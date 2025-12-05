Perú Deportes

Así llegó Escocia al Mundial 2026: cómo se clasificó y el DT que le devolvió la ilusión a un equipo que regresó al máximo escenario tras 28 años

El ‘ejército de Tartán’ regresa al escenario mundial de la mano de Steve Clarke, con un equipo que combina referentes de la Premier League y jóvenes talentos

Guardar
Así llegó la selección de
Así llegó la selección de Escocia al Mundial 2026. - créditos: @ScotlandNT

La selección de Escocia trabaja en su preparación para el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026. El conjunto escocés afronta el nuevo reto con una base competitiva, jugadores en ligas de primer nivel y un cuerpo técnico que consolidó una identidad táctica. El objetivo es claros: dejar atrás los 28 años de ausencia y marcar presencia en la máxima cita del fútbol internacional.

¿Cómo llegó al Mundial?

La ruta hacia la cita mundialista para el elenco británico se definió con una serie de partidos de desenlace imprevisible. Tras imponerse en octubre como local ante Grecia y Bielorrusia, el equipo parecía encaminado, pero una derrota en suelo griego durante la fecha FIFA de noviembre encendió las alarmas y complicó seriamente la clasificación.

La respuesta llegó en el duelo decisivo en Hampden Park frente a Dinamarca, un rival que también necesitaba ganar. En un encuentro cargado de dramatismo, los escoceses lograron la victoria por 4-2 y aseguró su presencia en el Mundial ante su afición.

Goles y resumen de la clasificación escocesa al Mundial de Norteamérica. (Video: Kick Off Soccer)

¿Quién es el DT?

La selección de Escocia está a cargo de Steve Clarke, entrenador escocés que alcanzó reconocimiento tanto por su carrera como jugador como por su evolución táctica desde el banco. Clarke inició su etapa de entrenador en funciones de asistente en clubes de la Premier League inglesa, como Chelsea y Newcastle United, y posteriormente asumió la conducción principal en equipos como West Bromwich Albion, Reading y Kilmarnock.

Desde su arribo al combinado escocés en 2019, el DT de 62 años promovió una nueva mentalidad competitiva. Bajo su mando, el equipo regresó a la Eurocopa (2020) y consiguió el pase a la cita mundialista, consolidando un ciclo de estabilidad y crecimiento en el plano internacional.

¿Cómo juega?

La propuesta táctica de Steve Clarke para la selección escocesa se distingue por la preferencia por el sistema 4-4-2, especialmente frente a equipos de características similares. Esta estructura enfatiza el armado de un bloque compacto y equilibrado, con el propósito de mantener solidez defensiva y dinamismo ofensivo.

El estilo de juego encarna los valores tradicionales del fútbol escocés, con especial atención en la seguridad de todas las líneas y la explotación de balones largos, especialmente en acciones aéreas. Los envíos directos hacia los delanteros y la fuerte disputa de pelotas divididas simplifican el circuito ofensivo y permiten sorprender a los adversarios.

Además, esta disposición facilita una presión a mitad de campo y transiciones veloces, lo que refuerza el carácter intenso y pragmático del seleccionado escocés durante la gestión de Clarke.

Steve Clarke (izquierda) celebrando con
Steve Clarke (izquierda) celebrando con su comando técnico la clasificación de Escocia al Mundial 2026. - créditos: Reuters/Lee Smith

Las figuras del equipo

El plantel escocés combina futbolistas experimentados y jóvenes promesas. Scott McTominay, mediocampista de Napoli de Italia, sobresale por su despliegue físico, calidad en llegadas al área rival y capacidad para marcar goles en partidos decisivos. En la defensa y proyección ofensiva, Andrew Robertson, referente de Liverpool, destaca por su velocidad, recorrido y liderazgo. Junto a él, Kieran Tierney, actualmente en Celtic, aporta flexibilidad táctica y fortaleza defensiva, adaptándose tanto como lateral como central izquierdo.

Entre los talentos emergentes, Lennon Miller, mediocampista de solo 19 años en Udinese de Italia, representa la irrupción de una nueva generación escocesa. Miller ha sumado minutos en partidos trascendentes y se proyecta como opción a futuro por su capacidad técnica y visión de juego. Esta combinación de roles experimentados y jóvenes promesas otorga a Escocia una variedad de recursos para afrontar la competencia mundialista.

