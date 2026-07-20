¿Qué pasó un 20 de julio? Las efemérides de hoy en el Perú y el mundo

Una ilustración collage reúne diversos acontecimientos históricos y personales ocurridos un 20 de julio, como la llegada a la Luna, la muerte de Bruce Lee y la tragedia de Utopía en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un 20 de julio como hoy, el módulo lunar Eagle posó sus patas en la superficie de la Luna, el Perú vivió una de sus peores tragedias nocturnas y el mundo perdió a una de las leyendas de las artes marciales. Estas son las efemérides que marcaron esta fecha a lo largo de la historia.

El acontecimiento más recordado de este día ocurrió en 1969, cuando la misión espacial Apolo 11 de la NASA escribió el capítulo más audaz de la exploración humana. A las 20:17:40 UTC, el módulo lunar Eagle aterrizó en el Mar de la Tranquilidad. Cinco horas y 39 minutos después, el comandante Neil Armstrong descendió por la escalerilla y plantó el pie izquierdo en el suelo lunar. “Un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad”, pronunció ante cientos de millones de espectadores que seguían la transmisión en directo.

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Buzz Aldrin se unió a él 19 minutos más tarde. Juntos recolectaron 21,5 kilogramos de material lunar, plantaron la bandera de Estados Unidos y conversaron con el presidente Richard Nixon desde la superficie. Michael Collins, el tercer tripulante, orbitó la Luna en el módulo de comando Columbia hasta el reencuentro. La misión cumplía el desafío que el presidente John F. Kennedy había lanzado en mayo de 1961: llevar un hombre a la Luna antes de que terminara la década.

La tragedia de Utopía

El 20 de julio de 2002, una fiesta en la discoteca Utopía, ubicada en el centro comercial Jockey Plaza del distrito limeño de Santiago de Surco, se convirtió en la peor tragedia nocturna de la historia reciente del Perú. Un espectáculo con fuego y animales exóticos —entre ellos un tigre de Bengala y un mono— desencadenó un incendio que se propagó con rapidez por las columnas revestidas de material plástico. 29 jóvenes de entre 20 y 30 años murieron asfixiados por los gases tóxicos; otros 54 resultaron heridos. El local carecía de licencia municipal, de sistemas de extinción adecuados y de vías de evacuación habilitadas por Defensa Civil.

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"Utopía", una de las tragedias más grandes de Perú

La justicia tardó años en actuar. El barman Roberto Ferreyros, quien realizó el espectáculo con fuego, fue el primero en ser sentenciado, en 2004, a cuatro años de prisión. El administrador Percy North recibió inicialmente cuatro años, pero una apelación elevó la condena a 15 años por homicidio doloso. Los dueños Alan Azizollahoff y Édgar Paz Ravines fueron condenados en 2014 a cuatro años de prisión efectiva y al pago solidario de 70.000 soles a los deudos de cada víctima; ambos estaban prófugos al momento de la sentencia. En 2018 se estrenó una película basada en la tragedia. La pena de Azizollahoff prescribió el 11 de mayo de 2021.

El primer grito de independencia de Colombia

El 20 de julio de 1810, en Santa Fe de Bogotá, capital del Nuevo Reino de Granada, estalló el primer Grito de Independencia de lo que hoy es Colombia. El detonante fue el incidente conocido como “El Florero de Llorente”: una disputa en torno a un florero que derivó en una movilización popular contra las autoridades coloniales españolas. Ese proceso culminó con la independencia definitiva del país en 1819. Cada 20 de julio, Colombia celebra su Día de la Independencia.

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Ese mismo día de 1816, la Bandera de Argentina fue adoptada como símbolo patrio oficial. Y en 1810, también un 20 de julio, impactó un meteorito en Santa Rosa de Viterbo, Colombia.

Nacimientos que marcaron el 20 de julio

Esta fecha reunió en el calendario a figuras de mundos muy distintos. En 1822 nació Gregor Mendel, el monje y naturalista austriaco cuyas investigaciones sobre la herencia genética en plantas de guisante sentaron las bases de la genética moderna.

En 1873 llegó al mundo Alberto Santos Dumont, el aviador brasileño que disputó al mundo el crédito de los primeros vuelos a motor. En 1947 nació Carlos Santana, el guitarrista mexicano que fusionó el rock con el blues y los ritmos latinoamericanos para convertirse en uno de los músicos más influyentes del siglo XX.

