Ángel Comizzo se despidió de Atlético Grau al borde de las lágrimas tras ganar a FC Cajamarca: “Esperemos que no sea un hasta siempre”

El club de Piura también oficializó la salida del técnico argentino y le agradeció por su profesionalismo a lo largo de tres temporadas

Ángel Comizzo se despidió de Atlético Grau al borde de las lágrimas tras victoria ante FC Cajamarca por Liga 1 2026.

Finalizó una etapa. Tras tres años al frente de Atlético Grau, Ángel Comizzo deja el cargo debido a los resultados adversos. El entrenador argentino se despidió con una victoria ante FC Cajamarca y ofreció un emotivo discurso de agradecimiento durante la conferencia de prensa posterior al partido, donde se mostró visiblemente emocionado.

El ‘Indio’, como se le conoce, inició su despedida agradeciendo al grupo de futbolistas, recordando las dificultades que enfrentaron al inicio de la temporada, como la falta de recursos para realizar una pretemporada adecuada y la llegada tardía de los refuerzos para disputar el Torneo Apertura.

“Agradecido con este grupo, que este fue un año muy difícil desde lo económico. Por eso no pudimos hacer la pretemporada que yo deseaba, que yo anhelaba. Solamente tuvimos 18 días de entrenamientos. Los jugadores me llegaron el último o el primer partido cuando fuimos fuera a Cajamarca. Iniciamos la liga sin jugar amistosos. Eso es algo mortal para un equipo de fútbol”, señaló.

Luego, Comizzo aseguró que el plantel irá mejorando con el paso de las fechas, ya que la preparación física se irá ajustando. También expresó su confianza en que este grupo está preparado para lograr objetivos importantes en el campeonato peruano.

“Este grupo de jugadores, a medida que los partidos vayan pasando, van a ir haciendo su pretemporada y van a ir recorriendo un camino que yo no tengo duda que van a dejar al club en lo más alto. Yo no tengo duda de que ellos pueden jugar por eso. Tengo una gran confianza en ellos”, añadió.

Mientras avanzaba su discurso, su voz se fue quebrando. “Los quiero mucho a los jugadores y lamentablemente me toca partir. Pero bueno, esperemos que no sea un hasta siempre. Esperemos que sea algo pronto. Estoy triste, pero así es el fútbol. Gracias”, concluyó visiblemente emocionado, casi al borde de las lágrimas.

Ángel Comizzo cerró su ciclo en Atlético Grau con una victoria ante FC Cajamarca. El arquero Patricio Álvarez anotó el único gol del encuentro desde el punto de penal, sellando el 1-0 y el primer triunfo del equipo norteño en la presente temporada. Con este resultado, dejó el último lugar de la tabla.

El técnico argentino ofreció una conferencia de prensa tras la victoria ante FC Cajamarca. Créditos: Futbro / X.

Atlético Grau se despidió de Comizzo

Al mismo tiempo, Atlético Grau oficializó la salida de Ángel Comizzo tras tres temporadas al frente del equipo. El club piurano comunicó que la decisión se tomó de común acuerdo y agradeció al técnico argentino por su profesionalismo y compromiso durante este período.

“¡Gracias por todo, profe! ¡Te vas con un triunfo y en el corazón de todos los piuranos! Por acuerdo mutuo, el profesor Ángel Comizzo deja de ser Director Técnico del Patrimonio de Piura. Estamos agradecidos por todo lo que logró en nuestra institución en estos casi tres años de trabajo. Le deseamos siempre lo mejor, profe”, publicó la institución en sus redes sociales.

De este modo, Comizzo se convirtió en el segundo entrenador en dejar su puesto en la Liga 1 2026. El técnico argentino se suma a Hernán Lisi, quien fue cesado de Deportivo Garcilaso tras la eliminación del equipo en la Copa Sudamericana ante Alianza Atlético.

El reemplazo de Ángel Comizzo en Atlético Grau

Según informó el periodista de L1 Max, Percy Ramos, Gerardo Ameli será el nuevo entrenador de Atlético Grau tras la salida de Ángel Comizzo. El técnico argentino regresa a la actividad luego de varios meses sin club. Su última experiencia fue al frente de un combinado peruano conformado por SAFAP, que disputó un amistoso ante la selección de Bolivia en Chincha.

