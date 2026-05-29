Perú Deportes

Cienciano enfrentará a Lanús, vigente campeón, en los ‘play-offs’ de la Copa Sudamericana por un lugar en los octavos de final

El ’papá’ quedó emparejado con el ’granate’, uno de los mejores segundos que provienen de la Copa Libertadores. El conjunto argentino defenderá la corona del torneo, que revalidó con la Recopa Sudamericana

Guardar
Google icon
Cienciano se medirá ante Lanús por un lugar en los octavos de final de la Copa Sudamericana.
Cienciano se medirá ante Lanús por un lugar en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Cienciano consiguió extender su aventura internacional en el segundo semestre del 2026 luego de asegurar su clasificación a los ‘play-offs’ de la Copa Sudamericana. El cuadro dirigido por Horacio Melgarejo no pudo pasar del empate 1-1 frente a Juventud en el estadio Garcilaso de la Vega, resultado que le impidió acceder directamente a los octavos de final, aunque sí le permitió conservar el segundo lugar del grupo y seguir en carrera dentro del torneo continental.

Sin embargo, el premio no será sencillo para el conjunto cusqueño. El sorteo determinó que el ‘papá’ deberá enfrentarse a Lanús, vigente campeón de la Copa Sudamericana y también monarca de la Recopa Sudamericana. El elenco argentino llega como uno de los mejores terceros provenientes de la Copa Libertadores 2026 y afrontará la serie con la misión de defender la corona continental obtenida la temporada pasada. Así, Cienciano tendrá por delante uno de los cruces más complejos de toda la ronda de repechaje.

PUBLICIDAD

Cienciano.
Cienciano clasificó a los 'play-offs' de la Copa Sudamericana 2026 tras empatar con Juventud en Cusco - Crédito: X.

¿Cuándo jugarán Cienciano y Lanús?

De acuerdo con el calendario oficial establecido por Conmebol, los partidos de ida de los ‘play-offs’ de la Copa Sudamericana 2026 se disputarán entre el 21, 22 y 23 de julio. Por su parte, los encuentros de vuelta quedaron programados para el 28, 29 y 30 del mismo mes, fechas en las que se definirán los clasificados a los octavos de final del certamen continental.

Asimismo, este viernes 29 de mayo se realizará el sorteo oficial que determinará la programación exacta de los cruces y el camino hacia el título de la Copa Sudamericana. La definición de las localías respondería al rendimiento acumulado durante la fase previa, escenario que podría provocar que Cienciano inicie la serie en Cusco y cierre la llave en territorio argentino frente al vigente campeón continental.

El camino de Cienciano en la Copa Sudamericana

La campaña internacional de Cienciano comenzó desde la fase previa del torneo, donde dejó en el camino a Melgar en una dramática definición por penales. Luego de superar el clásico del sur peruano, el conjunto imperial accedió a la fase de grupos y mostró pasajes muy competitivos en el arranque del certamen continental.

PUBLICIDAD

El cuadro peruano empató 1-1 con el conjunto uruguayo y clasificó a los 'play-offs' de la Copa Sudamericana 2026 - Crédito: DSports.

El equipo de Horacio Melgarejo debutó con un valioso empate 1-1 frente a Juventud en Montevideo y posteriormente consiguió un sólido triunfo por 2-0 sobre Puerto Cabello en Cusco. Más adelante, firmó una de sus actuaciones más destacadas al derrotar 1-0 a Atlético Mineiro en el Garcilaso de la Vega, resultado que lo colocó momentáneamente en la pelea por el liderato del grupo.

No obstante, las derrotas consecutivas ante Puerto Cabello en Venezuela y frente a Mineiro en Belo Horizonte terminaron condicionando seriamente sus posibilidades de clasificar directamente a octavos. Finalmente, la igualdad ante Juventud en la última jornada confirmó al ‘papá’ como segundo de grupo y lo empujó hacia una exigente serie de repechaje.

El camino de Lanús en la Copa Libertadores

Lanús afrontó la Copa Libertadores 2026 con la presión de defender el prestigio internacional que construyó tras conquistar la última edición de la Copa Sudamericana y posteriormente quedarse con la Recopa Sudamericana. El conjunto argentino compartió grupo con LDU Quito, Mirassol y Always Ready, en una zona muy disputada donde consiguió mantenerse competitivo hasta la última fecha.

Equipos clasificados a los ’play-offs’ y a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Crédito: Instagram Sudamericana.
Equipos clasificados a los ’play-offs’ y a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Crédito: Instagram Sudamericana.

El ‘granate’ arrancó con una sorpresiva derrota frente a Mirassol en Brasil, aunque rápidamente se recuperó con triunfos sobre Always Ready y LDU Quito en condición de local. Sin embargo, la caída por 4-0 en Bolivia frente al cuadro altiplánico terminó golpeando sus aspiraciones de clasificar a los octavos de final.

Posteriormente, Lanús volvió a tropezar ante LDU en Quito, resultado que lo dejó obligado a cerrar con una victoria sobre Mirassol en Argentina para asegurar, al menos, el tercer lugar del grupo. El triunfo por 1-0 en la última jornada le permitió conservar su lugar internacional y ahora buscará trasladar toda su experiencia copera a una serie donde parte como uno de los favoritos.

