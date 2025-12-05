Así llegó Escocia al Mundial 2026: cómo se clasificó y el DT que le devolvió la ilusión a un equipo que regresó al máximo escenario tras 28 años

Así llegó la selección de Escocia al Mundial 2026. - créditos: @ScotlandNT

La selección de Escocia trabaja en su preparación para el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026. El conjunto escocés afronta el nuevo reto con una base competitiva, jugadores en ligas de primer nivel y un cuerpo técnico que consolidó una identidad táctica. El objetivo es claros: dejar atrás los 28 años de ausencia y marcar presencia en la máxima cita del fútbol internacional.

¿Cómo llegó al Mundial?

La ruta hacia la cita mundialista para el elenco británico se definió con una serie de partidos de desenlace imprevisible. Tras imponerse en octubre como local ante Grecia y Bielorrusia, el equipo parecía encaminado, pero una derrota en suelo griego durante la fecha FIFA de noviembre encendió las alarmas y complicó seriamente la clasificación.

La respuesta llegó en el duelo decisivo en Hampden Park frente a Dinamarca, un rival que también necesitaba ganar. En un encuentro cargado de dramatismo, los escoceses lograron la victoria por 4-2 y aseguró su presencia en el Mundial ante su afición.

Goles y resumen de la clasificación escocesa al Mundial de Norteamérica. (Video: Kick Off Soccer)

¿Quién es el DT?

La selección de Escocia está a cargo de Steve Clarke, entrenador escocés que alcanzó reconocimiento tanto por su carrera como jugador como por su evolución táctica desde el banco. Clarke inició su etapa de entrenador en funciones de asistente en clubes de la Premier League inglesa, como Chelsea y Newcastle United, y posteriormente asumió la conducción principal en equipos como West Bromwich Albion, Reading y Kilmarnock.

Desde su arribo al combinado escocés en 2019, el DT de 62 años promovió una nueva mentalidad competitiva. Bajo su mando, el equipo regresó a la Eurocopa (2020) y consiguió el pase a la cita mundialista, consolidando un ciclo de estabilidad y crecimiento en el plano internacional.

¿Cómo juega?

La propuesta táctica de Steve Clarke para la selección escocesa se distingue por la preferencia por el sistema 4-4-2, especialmente frente a equipos de características similares. Esta estructura enfatiza el armado de un bloque compacto y equilibrado, con el propósito de mantener solidez defensiva y dinamismo ofensivo.

El estilo de juego encarna los valores tradicionales del fútbol escocés, con especial atención en la seguridad de todas las líneas y la explotación de balones largos, especialmente en acciones aéreas. Los envíos directos hacia los delanteros y la fuerte disputa de pelotas divididas simplifican el circuito ofensivo y permiten sorprender a los adversarios.

Además, esta disposición facilita una presión a mitad de campo y transiciones veloces, lo que refuerza el carácter intenso y pragmático del seleccionado escocés durante la gestión de Clarke.

Steve Clarke (izquierda) celebrando con su comando técnico la clasificación de Escocia al Mundial 2026. - créditos: Reuters/Lee Smith

Las figuras del equipo

El plantel escocés combina futbolistas experimentados y jóvenes promesas. Scott McTominay, mediocampista de Napoli de Italia, sobresale por su despliegue físico, calidad en llegadas al área rival y capacidad para marcar goles en partidos decisivos. En la defensa y proyección ofensiva, Andrew Robertson, referente de Liverpool, destaca por su velocidad, recorrido y liderazgo. Junto a él, Kieran Tierney, actualmente en Celtic, aporta flexibilidad táctica y fortaleza defensiva, adaptándose tanto como lateral como central izquierdo.

Entre los talentos emergentes, Lennon Miller, mediocampista de solo 19 años en Udinese de Italia, representa la irrupción de una nueva generación escocesa. Miller ha sumado minutos en partidos trascendentes y se proyecta como opción a futuro por su capacidad técnica y visión de juego. Esta combinación de roles experimentados y jóvenes promesas otorga a Escocia una variedad de recursos para afrontar la competencia mundialista.

Scott McTominay y Andy Robertson son figuras en la selección de Escocia en su vuelta al Mundial. - créditos: REUTERS/Louiza Vradi

Historial en Mundiales

La selección de Escocia cuenta con un pasado de ocho participaciones en la Copa Mundial de la FIFA, desde su debut en 1954. A pesar de su presencia, el equipo nunca logró avanzar más allá de la fase de grupos. La edición de Francia 1998 marcó la última participación antes del regreso en 2026, tras un prolongado período sin acceder al torneo.

La historia escocesa se caracteriza por el compromiso en el campo y el apoyo incondicional de su hinchada, que mantiene vivo el sueño de romper la barrera de la primera ronda y elevar la bandera escocesa en instancias avanzadas.