Scott McTominay y Andy Robertson
Scott McTominay y Andy Robertson son figuras en la selección de Escocia en su vuelta al Mundial. - créditos: REUTERS/Louiza Vradi

Historial en Mundiales

La selección de Escocia cuenta con un pasado de ocho participaciones en la Copa Mundial de la FIFA, desde su debut en 1954. A pesar de su presencia, el equipo nunca logró avanzar más allá de la fase de grupos. La edición de Francia 1998 marcó la última participación antes del regreso en 2026, tras un prolongado período sin acceder al torneo.

La historia escocesa se caracteriza por el compromiso en el campo y el apoyo incondicional de su hinchada, que mantiene vivo el sueño de romper la barrera de la primera ronda y elevar la bandera escocesa en instancias avanzadas.

Temas Relacionados

Mundial 2026Selección Escocia Mundial 2026peru-deportes

Últimas Noticias

Grupo de Francia en el Mundial 2026: los rivales que tendrá el ‘galo’ en la Copa del Mundo

Los dirigidos por Didier Deschamps van por su revancha tras perder la final en Qatar 2022. Uno de sus contrincantes se definirá en el repechaje

Grupo de Francia en el

Así llegó Egipto al Mundial 2026: cómo se clasificó y las nuevas figuras que ilusionan al seleccionado que comanda Mohamed Salah

Los ‘faraones’ asistirán a la cita en Norteamérica luego de ausentarse en Catar 2022. El conjunto dirigido por Hossam Hassan cuenta con jugadores de experiencia y emergentes que se han asentado en el fútbol europeo

Así llegó Egipto al Mundial

Así llegó Países Bajos al Mundial 2026: cómo se clasificó, una historia de subcampeonatos y grandes figuras

La selección neerlandesa destaca entre las potencias históricas del fútbol internacional con múltiples campañas memorables, aunque hasta ahora no ha conseguido consagrarse campeona

Así llegó Países Bajos al

Grupo de Ecuador en el Mundial 2026: los rivales que tendrá la ‘tri’ en la Copa del Mundo

La selección que dirige Sebastián Beccacece ya tiene definido su camino en la próxima Copa del Mundo, donde se medirá ante una potencia y dos equipos dispuestos a dar la sorpresa

Grupo de Ecuador en el

Así llegó Senegal al Mundial 2026: cómo se clasificó, la hazaña de su DT y las figuras que sueñan con hacer historia

Los ‘leones de la Teranga’ buscarán sorprender en su cuarta Copa del Mundo, y están listos para conocer a sus rivales en el sorteo este viernes 5 de diciembre

Así llegó Senegal al Mundial
MALDITOS NERDS
Splitgate 2 renace como Splitgate:

Splitgate 2 renace como Splitgate: Arena Reloaded para PC y consolas

Netflix cierra acuerdo millonario para adquirir Warner Bros., incluyendo HBO Max y Warner Bros. Games

REVIEW | Kirby Air Riders - Un pequeño gran videojuego

Let it Die: Inferno lanza un comunicado para aclarar su uso de Inteligencia Artificial

Sega enfrenta polémica tras decisión de usar IA generativa en áreas específicas de sus juegos

ENTRETENIMIENTO
Michael Landon: de tener una

Michael Landon: de tener una “infancia miserable” a crear el hogar perfecto en “La familia Ingalls”

Jessica Alba califica de “humillante” su escena de desnudo en ‘Los Cuatro Fantásticos’: “Aquellos días me dejaron secuelas”

La confesión de Renée Zellweger: Hollywood dudó de su éxito por no ser “voluptuosa”

Actor de ‘Emily en París’ fue arrestado en Japón tras hallazgo de droga en su equipaje

Netflix compra Warner: las series y películas que podrían sumarse a la plataforma

INFOBAE AMÉRICA

Murió Frank Gehry, un arquitecto

Murió Frank Gehry, un arquitecto transformador de la era contemporánea

Marco Rubio calificó la multa de la Unión Europa a la red social X como un “ataque” a Estados Unidos

La estrategia de seguridad de EEUU reafirma su poder en el hemisferio occidental

Cuba registró más de 1.000 nuevos casos de dengue y chikunguña en un solo día

Alemania congeló el ajuste automático de las pensiones y aseguró su nivel actual hasta 2031