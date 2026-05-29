Cienciano enfrentará a Lanús, vigente campeón, en los ‘play-offs’ de la Copa Sudamericana por un lugar en los octavos de final

Cienciano se medirá ante Lanús por un lugar en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Cienciano consiguió extender su aventura internacional en el segundo semestre del 2026 luego de asegurar su clasificación a los ‘play-offs’ de la Copa Sudamericana. El cuadro dirigido por Horacio Melgarejo no pudo pasar del empate 1-1 frente a Juventud en el estadio Garcilaso de la Vega, resultado que le impidió acceder directamente a los octavos de final, aunque sí le permitió conservar el segundo lugar del grupo y seguir en carrera dentro del torneo continental.

Sin embargo, el premio no será sencillo para el conjunto cusqueño. El sorteo determinó que el ‘papá’ deberá enfrentarse a Lanús, vigente campeón de la Copa Sudamericana y también monarca de la Recopa Sudamericana. El elenco argentino llega como uno de los mejores terceros provenientes de la Copa Libertadores 2026 y afrontará la serie con la misión de defender la corona continental obtenida la temporada pasada. Así, Cienciano tendrá por delante uno de los cruces más complejos de toda la ronda de repechaje.

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Cienciano clasificó a los 'play-offs' de la Copa Sudamericana 2026 tras empatar con Juventud en Cusco - Crédito: X.

¿Cuándo jugarán Cienciano y Lanús?

De acuerdo con el calendario oficial establecido por Conmebol, los partidos de ida de los ‘play-offs’ de la Copa Sudamericana 2026 se disputarán entre el 21, 22 y 23 de julio. Por su parte, los encuentros de vuelta quedaron programados para el 28, 29 y 30 del mismo mes, fechas en las que se definirán los clasificados a los octavos de final del certamen continental.

Asimismo, este viernes 29 de mayo se realizará el sorteo oficial que determinará la programación exacta de los cruces y el camino hacia el título de la Copa Sudamericana. La definición de las localías respondería al rendimiento acumulado durante la fase previa, escenario que podría provocar que Cienciano inicie la serie en Cusco y cierre la llave en territorio argentino frente al vigente campeón continental.

El camino de Cienciano en la Copa Sudamericana

La campaña internacional de Cienciano comenzó desde la fase previa del torneo, donde dejó en el camino a Melgar en una dramática definición por penales. Luego de superar el clásico del sur peruano, el conjunto imperial accedió a la fase de grupos y mostró pasajes muy competitivos en el arranque del certamen continental.

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El cuadro peruano empató 1-1 con el conjunto uruguayo y clasificó a los 'play-offs' de la Copa Sudamericana 2026 - Crédito: DSports.

El equipo de Horacio Melgarejo debutó con un valioso empate 1-1 frente a Juventud en Montevideo y posteriormente consiguió un sólido triunfo por 2-0 sobre Puerto Cabello en Cusco. Más adelante, firmó una de sus actuaciones más destacadas al derrotar 1-0 a Atlético Mineiro en el Garcilaso de la Vega, resultado que lo colocó momentáneamente en la pelea por el liderato del grupo.

No obstante, las derrotas consecutivas ante Puerto Cabello en Venezuela y frente a Mineiro en Belo Horizonte terminaron condicionando seriamente sus posibilidades de clasificar directamente a octavos. Finalmente, la igualdad ante Juventud en la última jornada confirmó al ‘papá’ como segundo de grupo y lo empujó hacia una exigente serie de repechaje.

El camino de Lanús en la Copa Libertadores

Lanús afrontó la Copa Libertadores 2026 con la presión de defender el prestigio internacional que construyó tras conquistar la última edición de la Copa Sudamericana y posteriormente quedarse con la Recopa Sudamericana. El conjunto argentino compartió grupo con LDU Quito, Mirassol y Always Ready, en una zona muy disputada donde consiguió mantenerse competitivo hasta la última fecha.

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Equipos clasificados a los ’play-offs’ y a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Crédito: Instagram Sudamericana.

El ‘granate’ arrancó con una sorpresiva derrota frente a Mirassol en Brasil, aunque rápidamente se recuperó con triunfos sobre Always Ready y LDU Quito en condición de local. Sin embargo, la caída por 4-0 en Bolivia frente al cuadro altiplánico terminó golpeando sus aspiraciones de clasificar a los octavos de final.

Posteriormente, Lanús volvió a tropezar ante LDU en Quito, resultado que lo dejó obligado a cerrar con una victoria sobre Mirassol en Argentina para asegurar, al menos, el tercer lugar del grupo. El triunfo por 1-0 en la última jornada le permitió conservar su lugar internacional y ahora buscará trasladar toda su experiencia copera a una serie donde parte como uno de los favoritos.