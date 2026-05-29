Pese al interés de Alianza Lima, Alondra Alarcón fichó por Géminis para la temporada 2026/27 de la Liga Peruana de Vóley

Alondra Alarcón jugará por Deportivo Géminis en la temporada 2026/27 de la Liga Peruana de Vóley.

Deportivo Géminis ha iniciado a moverse con ambición en el mercado de pases de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 y acaba de concretar una de las incorporaciones más llamativas del certamen. El conjunto de Comas anunció oficialmente la llegada de Alondra Alarcón, voleibolista peruana de 21 años que viene siendo considerada dentro del proceso de selección nacional encabezado por Antonio Rizola y que es vista como una de las deportistas con mayor proyección del país.

La institución confirmó el fichaje a través de sus redes sociales con un video donde aparece la atacante luciendo la camiseta del club. “¡Llegó la matadora Alondra Alarcón!”, publicó Géminis junto a imágenes de la jugadora. Además, el equipo resaltó las cualidades de su nueva incorporación: “Le damos la bienvenida a nuestra nueva guerrera Alo, atacante punta, que dará todo su corazón y alma en cada batalla”.

La llegada de Alarcón genera sorpresa debido a que Alianza Lima había mostrado un fuerte interés por contar con la voleibolista para esta temporada. Incluso, semanas atrás, Cenaida Uribe reveló públicamente que existían conversaciones con la deportista y destacó el vínculo sentimental que mantenía con la institución ’blanquiazul’. “Ella me ha dicho, ella es aliancista”, comentó la dirigente aliancista al referirse a las posibilidades de incorporar a la atacante nacional.

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La posibilidad de verla vestida de azul y blanco tomó todavía más fuerza cuando el periodista deportivo Gerson Cuba informó que las negociaciones entre ambas partes avanzaban y que la decisión final se tomaría una vez que la jugadora retornara al país para sumarse a los trabajos de la selección peruana. Sin embargo, las conversaciones no llegaron a buen puerto y Deportivo Géminis terminó convenciendo a una de las jugadoras jóvenes más interesantes del voleibol peruano.

La atacante nacional de 21 años estará al mando de Natalia Málaga durante la temporada 2026/27 de la Liga Peruana de Vóley en Deportivo Géminis, club que terminó el último curso en la cuarta posición. Crédito: Instagram Deportivo Géminis.

Alarcón regresa al Perú luego de culminar sus estudios universitarios en Estados Unidos, etapa en la que continuó desarrollando su carrera deportiva y fortaleciendo aspectos físicos y tácticos de su juego. Ahora, la punta nacional buscará consolidarse definitivamente en la Liga Peruana de Vóley y dar un salto importante bajo las órdenes de Natalia Málaga, entrenadora que ha sido clave en el crecimiento reciente del club de Comas.

El cuarto lugar de Deportivo Géminis

Géminis llega fortalecido luego de una campaña bastante competitiva en la temporada 2025/26. El cuadro dirigido por Natalia Málaga consiguió instalarse entre los mejores equipos del torneo y finalizó en la cuarta posición tras caer en semifinales frente a Alianza Lima y posteriormente perder el duelo por el tercer lugar ante Universitario de Deportes.

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Pese a no alcanzar el podio, el rendimiento colectivo dejó sensaciones positivas. El equipo mostró intensidad, carácter y una estructura competitiva que tuvo como principales figuras a las dominicanas Vielka Peralta, Katielle Alonzo y Florangel Terrero, quienes fueron determinantes para devolver al club a los primeros planos del voleibol nacional.

Tensión al máximo en la cancha durante las Series Finales de la Liga Peruana de Vóley. Disfruta del desenlace del set donde Deportivo Géminis demuestra su poderío y se adelanta en el marcador frente a Alianza Lima.

El mercado de pases de Deportivo Géminis

Deportivo Géminis comenzó a delinear su plantel para la temporada 2026/27 con movimientos importantes pensando en mantenerse entre los protagonistas de la Liga Peruana de Vóley. La principal novedad es la incorporación de Alondra Alarcón, aunque la atacante nacional no será la única cara nueva del equipo dirigido por Natalia Málaga. Luis Linares, presidente de la institución, también confirmó las llegadas de Andrea Sandoval y María Paula Rodríguez, reforzando así distintas posiciones del plantel.

En cuanto a las bajas, la salida más sensible confirmada hasta el momento es la de la dominicana Katielle Alonzo, una de las jugadoras más determinantes de la última campaña y pieza clave en el esquema ofensivo del club de Comas. Por ello, la dirigencia trabaja en reconstruir una plantilla competitiva que combine juventud, proyección y experiencia. La apuesta por Alarcón, Sandoval y Rodríguez refleja la intención de Géminis de dar un paso más luego del meritorio cuarto lugar obtenido en la temporada pasada.

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