Perú

Asesinan a conductora de combi y disparan contra dos buses interprovinciales: vuelven los ataques al transporte público en Lima

Una trabajadora del transporte perdió la vida y varios conductores resultaron heridos tras una serie de ataques armados a unidades en diferentes zonas

Guardar
Google icon
Dos ataques armados casi simultáneos contra buses de las empresas 'Cruz del Norte' y 'Cruz del Sur' dejaron a los choferes heridos y a decenas de pasajeros en pánico. Los atentados ocurrieron en distintos puntos de Lima, evidenciando la inseguridad en las carreteras. - América Noticias

En una nueva escalada de violencia contra el transporte público, una conductora de combi fue asesinada a balazos mientras cubría la ruta entre Lima y Callao. El ataque ocurrió en plena avenida Colonial, en el Cercado de Lima, cuando la unidad trasladaba pasajeros. Según el reporte de América Noticias, el hecho ocurrió durante la tarde, en presencia de usuarios que viajaban en la unidad.

Testigos afirmaron que dos hombres a bordo de una motocicleta interceptaron la combi, deteniéndose junto al vehículo en movimiento. Uno de los atacantes disparó en siete ocasiones, impactando dos veces en el cuerpo de la conductora, identificada como Elizabeth Arroyo Umareda, de 44 años.

PUBLICIDAD

A pesar de haber sido trasladada con vida al hospital Arzobispo Loayza, los médicos solo confirmaron su fallecimiento a causa de los impactos recibidos en el pecho y la espalda.

Las autoridades policiales, respaldadas por el personal de Criminalística, recogieron las primeras pruebas en el lugar del atentado, donde se observaron orificios de bala en los asientos de la combi. Asimismo, no se descarta la hipótesis de que el crimen esté vinculado a casos de extorsión, ya que los conductores de la misma línea de transporte han sido víctimas previas de cobros de cupo.

El transporte público en Lima volvió a ser blanco de la inseguridad tras la muerte de una conductora y el ataque a dos buses interprovinciales en hechos casi simultáneos. Pasajeros y trabajadores exigen mayor protección y respuestas ante la escalada de agresiones.| Foto: Radar Puentepedrino/Roger García
El transporte público en Lima volvió a ser blanco de la inseguridad tras la muerte de una conductora y el ataque a dos buses interprovinciales en hechos casi simultáneos. Pasajeros y trabajadores exigen mayor protección y respuestas ante la escalada de agresiones.| Foto: Radar Puentepedrino/Roger García

Las cámaras de seguridad ubicadas en la zona podrían ser clave para el avance de las investigaciones. A pesar del impacto del ataque, compañeros de Arroyo Umareda anunciaron que mantendrán sus operaciones habituales y que continuarán trabajando en la ruta establecida.

PUBLICIDAD

Ataque a buses interprovinciales

Dos buses interprovinciales fueron atacados a balazos en distintos puntos de Lima, dejando heridos y desatando el temor entre decenas de pasajeros. Los hechos ocurrieron casi de forma simultánea en Santa Anita y en el kilómetro treinta de la Panamericana Norte, en Puente Piedra, mientras las unidades se dirigían a ciudades del interior del país.

El primer incidente involucró a un bus de la empresa Cruz del Norte que se desplazaba hacia Trujillo. Durante el trayecto, el vehículo recibió disparos que atravesaron el parabrisas. Uno de los proyectiles rozó la cabeza del conductor, quien debió recibir atención de emergencia. Un testigo relató que al salir observó dos balas en el parabrisas y sangre en la cabina. La policía acordonó la zona y comenzó a recolectar evidencias para la investigación.

Ataque armado a bus de Cruz del Sur en Lima deja un conductor herido y un mensaje extorsivo| Difusión
Ataque armado a bus de Cruz del Sur en Lima deja un conductor herido y un mensaje extorsivo| Difusión

Casi al mismo tiempo, otro bus de la empresa Cruz del Sur, que partía de Santa Anita rumbo a Huaraz, fue interceptado por desconocidos a bordo de una motocicleta. Según los primeros testimonios, los atacantes arrojaron un sobre hacia la cabina antes de abrir fuego. El conductor, Jaime Córdoba, resultó lesionado por esquirlas de bala. Dentro del bus viajaban más de treinta pasajeros, en su mayoría turistas extranjeros, quienes fueron evacuados y trasladados a otra unidad para continuar su viaje.

