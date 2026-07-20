Cruces definidos de los cuartos de final de la VNL Masculina 2026: así quedaron las llaves rumbo al título

La fase preliminar de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026 llegó a su fin y el camino hacia el título ya quedó completamente definido. Después de tres semanas de intensa competencia, los ocho equipos clasificados conocerán a sus rivales en la ronda decisiva, que se disputará en Ningbo Beilun, China, y donde solo uno logrará coronarse como campeón de la edición actual.
Japón, Polonia, Eslovenia, Italia, Estados Unidos, Turquía y Ucrania aseguraron su clasificación gracias a su óptimo desempeño durante la etapa regular del campeonato, mientras que China disputará la instancia definitiva en condición de país anfitrión. Ahora, estas selecciones afrontarán una serie de eliminación directa en busca de un lugar en la gran final.
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Cruces de cuartos de final de la VNL Masculina 2026
Concluida la fase preliminar, quedaron definidos los cuatro enfrentamientos de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026. Los cruces se establecieron de acuerdo con la clasificación general, con la única excepción de China, que accedió a la Fase Final en su condición de país anfitrión pese a haber finalizado en el último lugar de la tabla durante la etapa regular.
- Japón (1º) vs China (anfitrión)
- Italia (4º) vs Estados Unidos (5º)
- Polonia (2º) vs Ucrania (7º)
- Eslovenia (3º) vs Turquía (6º)
Japón parte como amplio favorito en el duelo frente al conjunto local tras haber culminado la fase preliminar como líder invicto. En contraste, las otras tres series se presentan mucho más parejas, con selecciones que finalizaron muy cerca entre sí en la clasificación y que buscarán un lugar entre los cuatro mejores del torneo.
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Así quedaron las llaves rumbo al título
El cuadro de la Fase Final también quedó completamente definido. Los vencedores de cada serie avanzarán a las semifinales, donde continuarán su camino hacia el campeonato. Las llaves serán las siguientes:
- Semifinal 1: Ganador de Japón vs China contra el ganador de Italia vs Estados Unidos
- Semifinal 2: Ganador de Polonia vs Ucrania contra el ganador de Eslovenia vs Turquía
¿Cuándo se jugará la Fase Final de la VNL Masculina 2026?
La Fase Final de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026 se disputará en Ningbo Beilun, China, y reunirá a las ocho selecciones que continúan en carrera por el título. El calendario de la instancia decisiva quedó programado de la siguiente manera:
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- Cuartos de final: 29 y 30 de julio.
- Semifinales: 1 de agosto.
- Partido por el tercer lugar y gran final: 2 de agosto.
A diferencia de la fase preliminar, esta etapa se jugará bajo un formato de eliminación directa. Cada encuentro será decisivo y una derrota significará la eliminación inmediata, por lo que no habrá margen para el error en la lucha por el campeonato.
Ocho selecciones por un solo objetivo
La VNL Masculina 2026 entra en su etapa más esperada con ocho selecciones que demostraron ser las más competitivas del certamen. Japón buscará confirmar el gran nivel que mostró durante la fase regular, mientras que Polonia, Italia y Estados Unidos intentarán imponer su experiencia en instancias decisivas.
Por su parte, Eslovenia y Turquía llegan como dos de los equipos más sólidos del torneo y prometen protagonizar una de las llaves más equilibradas de los cuartos de final. Ucrania intentará seguir sorprendiendo tras una histórica clasificación, mientras que China buscará aprovechar su condición de local para competir ante su público.
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Con todos los cruces definidos, la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026 está lista para entrar en su fase decisiva. A partir del 29 de julio comenzará la batalla por el título, en un cuadro de eliminación directa donde el más mínimo error puede marcar el final del sueño mundial.
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