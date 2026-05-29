Angélica Aquino vuelve a hablar de su negativa a la selección y define su situación: “Ya he proyectado retirarme”

La voleibolista de 35 años dio mayores detalles de su decisión de rechazar la reciente convocatoria de la ‘blanquirroja’. (Video: TV Perú)

Angélica Aquino generó sorpresa días atrás al confirmar que rechazó la convocatoria de la selección peruana de vóley, pese a su identificación con la ‘blanquirroja’ a lo largo de su carrera. La atacante de 35 años explicó en ese momento que su decisión respondía a unas vacaciones previamente programadas y a la necesidad de atender asuntos personales. Ahora, la jugadora volvió a referirse al tema y brindó más detalles sobre su postura.

Aquino fue nuevamente considerada para integrarse al combinado nacional, pero optó por declinar la invitación de Antonio Rizola en medio de una etapa distinta tanto a nivel personal como deportivo. En diálogo con su excompañera Leyla Chihuán para el programa “En Pared” de TVPerú, la voleibolista de San Martín profundizó en los motivos de su negativa y en el contexto en el que llegó la convocatoria.

“De verdad me sorprendió gratamente el llamado, porque la temporada pasada, estando todo el tiempo en campo, creo que hice una buena campaña y no me llamaron. Yo lo entendí y consideré que están en un cambio generacional, hay chicas jóvenes”, explicó la experimentada punta nacional.

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En esa línea, Aquino reconoció que atraviesa una etapa de transición en su carrera deportiva, en la que ya contempla el cierre de su trayectoria profesional en el mediano plazo. “Yo tengo una edad donde aparte ya me he proyectado retirarme en dos o tres años. Entonces dije: ‘bueno, hay que desearle lo mejor a la selección como siempre’”, añadió la atacante.

Angélica Aquino ya proyecta ponerle punto final a su carrera deportiva. Crédito: Prensa USMP

Un llamado inesperado tras varios años fuera del proceso

La atacante explicó que su ausencia prolongada en la selección peruana influyó en la manera en que recibió la convocatoria reciente. Según detalló, su participación en procesos anteriores había sido limitada, por lo que no esperaba volver a ser considerada en esta etapa del equipo patrio.

“Esta temporada tuve mucho menos tiempo en campo. Mi función era diferente a la de la temporada anterior. Por eso digo que el llamado me sorprendió. Fueron seis o siete años que no me invitaron a la selección. Yo lo entiendo. Entonces, no me era extraño que no me llamasen y uno siempre se hace planes estos meses”, comentó la voleibolista.

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En ese sentido, Angélica Aquino resaltó que el cambio de rol dentro de su club también influyó en su rendimiento y en la percepción de su actualidad deportiva, lo que terminó reforzando su decisión de priorizar otros aspectos de su vida, los cuales no son compatibles con la exigencia de un proceso de selección.

“Yo voy a estar viajando constantemente a Huánuco para ver temas de trámites, cosas personales que uno se programa, porque estás de octubre a mayo (la temporada liguera) en donde solo viajas dos o tres días por Navidad para estar con la familia y luego no te das tiempo para nada”, explicó, subrayando la dificultad de compatibilizar la rutina del alto rendimiento con sus responsabilidades personales.

El entrenador de la 'bicolor' se refirió a la situación de las jugadoras que han rechazado el llamado del equipo patrio. (Video: Sobre La Net / Radio Ovación)

Comunicación directa con el comando técnico

Finalmente, Aquino detalló que su respuesta a la convocatoria fue manejada de manera formal y directa con el comando técnico liderado por Antonio Rizola. La jugadora aseguró que actuó con respeto ante la invitación recibida por parte de la Federación Peruana de Vóley.

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“Lo primero que hice fue hablar con el profesor Rizola, agradeciéndole obviamente por la toma en cuenta. Yo recibí un correo de la federación y mi respuesta fue de la misma forma. También les envié un correo en respuesta a la invitación y fue así como he actuado para esta situación”, indicó.

Con estas declaraciones, Angélica Aquino dejó en claro que su decisión no responde a un conflicto deportivo, sino a una etapa de transición en su carrera, en la que ya contempla su retiro progresivo del vóley profesional en los próximos años, mientras prioriza su vida personal fuera de las canchas.