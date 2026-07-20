Asesinan a conductora de combi y disparan contra dos buses interprovinciales: vuelven los ataques al transporte público en Lima

Dos ataques armados casi simultáneos contra buses de las empresas 'Cruz del Norte' y 'Cruz del Sur' dejaron a los choferes heridos y a decenas de pasajeros en pánico. Los atentados ocurrieron en distintos puntos de Lima, evidenciando la inseguridad en las carreteras. - América Noticias

En una nueva escalada de violencia contra el transporte público, una conductora de combi fue asesinada a balazos mientras cubría la ruta entre Lima y Callao. El ataque ocurrió en plena avenida Colonial, en el Cercado de Lima, cuando la unidad trasladaba pasajeros. Según el reporte de América Noticias, el hecho ocurrió durante la tarde, en presencia de usuarios que viajaban en la unidad.

Testigos afirmaron que dos hombres a bordo de una motocicleta interceptaron la combi, deteniéndose junto al vehículo en movimiento. Uno de los atacantes disparó en siete ocasiones, impactando dos veces en el cuerpo de la conductora, identificada como Elizabeth Arroyo Umareda, de 44 años.

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A pesar de haber sido trasladada con vida al hospital Arzobispo Loayza, los médicos solo confirmaron su fallecimiento a causa de los impactos recibidos en el pecho y la espalda.

Las autoridades policiales, respaldadas por el personal de Criminalística, recogieron las primeras pruebas en el lugar del atentado, donde se observaron orificios de bala en los asientos de la combi. Asimismo, no se descarta la hipótesis de que el crimen esté vinculado a casos de extorsión, ya que los conductores de la misma línea de transporte han sido víctimas previas de cobros de cupo.

El transporte público en Lima volvió a ser blanco de la inseguridad tras la muerte de una conductora y el ataque a dos buses interprovinciales en hechos casi simultáneos. Pasajeros y trabajadores exigen mayor protección y respuestas ante la escalada de agresiones.| Foto: Radar Puentepedrino/Roger García

Las cámaras de seguridad ubicadas en la zona podrían ser clave para el avance de las investigaciones. A pesar del impacto del ataque, compañeros de Arroyo Umareda anunciaron que mantendrán sus operaciones habituales y que continuarán trabajando en la ruta establecida.

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Ataque a buses interprovinciales

Dos buses interprovinciales fueron atacados a balazos en distintos puntos de Lima, dejando heridos y desatando el temor entre decenas de pasajeros. Los hechos ocurrieron casi de forma simultánea en Santa Anita y en el kilómetro treinta de la Panamericana Norte, en Puente Piedra, mientras las unidades se dirigían a ciudades del interior del país.

El primer incidente involucró a un bus de la empresa Cruz del Norte que se desplazaba hacia Trujillo. Durante el trayecto, el vehículo recibió disparos que atravesaron el parabrisas. Uno de los proyectiles rozó la cabeza del conductor, quien debió recibir atención de emergencia. Un testigo relató que al salir observó dos balas en el parabrisas y sangre en la cabina. La policía acordonó la zona y comenzó a recolectar evidencias para la investigación.

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Ataque armado a bus de Cruz del Sur en Lima deja un conductor herido y un mensaje extorsivo| Difusión

Casi al mismo tiempo, otro bus de la empresa Cruz del Sur, que partía de Santa Anita rumbo a Huaraz, fue interceptado por desconocidos a bordo de una motocicleta. Según los primeros testimonios, los atacantes arrojaron un sobre hacia la cabina antes de abrir fuego. El conductor, Jaime Córdoba, resultó lesionado por esquirlas de bala. Dentro del bus viajaban más de treinta pasajeros, en su mayoría turistas extranjeros, quienes fueron evacuados y trasladados a otra unidad para continuar su viaje.

Uno de los compañeros de las víctimas informó que el conductor solo sufrió heridas por esquirlas, sin impacto directo de bala, pero que por poco el daño fue mayor. Entre el personal de transporte y los pasajeros, el ambiente estuvo marcado por la preocupación.

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