Temas Relacionados

CiencianoLanúsCopa Sudamericanaperu-deportes

Más Noticias

El sorpresivo análisis de Antonio Rizola sobre el tricampeonato de Alianza Lima: “Ganó muchos partidos por demérito del adversario”

El director técnico de la selección peruana se refirió al título que obtuvo el elenco ‘blanquiazul’ y esgrimió que en algunos compromisos sus rivales, por miedo a animarse, no las vencieron

El sorpresivo análisis de Antonio Rizola sobre el tricampeonato de Alianza Lima: “Ganó muchos partidos por demérito del adversario”

Miguel Rondelli estudia la posibilidad de reforzar a Melgar para el Torneo Clausura, aunque remarca: “Tenemos un plantel de calidad y jerarquía”

El director técnico del conjunto ‘rojinegro’ está dispuesto a solicitar fichajes, siempre y cuando sean diferenciales y contribuyan con el aumento del nivel del plantel

Miguel Rondelli estudia la posibilidad de reforzar a Melgar para el Torneo Clausura, aunque remarca: “Tenemos un plantel de calidad y jerarquía”

Equipos clasificados a octavos de final de la Copa Libertadores 2026 tras la fase de grupos

Universitario se descarriló en la última fecha al no pasar del empate sin goles contra Deportes Tolima. Eliminados como coleros. Sporting Cristal, entretanto, cerró con derrota su participación y quedó desmarcado, aunque con el premio consuelo de la Copa Sudamericana

Equipos clasificados a octavos de final de la Copa Libertadores 2026 tras la fase de grupos

Angélica Aquino vuelve a hablar de su negativa a la selección y define su situación: “Ya he proyectado retirarme”

La atacante nacional de 35 años volvió a pronunciarse sobre su decisión de rechazar la reciente convocatoria de la ‘blanquirroja’, la cual la tomó por sorpresa tras un largo periodo sin ser considerada

Angélica Aquino vuelve a hablar de su negativa a la selección y define su situación: “Ya he proyectado retirarme”

Equipos clasificados a octavos de final y ‘play-offs’ de la Copa Sudamericana 2026 tras la fase de grupos

Pese a caer en Asunción ante Cerro Porteño, Sporting Cristal disputará los ’play-offs’ por un boleto entre los 16 mejores del certamen. Por su lado, Cienciano también deberá rendir en la repesca

Equipos clasificados a octavos de final y ‘play-offs’ de la Copa Sudamericana 2026 tras la fase de grupos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Última encuesta de IEP: Keiko Fujimori despunta con 36% de intención de voto y Roberto Sánchez registra 30%

Última encuesta de IEP: Keiko Fujimori despunta con 36% de intención de voto y Roberto Sánchez registra 30%

José Balcázar en Palacio: “Si por mí fuera, daría amnistía a todos los políticos que tienen investigación”

Roger Waters, exintegrante de Pink Floyd, pide a peruanos votar por Roberto Sánchez en segunda vuelta

¿Se reabre el caso Cócteles? PJ dejó al voto apelación del Ministerio Público contra Keiko Fujimori

Roberto Sánchez se declara dispuesto a renunciar “y llamar a nuevas elecciones” si intentan vacarlo en eventual gestión

ENTRETENIMIENTO

Paloma Fiuza niega haber hablado con Korina Rivadeneira y sorprende al hablar sobre su futuro con Mario Hart: “Lo que pase nadie lo sabe”

Paloma Fiuza niega haber hablado con Korina Rivadeneira y sorprende al hablar sobre su futuro con Mario Hart: “Lo que pase nadie lo sabe”

Katia Palma se pronuncia tras comunicado de July Naters: “El maestro también tiene que aprender a soltar”

Diego Chávarri cuestiona la imparcialidad de Ethel Pozo y ella le responde: “Eres la persona menos indicada para decir algo”

Magaly Medina enfrenta a Monserrat Seminario en vivo por negar divorcio a Melcochita: “Postura mediocre”

Caso Nadeska Widausky: Especialista revela si Nadeska puede librarse de ser extraditada a Belgica por presunta trata de personas

DEPORTES

El sorpresivo análisis de Antonio Rizola sobre el tricampeonato de Alianza Lima: “Ganó muchos partidos por demérito del adversario”

El sorpresivo análisis de Antonio Rizola sobre el tricampeonato de Alianza Lima: “Ganó muchos partidos por demérito del adversario”

Miguel Rondelli estudia la posibilidad de reforzar a Melgar para el Torneo Clausura, aunque remarca: “Tenemos un plantel de calidad y jerarquía”

Equipos clasificados a octavos de final de la Copa Libertadores 2026 tras la fase de grupos

Angélica Aquino vuelve a hablar de su negativa a la selección y define su situación: “Ya he proyectado retirarme”

Equipos clasificados a octavos de final y ‘play-offs’ de la Copa Sudamericana 2026 tras la fase de grupos