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En el Perú, esta fecha es el cumpleaños de Francisco Tudela, abogado, catedrático y diplomático nacido en Lima en 1955. Fue vicepresidente de la República durante el tercer gobierno de Alberto Fujimori y ministro de Relaciones Exteriores durante el segundo, período en el que participó en las negociaciones de paz con Ecuador.

La renuncia de Francisco Tudela en 2000 marcó un punto crítico del fujimorismo: discrepancias éticas, el regreso de Montesinos y la descomposición moral del gobierno salieron a la luz. (USI)

También nació un 20 de julio, en Arequipa, José Ayarza, profesor de piano y cantante. Es el padre de dos figuras de la música peruana: Alejandro Ayarza, conocido como “El Karamanduka”, compositor del vals La palizada, y Rosa Mercedes Ayarza Morales, compositora y folklorista que recibió enseñanzas del maestro Claudio Rebagliatti.

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Entre los nacimientos internacionales de la jornada figuran también el poeta italiano Francesco Petrarca (1304), el físico alemán Gerd Binnig (1947), ganador del Premio Nobel de Física en 1986, la modelo brasileña Gisele Bündchen (1980) y el cantante estadounidense Chris Cornell (1964), voz de Soundgarden.

Muertes que dejaron huella

El 20 de julio de 1973 murió en Parral, estado de Chihuahua, el general Francisco “Pancho” Villa, asesinado a tiros. El caudillo de la Revolución Mexicana tenía 45 años. Ese mismo año, en el otro extremo del mundo, Bruce Lee falleció en Hong Kong a los 32 años. El artista marcial y actor estadounidense de origen hongkonés murió el 20 de julio de 1973 en circunstancias que aún generan debate; su nombre había revolucionado el cine de artes marciales y su influencia cultural sigue vigente décadas después.

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La Expedición Punitiva de 1916-1917 concluyó con la retirada de tropas estadounidenses bajo el mando de John J. Pershing de territorio mexicano. (Wikimedia Commons)

En 1937 falleció Guglielmo Marconi, el inventor italiano del telégrafo sin hilos, a los 63 años. En 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, el coronel Claus von Stauffenberg y un grupo de oficiales de la Wehrmacht intentaron asesinar a Adolf Hitler en el atentado conocido como el “20 de julio”. El complot fracasó; esa misma noche, el general Ludwig Beck —uno de los conspiradores— murió en Berlín.

En 2017, el cantante Chester Bennington, voz de Linkin Park, murió a los 41 años. Ese mismo año, el Perú perdió a Wilindoro Cacique, músico y cantautor nacido en Pucallpa en 1942 y considerado una leyenda de la cumbia latinoamericana. Cacique falleció a los 75 años tras una batalla contra el cáncer de páncreas.

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La madre de Chester Bennington expresó su malestar tras enterarse por internet de la incorporación de Emily Armstrong como nueva vocalista de Linkin Park (EFE/Kiko Huesca)

Hitos históricos del 20 de julio

La fecha acumula episodios que van de lo bélico a lo científico. En 1402, Tamerlán derrotó al sultán otomano Bayazīd I en la batalla de Ankara, un choque que reconfiguró el poder en Asia Central. En 1474, Chipre fue invadida por tropas turcas en respuesta al golpe de Estado dado por oficiales griegos de la Guardia Nacional cinco días antes. En 1500, la reina Isabel la Católica decretó, mediante real cédula, la devolución a sus tierras de origen de todos los indígenas secuestrados por los conquistadores.

En 1900, el conde Ferdinand von Zeppelin realizó el primer vuelo del dirigible que lleva su nombre. En 1932, montañistas alcanzaron la cima del Huascarán, de 6.768 metros, la montaña más alta del Perú y de la zona intertropical. En 1944, la nave Viking 1 de Estados Unidos ejecutó el primer amartizaje exitoso en Marte. Y en 2015, Cuba y Estados Unidos restablecieron sus relaciones diplomáticas, rotas desde 1961, tras 54 años de hostilidad.

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En el plano nacional, el 20 de julio de 1946 se crearon, por la Ley N.º 10632 y durante el gobierno del presidente José Luis Bustamante y Rivero, tres distritos de la región Amazonas: Chisquilla, Corosha y Recta, en la provincia de Bongará.