Uno de los compañeros de las víctimas informó que el conductor solo sufrió heridas por esquirlas, sin impacto directo de bala, pero que por poco el daño fue mayor. Entre el personal de transporte y los pasajeros, el ambiente estuvo marcado por la preocupación.

Temas Relacionados

Crimen organizadoperu-noticiasCruz del SurCruz del NorteIndependenciaRímac

Más Noticias

Euro hoy en Perú: cotización de apertura del 20 de julio

La moneda europea registró un avance respecto a la jornada anterior

Euro hoy en Perú: cotización de apertura del 20 de julio

Dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 20 de julio

La divisa estadounidense experimentó un leve retroceso respecto a la jornada anterior

Dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 20 de julio

El Congreso del Perú gasta 900 millones de soles solo en planillas: en cinco años duplicaron su presupuesto

La investigación de Punto Final reporta que el desembolso para personal legislativo se duplicó frente a hace cinco años y que el pago anual de planillas creció de 402 a 906 millones soles entre 2021 y 2025

El Congreso del Perú gasta 900 millones de soles solo en planillas: en cinco años duplicaron su presupuesto

¿Por qué un sismo de 5.1 causó tanto impacto en Junín con muertos y heridos? El IGP dio esta explicación

El presidente del Instituto Geofísico del Perú, Hernando Tavera, se refirió al destructivo temblor en la localidad de Chupaca que ya cobró la vida de al menos seis personas y dejó más de 300 damnificados

¿Por qué un sismo de 5.1 causó tanto impacto en Junín con muertos y heridos? El IGP dio esta explicación

Sunass: desvío de fondos para agua y alcantarillado será castigado con más de 2,75 millones de soles

El regulador peruano ha dispuesto también el endurecimiento de sanciones contra la designación irregular en directorios de empresas de agua

Sunass: desvío de fondos para agua y alcantarillado será castigado con más de 2,75 millones de soles
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

El Congreso del Perú gasta 900 millones de soles solo en planillas: en cinco años duplicaron su presupuesto

El Congreso del Perú gasta 900 millones de soles solo en planillas: en cinco años duplicaron su presupuesto

Keiko Fujimori intenta acercarse al presidente Javier Milei antes de asumir la presidencia del Perú

Trabajadores municipales de Comas organizan actividades de campaña y cumpleaños de la alcaldesa Mónica Acuña

“Si la envidia fuera delito, no habría cárcel que tenga tanta capacidad”: José Jerí responde a críticas por condecoración del Congreso

Gaseosas, polladas, kits para manicure, sandwicheras y hasta vacunas: la lista insólita de gastos en la era de José Balcázar

ENTRETENIMIENTO

Ethel Pozo sospecha de Julián Alexander por ir tanto al gimnasio y termina llevándose una sorpresa: “¿Qué tanto hay ahí?”

Ethel Pozo sospecha de Julián Alexander por ir tanto al gimnasio y termina llevándose una sorpresa: “¿Qué tanto hay ahí?”

Julián Zucchi tras defender a Argentina por perder la final del Mundial: “Antes de burlarse, primero lleguen, ganen algo y recién hablamos”

Diego Chávarri y Gabriela Herrera se dan su primer beso frente a sus fans tras confirmar que son ‘salientes exclusivos’

Ethel Pozo admite que el conflicto de Gisela Valcárcel con América Televisión sí afectó su salida de ‘América Hoy’: “Sí, claro que sí”

Pati Lorena cuenta la faceta de Magaly Medina que vio fuera de cámaras: “Es súper cariñosa”

DEPORTES

Cruces definidos de los cuartos de final de la VNL Masculina 2026: así quedaron las llaves rumbo al título

Cruces definidos de los cuartos de final de la VNL Masculina 2026: así quedaron las llaves rumbo al título

Alianza Lima derrotó 2-1 a Sport Huancayo en el inicio del Torneo Clausura de Liga 1 2026

Alianza Lima sorprende y está cerca de fichar a Pedro Gallese tras la salida de Guillermo Viscarra: “Gestión directa de Franco Navarro Mandayo”

Tabla de posiciones de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026: clasificación final y puntajes tras la Semana 3

Resultados de la Semana 3 de la VNL Masculina 2026: así quedaron los partidos que definieron la clasificación