mano Menezes previo al amistoso con España?

El propio Mano Menezes analizó el presente de la selección peruana tras el triunfo sobre Haití y el desafío que representa enfrentar a España. “Vamos a tener altos y bajos. Hoy (el viernes 5) cometimos pequeños errores, porque nos faltó paciencia para construir. Tenemos que balancear más la bola”, dijo el entrenador, señalando aspectos a mejorar tras el reciente amistoso ante el conjunto caribeño.

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El estratega de 63 años advirtió sobre la intensidad del próximo rival: “España propone mucho el juego, tenemos que sacrificar mucho para tomar el balón y no entregarlo”. Menezes dejó en claro que el esfuerzo colectivo será fundamental para competir de igual a igual.

En sus palabras, remarcó la importancia del grupo por encima de las individualidades: “El mejor jugador de mi equipo siempre es el equipo”. La consigna del seleccionador brasileño apunta a consolidar una identidad de juego solidaria y compacta, capaz de enfrentar desafíos mayores.